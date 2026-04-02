Mart ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Memur, emekli maaşı ve kira artışı için gözler TÜİK'te

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak mart ayı enflasyon verileri merakla bekleniyor. Veriler, memur ve emekli maaşları ile kira artış oranları üzerinde belirleyici olacak. TÜİK enflasyon rakamlarını ne zaman açıklayacak? Mart ayı enflasyon beklentileri ne yönde?

Mart ayı enflasyon verileri için gözler Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) çevrildi. Memur ve emekli maaşları ile kira artış oranlarını doğrudan etkileyecek verinin açıklanacağı tarih ve saat merak edilirken, piyasalarda enflasyona ilişkin beklentiler de yakından takip ediliyor.

Mart ayı enflasyon ne zaman açıklancak?

TÜİK, Mart ayı enflasyon rakamlarını 3 Nisan 2026 saat 10:00'da açıklayacak.

Enflasyon verisiyle kira artış oranı da belli olacak

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklayacağı mart ayı enflasyon verisi, memur ve emekli maaş farklarının hesaplanmasında belirleyici rol oynayacak. Aynı veri, nisan ayı kira zam oranları için de belirleyici olacak.

Mart ayı enflasyon beklentisi belli oldu

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Mart 2026 dönemine ilişkin sektörel enflasyon beklentileri de belli oldu.

Buna göre, 2026 yılı Mart ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi piyasa katılımcılarında bir önceki aya kıyasla 0,07 puan artışla yüzde 22,17’ye, reel sektörde 0,90 puan yükselişle yüzde 32,90’a, hanehalkında ise 1,08 puan artarak yüzde 49,89’a çıktı.

Ekonomistlerin enflasyon beklentisi

AA Finans’ın mart ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi 32 ekonomistin katılımıyla tamamlandı. Ankete göre, Ankete göre, ekonomistlerin mart ayına ilişkin aylık enflasyon beklentisinin ortalaması yüzde 2,40 olarak hesaplanırken, tahminler yüzde 2,04 ile yüzde 3 aralığında şekillendi.

Ayrıca, şubatta yüzde 31,53 olarak kaydedilen yıllık enflasyonun martta yüzde 31,46 seviyesine gerilemesi öngörülüyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2026 yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentisinin ortalaması mart itibarıyla yüzde 25,91 olarak hesaplandı.
