  • Öğretmen ataması branş dağılımı belli oldu mu? 2025-2026 10 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak olan 10 bin öğretmen ataması takvimi merakla bekleniyor. Bu atamalar, Bakanlığın eğitim sistemine kazandırmak istediği yeni bir model çerçevesinde şekilleniyor. Peki Öğretmen ataması branş dağılımı belli oldu mu? 2025-2026 10 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?


Geçtiğimiz haftalarda tamamlanan 15 bin öğretmen atamasının ardından, atanamayan adayların tüm dikkati, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yeni yetiştirme modeli (MEB AGS) kapsamında yapılacak olan 10 bin öğretmen alımına yönelmiş durumda.

Branş ve Kontenjan Açıklaması Beklentisi

Bakan Tekin, branş bazlı ihtiyaç tablosunun güncellenmesi sürecine işaret ederek, kontenjan sayılarının açıklanacağı zaman dilimini belirtti:

"Tahmin ediyoruz, Aralık ayının ilk haftası veya ilk 15 gün içerisinde biz bu yeni hesaplamalara göre hangi branştan ne kadar öğretmene ihtiyaç duyduğumuzu açıklarız."

Bu açıklama, branş bazlı kontenjanların Aralık 2025'in ortalarına kadar ilan edilebileceğine işaret ediyor. (Mevcut tarih 16 Aralık 2025'i gösterdiği için, açıklamanın bu günlerde yapılması beklenmektedir.)

Milli Eğitim Akademisi (MEB AGS) Süreci

Bakan Tekin, alım sürecinin Milli Eğitim Akademisi'ne odaklanacağını vurguladı:

Sınav: Alınacak öğretmen adayları, Akademi Giriş Sınavı (AGS) neticelerine göre belirlenecektir.

Eğitim: Adaylar, AGS'deki başarı kriterlerine göre belirlenen branş ve kontenjan sayıları doğrultusunda Milli Eğitim Akademisi'nde eğitim almaya başlayacaktır.

Branş Eşitliği: Bakan Tekin, tüm branşların eşit ve önemli olduğunu belirterek, adayların endişe etmemeleri gerektiğini ve kontenjanların tamamen Bakanlığın kendi ihtiyaçları doğrultusunda açıklanacağını ifade etti.

