Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından biri olan Bolu geçişinde sonbahar güzelliği yaşanıyor. D-100 kara yolunun Bolu Dağı mevkiinde Yeniçağa ilçesi geçişinde ağaçlar sonbahar renklerine büründü.


Sonbahar büyülüyor: Sarıdan kızıla doğa resitali

Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından biri olan Bolu Dağı'nda sonbaharın tüm renkleri bir arada görülüyor. D-100 kara yolunun Bolu Dağı mevkii ile Yeniçağa ilçesi geçişinde ağaçlar, sarı, turuncu ve kızıl tonlara bürünerek doğayı renklendirdi. 

D-100 kara yolundan geçen sürücüler, Bolu Dağı ve Yeniçağa geçişinde kartpostallık manzaralarla karşılaşıyor. 

Renk cümbüşüyle dikkat çeken ağaçlar, bölgeden geçen vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntüleniyor. Sonbaharın en güzel tonlarını barındıran güzergah dronla görüntülendi.

