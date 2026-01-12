Ticaret Bakanlığı açıkladı: 2025’te fahiş fiyat ve haksız ticarete 2,6 milyar lira ceza

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı piyasa denetim bilançosunu açıkladı. Buna göre, 2025 yılında 577 bin 771 firma ve 41,3 milyon ürün denetlendi. Yapılan denetimler sonucunda fahiş fiyat, haksız ticaret ve kanunlara aykırı uygulamalar için toplamda 2 milyar 658 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ayrıca, haksız ticari uygulamalar başta olmak üzere stokçuluk ve fahiş fiyat kapsamında 2025 yılı tamamında uygulanan idari para cezası miktarı 969,8 milyon TL'yi aştığı da kaydedildi.

Emlak sektörüne 91,5 milyon TL, otomotive 200 milyon TL'lik ceza

Yapılan denetimlerde; haksız ticari uygulama ve ödeme süreleri kapsamında 290,2 milyon TL, fahiş fiyat kapsamında 296 milyon TL, kuyumculuk sektörü denetimlerinde 19,3 milyon TL, emlak sektöründe 91,5 milyon TL, otomotiv sektöründe 200 milyon TL idari para cezası uygulandığı ifade edildi.

Ayrıca, ticari elektronik ileti ve çalışma saatlerine ilişkin denetimlerde uygulanan idari para cezası miktarının ise 73,6 milyon TL olduğu belirtildi.

Mesafeli satış sözleşmeleri, abonelik sözleşmelerindeki aykırılıklara 325,2 milyon TL para cezası

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, abonelik sözleşmeleri, mesafeli satış sözleşmeleri, taksitli satış ödemeleri, paket tur ve devre tatil gibi sözleşmelerde belirlenen aykırılıklardan dolayı 325,3 milyon TL para cezası uygunlandığı da kaydedildi:

"Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen denetimlerde; ön ödemeli konut satışları, abonelik sözleşmeleri, mesafeli satış sözleşmeleri, taksitli satış ödemeleri, paket tur ve devre tatil gibi tüketicilerin taraf olduğu sözleşmelerdeki aykırılıklardan dolayı 325,3 milyon TL, reklam ve haksız ticari uygulama denetimleri kapsamında 242,2 milyon TL, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında yapılan ürün güvenliği denetimlerinde aykırı bulunan fiillere ise 48,5 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır."

İstanbul'da 198 binden fazla üründe aykırılık tespit edildi

İstanbul'da 2025 yılında 198 binden fazla üründe aykırılık tespit edildiği belirtilip, toplam 716,8 milyon TL idari para cezası uygulandığı da ifade edildi:

"Ticaret Bakanlığı olarak, 2025 yılı sonunda 81 ilimizde, İl Ticaret Müdürlüklerimiz aracılığıyla gerçekleştirdiğimiz denetimlerde 419.914 firma denetlenmiş olup, bunlardan 92.425 firmaya 1 milyar 72 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır.

2025 yılında, İstanbul ilimizde gerçekleştirilen denetimlerde aykırılık tespit edilen 198.415 ürüne 716,8 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır. Bununla birlikte Ticaret İl Müdürlüklerimiz tarafından 2025 yılında İstanbul’da 10.897.125, Ankara’da 8.178.362, Antalya’da ise 5.861.567 ürün denetlenmiştir."

Rekabet Kurumu 227 firmaya para cezası uyguladı

Söz konusu açıklamada, Rekabet Kurumu tarafından 227 firmaya 13,2 milyar TL idari para cezası uygulandığı da kaydedildi:

"Öte yandan, Rekabet Kurumu tarafından yapılan çalışmalar kapsamında 2024 yılında toplamda 223 firmaya 7,7 milyar TL idari para cezası uygulanırken, 2025 yılı sonunda ise başta gıda endüstrisi, sigorta hizmetleri, finans işlemleri, inşaat ve kimyasal ürünler alanında hizmet gösteren 227 firmaya 13,2 milyar TL idari para cezası uygulanmıştır.