Oscar adayı "Hamnet" 2. haftasında gişe lideri oldu

Chloe Zhao imzalı "Hamnet" filmi, vizyona girdiği 6 Şubat'tan bu yana en çok izlenen filmler listesinde birinci sırada yer aldı.

Anadolu Ajansı
Box Office Türkiye'ye göre, film, vizyondaki ilk 10 gününde Türkiye genelinde 164 bin 463 izleyiciye ulaşarak listelerde zirveye yerleşti.

Maggie O'Farrell'ın ödüllü romanından beyaz perdeye taşınan film, vizyon yolculuğuna 20 bin 593 seyirciyle başlangıç yapmasına rağmen, kısa sürede beğeni kazandı. Paribu Cineverse verilerine göre pazarın yüzde 52'sini domine eden yapım, sinemadaki her iki izleyiciden birinin tercihi oldu.

Toplam 8 dalda Akademi Ödülü'ne aday gösterilen "Hamnet"in başarısı, sadece rakamlarla değil, aynı zamanda izleyicinin bilet alma refleksiyle ilgili olarak da sinema sektörüne yeni bir veri sundu. Paribu Cineverse tarafından yapılan açıklamada, filmin geleneksel izleyici kitlesinden ziyade teknolojiyle yakın ilişkiler kuran 25-34 yaş arası kitle tarafından tercih edildiği belirtildi.

Verilere göre filmin izleyici kitlesinin yüzde 39'u beyaz yakalı çalışanlardan oluşuyor. Biletlerin ise yüzde 61'i çevrim içi platformlar aracılığıyla alınıyor. Paul Mescal ve Jessie Buckley'in rol aldığı film, William Shakespeare ve eşi Agnes'in oğullarının kaybının ardından yaşadıkları yas sürecine odaklanıyor.

