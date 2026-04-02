Mart ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Memur, emekli maaşı ve kira artışı için gözler TÜİK'te

AA Finans’ın mart ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi 32 ekonomistin katılımıyla tamamlandı. Ankete göre, Ankete göre, ekonomistlerin mart ayına ilişkin aylık enflasyon beklentisinin ortalaması yüzde 2,40 olarak hesaplanırken, tahminler yüzde 2,04 ile yüzde 3 aralığında şekillendi.

Ayrıca, şubatta yüzde 31,53 olarak kaydedilen yıllık enflasyonun martta yüzde 31,46 seviyesine gerilemesi öngörülüyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2026 yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentisinin ortalaması mart itibarıyla yüzde 25,91 olarak hesaplandı.