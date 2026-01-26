İstanbullular dikkat! Bu ilçelerde elektrikler kesilecek

İstanbul’da 26 Ocak 2026 Pazartesi günü planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında bazı ilçelerde elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Kesintilerin kimi bölgelerde 16 saate kadar sürebileceği belirtildi. Peki, elektrik kesintisi hangi ilçeleri kapsıyor?

Hangi ilçelerde kesinti olacak?

BEDAŞ’ın yayımladığı planlı kesinti duyurusuna göre, 26 Ocak Pazartesi günü İstanbul’un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintileri uygulanacak. Kesintilerin, bulunduğu bölgeye bağlı olarak bazı noktalarda 16 saate kadar uzaması bekleniyor.

26 Ocak Pazartesi günü planlı elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler arasında Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi, Şişli ve Zeytinburnu yer alıyor.

Kesinti uygulanacak ilçe ve mahallelere ilişkin detaylara, BEDAŞ ve AYEDAŞ’ın resmi internet siteleri üzerinden ulaşılabiliyor.