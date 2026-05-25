Yıllar sonra Türkiye’ye döndü: "Çingene Kızı"nın kayıp parçası ana vatanında

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Zeugma’nın simgesi haline gelen “Çingene Kızı” mozaiğine ait kayıp parçalardan birinin daha ABD’den Türkiye’ye getirildiğini açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Zeugma’nın simgesi "Çingene Kızı" mozaiğinin kayıp parçalarından birini daha Amerika Birleşik Devletleri’nden Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

"Ait olduğu topraklara döndü"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Ersoy, daha önce iadesi sağlanan 12 panelin ardından, 13'üncü parçanın da yurda getirildiğini şöyle ifade etti:

"Daha önce iadesini sağladığımız 12 panelin ardından, büyük kompozisyonun 13'üncü parçası da bilimsel çalışmalar ve diplomatik girişimler sonucunda yeniden ait olduğu topraklara döndü."

"Zeugma Mozaik Müzesi'ndeki eserlerle stil ve kompozisyon açısından önemli benzerlikler taşıyor"

Zeugma Mozaik Müzesi’ndeki eserlerle panelin önemli benzerlikle taşıdığını kaydeden Bakan Ersoy, şunları söyledi:

"Zeugma Mozaik Müzesi’ndeki eserlerle stil ve kompozisyon açısından önemli benzerlikler taşıyan panel, yürütülen çalışmaların ardından ülkemize teslim edildi.

Kültür varlıklarımızın izini dünyanın neresinde olursa olsun sürmeye, medeniyet mirasımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz."

Emeği geçen herkese teşekkür etti

Bakan Ersoy, özellikle Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü başta olmak üzere emeği geçen herkese şöyle teşekkür etti:

"Bu süreçte, başta @kvmgm ekiplerimiz olmak üzere Amerikan İç Güvenlik Soruşturmaları Birimi, Chicago Başkonsolosluğumuz, ulusal ve uluslararası bilim insanlarımız, Türk Hava Yolları ve Turkish Cargo ile emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."
