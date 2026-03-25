ARA
DOLAR
44,35
0,05%
DOLAR
EURO
51,47
-0,07%
EURO
ALTIN
6766,32
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Gündem
  • İstanbul merkezli 3 ilde dev operasyon: İzinsiz sermaye piyasası faaliyeti

İstanbul merkezli 3 ilde dev operasyon: İzinsiz sermaye piyasası faaliyeti

İstanbul merkezli 3 ilde izinsiz sermaye piyasası faaliyeti gerçekleştirenlere yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

İstanbul merkezli 3 ilde dev operasyon: İzinsiz sermaye piyasası faaliyeti

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada, bazı finansal hizmet ve ticaret şirketlerinin banka hesaplarını kullandırmak suretiyle, "hotforex", "hfm-trade" ve "hftrade" uzantılı internet siteleri üzerinden "izinsiz sermaye piyasası faaliyeti" yürüten zanlıların kimlik ve adreslerini tespit etti.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler, İstanbul, Ankara ve Muğla'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 5 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

 

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL