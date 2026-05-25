ARA
DOLAR
45,89
0,04%
DOLAR
EURO
53,55
0,24%
EURO
ALTIN
6651,19
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Savunma Sanayi
  • Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada yer aldı?

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada yer aldı?

Dünya genelinde ülkelerin askeri gücünü inceleyen veri analitiği kuruluşu Global Firepower, 2026 yılına ilişkin askeri hava gücü raporunu yayımladı. Listede ABD ilk sırada yer alırken, Türkiye ise ilk 10'da yer almayı başardı.

Ekonomist
Ekonomist

Son Güncellenme:
Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada yer aldı?

Global Firepower’ın 2026 askeri hava gücü raporu kamuoyuyla paylaşıldı. Liste hazırlanırken ülkelerin toplam hava gücü kapasitesi dikkate alındı. Değerlendirmede sabit kanatlı ve döner kanatlı hava araçlarının yanı sıra hava kuvvetleri, kara havacılığı, deniz kuvvetleri ve deniz piyadeleri envanterindeki unsurlar incelendi.

İncelenen hava araçları arasında savaş uçakları, eğitim uçakları, nakliye uçakları, özel bombardıman uçakları da yer aldı.

Peki, dünyanın en güçlü hava kuvvetleri hangi ülkelere ait? Türkiye listede kaçıncı sırada bulunuyor? İşte listenin ilk 10'unda yer alan ülkeler...

1 10- Fransa

10- Fransa

Fransa, 974 adet hava aracıyla listenin 10. sırasında kendine yer buldu.

2 9- Mısır

9- Mısır

Mısır, bin 88 adet hava aracıyla listenin dokuzuncu sırasında.

3 8- Türkiye

8- Türkiye

Türkiye, bin 101 adet hava aracılıyla listenin sekizinci sırasına yerleşti.

4 7- Pakistan

7- Pakistan

Pakistan, bin 397 araçla yedinci sırada.

5 6- Japonya

6- Japonya

Japonya, bin 429 adet hava aracılıyla listenin altıncı sırasında kendine yer buldu.

6 5- Güney Kore

5- Güney Kore

Güney Kore, bin 540 adet hava aracılıyla listenin beşinci sırasında.

7 4- Hindistan

4- Hindistan

Hindistan, 2 bin 183 adet hava aracıyla listenin dördüncü sırasında yer aldı.

8 3- Çin

3- Çin

Çin, 3 bin 529 adet araçla listenin üçüncü sırasında yer aldı.

9 2- Rusya

2- Rusya

Rusya, 4 bin 237 adet hava aracıyla ikinci sırada.

10 1- ABD

1- ABD

ABD, 13 bin 32 adet hava aracıyla zirvede yer aldı.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL