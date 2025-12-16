BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM sınavları ne zaman?

Bugün itibarıyla başlayan 2025-2026 Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama süreci için ön değerlendirme uygulamalarının ve sonuçlarının açıklanacağı tarihler kesinleşmiştir:

BİLSEM Ön Değerlendirme Takvimi

Süreç Tarih Ön Değerlendirme Uygulamaları Bugün başlıyor ve 20 Şubat 2026 tarihine kadar devam edecek. Bireysel Değerlendirmeye Hak Kazananların İlanı 27 Şubat 2026 tarihinde, ön değerlendirme sonuçları açıklanacak ve bireysel yetenek sınavlarına girmeye hak kazanan öğrenciler duyurulacak.

Öğrenciler ve veliler, 27 Şubat 2026'da açıklanacak sonuçları takip ederek, bir sonraki aşama olan Bireysel Değerlendirme Uygulamalarına hazırlanmaya başlayacaklardır.