İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinden açıklama: LGS günü toplu taşıma ücretsiz mi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, İstanbul’da LGS’ye katılacak öğrencilerin toplu taşıma araçlarını ücretsiz olarak kullanabilecekleri kaydedildi.

Ayrıca Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada da, LGS'ye girecek öğrencilerin ve öğretim görevlilerinin sınav yerlerine ulaşım için sınav belgelerini veya görevli belgelerini göstererek sınav başlangıcının 2 saat öncesinden sınav bitişinin 2 saat sonrasına kadar İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanılabileceği ifade edildi.