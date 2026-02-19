MLP Sağlık Hizmetleri, 2025 yılı finansal sonuçlarını açıklayacağı tarihi duyurdu

MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş., 2025 yılı finansal takvimine ilişkin açıklamasını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda paylaştı. Şirket, 01/01/2025 – 31/12/2025 dönemini kapsayan 2025 yılı finansal sonuçlarının 06/03/2026 Cuma günü KAP’ta ilan edileceğini bildirdi.

Yapılan açıklamanın güncelleme ya da düzeltme niteliğinde olmadığı ve ertelenmiş bir açıklama kapsamında bulunmadığı ifade edildi.

Şirketin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekildedir:

Şirketimizin 2025 yılı Finansal Sonuçları 06.03.2026 Cuma günü KAP'ta yayınlanacaktır.