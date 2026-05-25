Fiili hizmet süresi zammı (yıpranma payı) bildirimi nasıl yapılır? Hangi beyannameyle bildirim yapılması gerekiyor?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), fiili hizmet süresi zammı (yıpranma payı) bildiriminin nasıl yapılacağına dair bir açıklama yaptı. Peki, yıpranma payı bildirimi nasıl yapılır? Hangi beyannameyle bildirim yapılması gerekir?
1 Yıpranma payı bildirimi nasıl yapılır?
Fiili hizmet süresi zammı olarak bilinen yıpranma payı bildirimi işin riskine ve eklenen gün sayısına göre yapılıyor.
2 Hangi beyannameyle bildirim yapılması gerekir?
• 60 günlük yıpranma payı kapsamındaki işlerde çalışanlar 29 NOLU
• 90 günlük yıpranma payı kapsamındaki işlerde çalışanlar 32 NOLU
• 180 günlük yıpranma payı kapsamındaki işlerde çalışanlar 35 NOLU
belge türleri ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesi/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile bildirim yapmaları gerekiyor.