Milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiriyor! UYAP'a erişim geçici olarak durdurulacak: Tarih ve saat belli oldu

Adalet Bakanlığının Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'nde (UYAP) gerçekleştirilecek yazılım güncellemesi nedeniyle sistem belirli saatler arasında hizmet veremeyecek. Milyonlarca vatandaşın ve avukatların kullandığı UYAP'a erişim, 12 Haziran 2026 tarihinde 19.00 ile 22.00 saatleri arasında geçici olarak durdurulacak.

Planlanan çalışmaların belirtilen zaman diliminde tamamlanamaması durumunda kesinti süresi daha da uzayabilecek.

UYAP tarafından yapılan açıklamada ise kullanıcıların herhangi bir hak kaybı yaşamaması için süreye bağlı ve önem taşıyan işlemlerini duyuruda belirtilen kesinti saatlerinden önce tamamlamaları gerektiği vurgulandı.