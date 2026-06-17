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İstanbullular dikkat! Bazı ilçelerde 10 saatlik su kesintisi yaşanacak

İSKİ, Kağıthane–Münzevi Tünel Hattı'nda yapılacak bağlantı çalışmaları nedeniyle İstanbul'un bazı ilçelerinde planlı su kesintisi uygulanacağını açıkladı. Çalışmalar kapsamında belirlenen bölgeler yaklaşık 10 saat boyunca susuz kalacak.

Ekonomist
Ekonomist
İstanbullular dikkat! Bazı ilçelerde 10 saatlik su kesintisi yaşanacak

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Kağıthane–Münzevi Tünel Hattı üzerinde gerçekleştirilecek bağlantı çalışmaları nedeniyle kentte bazı ilçelere 10 saat boyunca su verilmeyeceğini duyurdu.

Açıklanan bölgelere, 17 Haziran 2026 Çarşamba günü saat 21.00 ile 18 Haziran 2026 Perşembe günü saat 07.00'ye kadar su verilmeyecek. Peki, hangi ilçelere su verilmeyecek? İşte konuyla ilgili ayrıntılar...

1 İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak?

İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak?

İSKİ tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada Fatih, Eyüpsultan, Bayrampaşa, Esenler ve Zeytinburnu ilçelerinde su kesintisi yaşanacağı kaydedildi.

2 Fatih'te hangi bölgelerde su kesintisi yaşanacak?

Fatih'te hangi bölgelerde su kesintisi yaşanacak?

Fatih ilçesinde su kesintisi yaşanacak bölgeler şöyle:

Ayvansaray, Derviş Ali, Balat, Atik Ali, Karagümrük, Hırka-i Şerif, Ali Kuşçu, Akşemsettin, Topkapı, Molla Gürani, İskenderpaşa, Zeyrek, Cibali, Yavuz Sultan Selim, Hacı Kadın, Hoca Gıyaseddin, Molla Hüsrev, Kalenderhane, Süleymaniye, Kemalpaşa, Balabanağa, Beyazıt, Haseki Sultan, Seyyid Ömer, Şehremini ve Mevlanakapı Mahalleleri.

3 Eyüpsultan'da hangi mahallelerde su kesintisi olacak?

Eyüpsultan'da hangi mahallelerde su kesintisi olacak?

Defterdar, Nişancı mahalleleri, İETT Edirnekapı Otobüs Garajı ve çevresinde su kesintisi yaşanacak.

4 Bayrampaşa'da su kesintisi yaşanacak bölgeler

Bayrampaşa'da su kesintisi yaşanacak bölgeler

 Bayrampaşa Merkez, Orta Mahalle, Yenidoğan, Vatan ve Terazidere Mahallelerinde su kesintisi yaşanacak.

5 Esenler'de hangi noktalara su verilmeyecek?

Esenler'de hangi noktalara su verilmeyecek?

Esenler'de Namık Kemal, Davutpaşa, Yavuz Selim, Çiftehavuzlar, Mimar Sinan, Nene Hatun, Fevzi Çakmak ve Menderes Mahallelerine belirtilen süre boyunca su verilmeyecek.

6 Zeytinburnu'nda su kesintisi yaşanacak noktalar

Zeytinburnu'nda su kesintisi yaşanacak noktalar

Zeytinburnu'nda Maltepe Mahallesi'nin bir kısmında su kesintisi yaşanacak.
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