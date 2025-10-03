Marmara ve Ege'deki gizemli misafir: İstilacı tür, ekonomik fırsata dönüşüyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Tolon, dünya denizhıyarı ticaretinde en çok tercih edilen bu türün, yıllık yaklaşık 1 milyar 631 milyon dolarlık ekonomik değeri bulunduğunu belirtti.

Türkiye'de türün ilk olarak İzmit Körfezi kıyılarında belirlendiğini, ardından Ege kıyılarında önemli popülasyonlar oluşturduğunu aktaran Tolon, şunları kaydetti:

"Bu değerli denizhıyarı türünün gerek ekonomik gerekse ekolojik faydaları gözetilerek gerçekleştirilecek ilk ve öncü projeyle, Türkiye'nin su ürünleri yetiştiricilik ve avcılık sektörüne potansiyel yeni bir tür kazandırılması ve denizlerimizde avcılık baskısıyla popülasyonları azalma riskiyle yüzleşen yerel türlerin ekolojik faydalarının alternatif bir türle desteklenebilmesi yönünden gerek duyulan temel ve özgün veriler, ileri araştırma yöntemleri ve analizlerle sağlanacaktır."

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da proje ekibini makamında ağırlayarak, tebrik etti.