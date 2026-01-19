İstanbullular dikkat! Bu güzergahlar ulaşıma kapatılacak

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesinin 19. yılı kapsamında yarın düzenlenecek anma programları nedeniyle Şişli’de bazı yolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bugün saat 11:00'de düzenlenecek anma programları kapsamında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Hangi yollar trafiğe kapatılacak?

Halaskargazi Caddesi iki yönlü olarak, Osmanbey kavşaktan Taksim istikametine, Valikonağı Caddesi kesişiminden Mecidiyeköy istikametine, Ergenekon Caddesi ile Halaskargazi Cadde kesişimi Pangaltı kavşaktan Mecidiyeköy istikametine trafiğe kapatılacak.

Ergenekon Caddesi girişinden Tavukçu Fethi Sokak, Saksı Sokak, Zafer Sokak çıkışı Halaskargazi Caddesi kesişimi Mecidiyeköy Meydan istikameti, İzzetpaşa Sokak çıkışından Taksim istikametine, Halaskargazi Caddesi Şişli Camisi kavşağından Taksim istikametine, Mecidiyeköy'den gelen trafik akışı Büyükdere Caddesi İstiklal Sokak kesişiminden Taksim istikametine kapalı olacak.

Alternatig güzergahlar

Alternatif güzergah olarak ise Valikonağı, Rumeli, Abide-i Hürriyet ve Ergenekon caddeleri belirlendi.