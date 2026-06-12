İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinden açıklama: LGS günü toplu taşıma ücretsiz mi?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında milyonlarca öğrenci 13 Haziran Cumartesi günü sınav heyecanı yaşayacak. Sınava sayılı saatler kala öğrenciler ve veliler ulaşım uygulamalarına ilişkin detayları araştırmaya başladı. LGS günü toplu taşıma ücretsiz olacak mı? Ankara'da EGO otobüsleri, metro ve ANKARAY'dan ücretsiz yararlanılabilecek mi? İstanbul'da metro, metrobüs, Marmaray ve İETT seferleri ücretsiz mi olacak? İşte 13 Haziran 2026 LGS günü toplu taşımaya ilişkin merak edilenler...
1 LGS günü Ankara'da toplu taşıma ücretsiz mi?
Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, LGS günü öğrencilerin ulaşımda herhangi bir aksama yaşamamaları adına 18 EGO otobüsü güzergahında toplam 32 ilave servis planlandığı açıklandı.
Ayrıca, sınava katılacak öğrenciler, velileri ve görevli öğretmenler, sınav giriş belgelerini ibraz etmeleri şartıyla, sınav günü EGO Genel Müdürlüğüne ait otobüs ve raylı sistem toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilecekleri de duyuruldu.
2 İstanbul'da LGS günü toplu taşıma ücretsiz mi olacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, İstanbul’da LGS’ye katılacak öğrencilerin toplu taşıma araçlarını ücretsiz olarak kullanabilecekleri kaydedildi.
Ayrıca Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada da, LGS'ye girecek öğrencilerin ve öğretim görevlilerinin sınav yerlerine ulaşım için sınav belgelerini veya görevli belgelerini göstererek sınav başlangıcının 2 saat öncesinden sınav bitişinin 2 saat sonrasına kadar İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanılabileceği ifade edildi.