  • 2025 yılında en düşük kira artışı hangi illerde görüldü?

Endeksa verilerine göre, Türkiye genelinde daire niteliğindeki konutlarda ortalama kira bedeli Aralık 2025 itibarıyla 24 bin 101 TL’ye ulaştı. Ayrıca, kira artış oranlarının en düşük olduğu şehirler de belli oldu. Peki, 2025’te kira artışının en sınırlı kaldığı 15 il hangileri ve bu illerde ortalama kiralar ne düzeyde?


Türkiye’de 2025 yılında konut kiralarındaki ortalama artış oranı yüzde 27,42 olarak hesaplanmıştı. 

Teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme platformu Endeksa’nın verilerine göre, Türkiye genelinde daire niteliğindeki konutlarda ortalama kira bedeli Aralık 2025 itibarıyla 24 bin 101 TL seviyesini gördü.

Türkiye’de ortalama metrekare konut kirası, Ağustos 2025’te 229 TL ile en yüksek seviyesine ulaştıktan sonraki dört aylık dönemde geriledi. Aralık ayında ise ortalama metrekare fiyatı 227 TL olarak kaydedildi.

Öte yandan, kira artış oranlarının en az olduğu iller de açıklandı.

1 Kira artış oranlarının en düşük olduğu iller hangileri?

Endeksa verilerine göre, 2025 yılında kira artış oranlarının en düşük olduğu 15 şehir ile bu illerdeki ortalama kira tutarları şöyle…

2 1- Hatay

Kira artış oranı: Yüzde 9,30

Ortalama kira fiyatı: 17 bin 142 TL

3 2- Kilis

Kira artış oranı: Yüzde 9,50

Ortalama kira fiyatı: 9 bin 990 TL

4 3- Osmaniye

Kira artış oranı: Yüzde 12,01

Ortalama kira fiyatı: 14 bin 881 TL

5 4- Bayburt

Kira artış oranı: Yüzde 13,30

Ortalama kira fiyatı: 13 bin 4 TL

6 5- Adıyaman

Kira artış oranı: Yüzde 14,51

Ortalama kira fiyatı: 14 bin 281 TL

7 6- Çankırı

Kira artış oranı: Yüzde 14,95

Ortalama kira fiyatı: 17 bin 278 TL

8 7- Gaziantep

Kira artış oranı: Yüzde 15,16

Ortalama kira fiyatı: 18 bin 155 TL

9 8- Malatya

Kira artış oranı: Yüzde 15,93

Ortalama kira fiyatı: 15 bin 3 TL

10 9- Bartın

Kira artış oranı: Yüzde 17,19

Ortalama kira fiyatı: 19 bin 368 TL

11 10- Eskişehir

Kira artış oranı: Yüzde 17,25

Ortalama kira fiyatı: 18 bin 189 TL

12 11- Konya

Kira artış oranı: Yüzde 18,48

Ortalama kira fiyatı: 20 bin 719 TL

13 12- Elazığ

Kira artış oranı: Yüzde 20,32

Ortalama kira fiyatı: 14 bin 72 TL

14 13- Hakkari

Kira artış oranı: Yüzde 20,40

Ortalama kira fiyatı: 11 bin 720 TL

15 14- Çanakkale

Kira artış oranı: Yüzde 21,58

Ortalama kira fiyatı: 23 bin 703 TL

16 15-Erzurum

Kira artış oranı: Yüzde 21,98

Ortalama kira fiyatı: 16 bin 937 TL
