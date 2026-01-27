Türkiye’de 2025 yılında konut kiralarındaki ortalama artış oranı yüzde 27,42 olarak hesaplanmıştı.

Teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme platformu Endeksa’nın verilerine göre, Türkiye genelinde daire niteliğindeki konutlarda ortalama kira bedeli Aralık 2025 itibarıyla 24 bin 101 TL seviyesini gördü.

Türkiye’de ortalama metrekare konut kirası, Ağustos 2025’te 229 TL ile en yüksek seviyesine ulaştıktan sonraki dört aylık dönemde geriledi. Aralık ayında ise ortalama metrekare fiyatı 227 TL olarak kaydedildi.

Öte yandan, kira artış oranlarının en az olduğu iller de açıklandı.