BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM sınavları ne zaman?

2025-2026 Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Takvimi'ne göre, heyecanla beklenen ön değerlendirme süreci bugün itibarıyla resmen başlıyor. Geçtiğimiz haftalarda (28 Kasım - 08 Aralık 2025 tarihleri arasında) oluşturulan randevular doğrultusunda, BİLSEM'e girmeye hak kazanacak öğrencilerin ilk aşama sınavları olan ön değerlendirme uygulamaları gerçekleştirilecek.
Bugün itibarıyla başlayan 2025-2026 Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama süreci için ön değerlendirme uygulamalarının ve sonuçlarının açıklanacağı tarihler kesinleşmiştir:
BİLSEM Ön Değerlendirme Takvimi
|Süreç
|Tarih
|Ön Değerlendirme Uygulamaları
|Bugün başlıyor ve 20 Şubat 2026 tarihine kadar devam edecek.
|Bireysel Değerlendirmeye Hak Kazananların İlanı
|27 Şubat 2026 tarihinde, ön değerlendirme sonuçları açıklanacak ve bireysel yetenek sınavlarına girmeye hak kazanan öğrenciler duyurulacak.
Öğrenciler ve veliler, 27 Şubat 2026'da açıklanacak sonuçları takip ederek, bir sonraki aşama olan Bireysel Değerlendirme Uygulamalarına hazırlanmaya başlayacaklardır.
BİLSEM Bireysel Değerlendirme ve Kayıt Süreçleri Takvimi
BİLSEM öğrenci tanılama sürecinin kritik aşamalarından olan Bireysel Değerlendirme Uygulamaları ve kayıt süreçlerine dair kesin tarihler aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:
|Süreç Aşaması
|Tarih
|Notlar
|Giriş Belgelerinin Yayımlanması
|30 Mart 2026
|Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgeleri e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacak.
|Bireysel Değerlendirme Uygulamaları
|06 Nisan - 19 Haziran 2026
|Ön değerlendirmeyi geçen öğrenciler için bireysel yetenek sınavları bu tarihler arasında yapılacak.
|Kayıt Hakkı Kazananların İlanı
|3 Temmuz 2026
|BİLSEM'de eğitim almaya hak kazanan asıl liste ilan edilecek.
|Kayıt İşlemleri
|27 Temmuz - 28 Ağustos 2026
|Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin BİLSEM'e kayıt işlemleri bu tarihler aralığında gerçekleştirilecek.