İstanbullular dikkat! Bazı ilçelerde 10 saatlik su kesintisi yaşanacak

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Kağıthane–Münzevi Tünel Hattı üzerinde gerçekleştirilecek bağlantı çalışmaları nedeniyle kentte bazı ilçelere 10 saat boyunca su verilmeyeceğini duyurdu.

Açıklanan bölgelere, 17 Haziran 2026 Çarşamba günü saat 21.00 ile 18 Haziran 2026 Perşembe günü saat 07.00'ye kadar su verilmeyecek. Peki, hangi ilçelere su verilmeyecek? İşte konuyla ilgili ayrıntılar...