MLP Sağlık Hizmetleri, 2025 yılı finansal sonuçlarını açıklayacağı tarihi duyurdu

MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MLP Care), 2025 yılına ilişkin finansal sonuçlarını 6 Mart 2026 Cuma günü KAP’ta yayımlayacağını duyurdu.


Son Güncellenme:
MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş., 2025 yılı finansal takvimine ilişkin açıklamasını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda paylaştı. Şirket, 01/01/2025 – 31/12/2025 dönemini kapsayan 2025 yılı finansal sonuçlarının 06/03/2026 Cuma günü KAP’ta ilan edileceğini bildirdi. 

Yapılan açıklamanın güncelleme ya da düzeltme niteliğinde olmadığı ve ertelenmiş bir açıklama kapsamında bulunmadığı ifade edildi.

Şirketin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekildedir:

Şirketimizin 2025 yılı Finansal Sonuçları 06.03.2026 Cuma günü KAP'ta yayınlanacaktır.

