İstanbullular dikkat! Valilik sağanak yağış ve fırtınaya karşı uyardı

İstanbul Valiliği, bugün kentte etkili olacak sağanak yağış ve fırtınaya karşı vatandaşları uyardı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışların görüleceği kaydedilirken, zaman zaman kuvvetli fırtınanın etkili olacağı bilgisi de paylaşıldı.

İstanbul'da hava kaç derece olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan açıklamada, megakentte hava sıcaklığının 15 derece civarında seyretmesinin beklendiği belirtildi.

Ayrıca, kuvvetli yağış nedeniyle sel ve su baskınlarının yaşanabileceği uyarısı yapıldı. Kuvvetli fırtına dolayısıyla ise ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Fırtına öğle saatlerinden itibaren etkili olacak

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada da şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul’da yarın görülecek sağanak yağış ve kuvvetli rüzgâra dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre;

İstanbul’da yarın (10.01.2026 Cumartesi) havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların hissedilir derecede artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgârın öğle saatlerinden itibaren il genelinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), zaman zaman fırtına (50-75 km/saat), yer yer kuvvetli fırtına (80-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."