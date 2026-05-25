Kurban Bayramı öncesi Ege'nin kalbi Kemeraltı'nda atıyor

Son bir haftadır işlerde ciddi bir yükseliş olduğunu belirten çarşı esnafı Mustafa Çoban, "Şeker çeşitleri, çikolata, kolonya, çerez ve kuru meyve satışlarında özellikle son 5-6 gündür normalin üzerine çıktık. Yarın arife, öbür gün bayram, şimdiden herkesin bayramını kutluyoruz. Çeşitlerimizle her bütçeye uygun şekilde halka hitap etmeye çalışıyoruz. Fiyatlarda özellikle son 2-3 yıldır bir yükseliş olmaması bizi mutlu ediyor. Tüm çikolata ve şeker çeşitlerimizde kalite ile fiyat dengesini koruyarak ticaretimizi sürdürmeye gayret ediyoruz. Fiyatlar şeker çeşitlerinde 250 TL'den başlayıp 450 TL'ye kadar, çikolata çeşitlerinde ise 450 TL'den bin TL'ye kadar değişiyor. Lokum grubunda 200 TL'den 750 TL'ye kadar, karışık çerezlerde ise lüks seçeneklerle birlikte 400 TL'den bin TL'ye kadar çeşitlerimiz mevcut. Çerez, kahve, lokum ve çikolatada fiyatları uygun tutmaya özen gösteriyoruz. Kalan 2 günü de en iyi şekilde değerlendirerek bayrama girmek istiyoruz" dedi.