Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada yer aldı?
Dünya genelinde ülkelerin askeri gücünü inceleyen veri analitiği kuruluşu Global Firepower, 2026 yılına ilişkin askeri hava gücü raporunu yayımladı. Listede ABD ilk sırada yer alırken, Türkiye ise ilk 10'da yer almayı başardı.
Global Firepower’ın 2026 askeri hava gücü raporu kamuoyuyla paylaşıldı. Liste hazırlanırken ülkelerin toplam hava gücü kapasitesi dikkate alındı. Değerlendirmede sabit kanatlı ve döner kanatlı hava araçlarının yanı sıra hava kuvvetleri, kara havacılığı, deniz kuvvetleri ve deniz piyadeleri envanterindeki unsurlar incelendi.
İncelenen hava araçları arasında savaş uçakları, eğitim uçakları, nakliye uçakları, özel bombardıman uçakları da yer aldı.
Peki, dünyanın en güçlü hava kuvvetleri hangi ülkelere ait? Türkiye listede kaçıncı sırada bulunuyor? İşte listenin ilk 10'unda yer alan ülkeler...
1 10- Fransa
Fransa, 974 adet hava aracıyla listenin 10. sırasında kendine yer buldu.
2 9- Mısır
Mısır, bin 88 adet hava aracıyla listenin dokuzuncu sırasında.
3 8- Türkiye
Türkiye, bin 101 adet hava aracılıyla listenin sekizinci sırasına yerleşti.
4 7- Pakistan
Pakistan, bin 397 araçla yedinci sırada.
5 6- Japonya
Japonya, bin 429 adet hava aracılıyla listenin altıncı sırasında kendine yer buldu.
6 5- Güney Kore
Güney Kore, bin 540 adet hava aracılıyla listenin beşinci sırasında.
7 4- Hindistan
Hindistan, 2 bin 183 adet hava aracıyla listenin dördüncü sırasında yer aldı.
8 3- Çin
Çin, 3 bin 529 adet araçla listenin üçüncü sırasında yer aldı.
9 2- Rusya
Rusya, 4 bin 237 adet hava aracıyla ikinci sırada.
10 1- ABD
ABD, 13 bin 32 adet hava aracıyla zirvede yer aldı.