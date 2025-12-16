ARA
  • BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM sınavları ne zaman?

BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM sınavları ne zaman?

Bilim ve Sanat Merkezlerine (BİLSEM) dahil olmak isteyen yetenekli öğrencilerin velileri ve kendileri, sınav ve değerlendirme sürecini dikkatle takip etmeye devam ediyor. Peki BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM sınavları ne zaman?


BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM sınavları ne zaman?

2025-2026 Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Takvimi'ne göre, heyecanla beklenen ön değerlendirme süreci bugün itibarıyla resmen başlıyor. Geçtiğimiz haftalarda (28 Kasım - 08 Aralık 2025 tarihleri arasında) oluşturulan randevular doğrultusunda, BİLSEM'e girmeye hak kazanacak öğrencilerin ilk aşama sınavları olan ön değerlendirme uygulamaları gerçekleştirilecek.

Bugün itibarıyla başlayan 2025-2026 Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama süreci için ön değerlendirme uygulamalarının ve sonuçlarının açıklanacağı tarihler kesinleşmiştir:

 BİLSEM Ön Değerlendirme Takvimi

SüreçTarih
Ön Değerlendirme UygulamalarıBugün başlıyor ve 20 Şubat 2026 tarihine kadar devam edecek.
Bireysel Değerlendirmeye Hak Kazananların İlanı27 Şubat 2026 tarihinde, ön değerlendirme sonuçları açıklanacak ve bireysel yetenek sınavlarına girmeye hak kazanan öğrenciler duyurulacak.

Öğrenciler ve veliler, 27 Şubat 2026'da açıklanacak sonuçları takip ederek, bir sonraki aşama olan Bireysel Değerlendirme Uygulamalarına hazırlanmaya başlayacaklardır.

BİLSEM Bireysel Değerlendirme ve Kayıt Süreçleri Takvimi

BİLSEM öğrenci tanılama sürecinin kritik aşamalarından olan Bireysel Değerlendirme Uygulamaları ve kayıt süreçlerine dair kesin tarihler aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:

Süreç AşamasıTarihNotlar
Giriş Belgelerinin Yayımlanması30 Mart 2026Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgeleri e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacak.
Bireysel Değerlendirme Uygulamaları06 Nisan - 19 Haziran 2026Ön değerlendirmeyi geçen öğrenciler için bireysel yetenek sınavları bu tarihler arasında yapılacak.
Kayıt Hakkı Kazananların İlanı3 Temmuz 2026BİLSEM'de eğitim almaya hak kazanan asıl liste ilan edilecek.
Kayıt İşlemleri27 Temmuz - 28 Ağustos 2026Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin BİLSEM'e kayıt işlemleri bu tarihler aralığında gerçekleştirilecek.

 
