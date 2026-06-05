TOKİ'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, TOKİ, mülkiyetinde bulunan 343 arsanın satışı için ihaleye çıkmaya hazırlanıyor.
Alıcılar, konut, ticaret, turizm, sağlık, tarım, sanayi, spor, özel eğitim, lojistik, depolama, kentsel çalışma, bağlık alan, plansız arsalar ve sosyal tesis alanları niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat 48 ay vade ve yüzde 35 peşinat 48 ay vade ile sahip olabilecek.
Bazı taşınmazlar ise peşin bedelle satılacak ve peşin alımlarda yüzde 15 indirim uygulanacak.
Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Iğdır, İstanbul, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Uşak ve Yalova'da bulunan 343 arsa açık artırmayla satışa sunulacak.
Açık artırmalar, 24-25 Haziran'da saat 10.30'da Ankara ve İstanbul'daki salonlarda fiziki ve internet üzerinden çevrim içi katılımla yapılacak.
Satışa ilişkin detaylara, "www.toki.gov.tr" ile "muzayede.emlakyonetim.com.tr" internet adreslerinden ve "444 84 34" numaralı telefondan ulaşılabilecek.
1 KAYSERİ MELİKGAZİ FATİH'TE 80,00 M² KİRALAMA
ÖZELLİKLER
İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE
KAYSERİ/ MELİKGAZİ/ FATİH
ADA/ PARSEL
16008/ 84
BRÜT ALAN
135913.8 M²
AÇIKLAMA
KİRALAMA İŞLEMİ 5 YIL YILLIK KİRLAMA BEDELİ 120.000-TL+KDV (% 20) OLUP; 5 YILLIK KİRALAMA BEDELİ VE KDV BEDELİ PEŞİN ÖDENECEKTİR.
TEMİNAT TUTARI
₺100.000,00
DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ
PEŞİN
TAKYİDAT
*KAMU HİZMETLERİNE AYRILAN YERLERİLE ÇEVRE ,SEHİRCİLİK VE IKLİM DEGİSİKLİGİ BAKANLIGINCA DEGİSİK İHTİYAÇLAR İÇİN TALEP EDİLEN TASINMAZLAR BEDELSİZ OLARAK HAZİNEYE İADE EDİLİR
TOKİ HİSSESİ
80 M²
İMAR DURUMU
A
2 DİYARBAKIR KAYAPINAR YOLBOYU'DA 38.179,87 M² KONUT ALANI
ÖZELLİKLER
İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE
DİYARBAKIR/ KAYAPINAR/ YOLBOYU
ADA/ PARSEL
25400/ 1
BRÜT ALAN
38179.87 M²
AÇIKLAMA
AYRIK NİZAM E:1.20 YENÇOK: 6 KAT 120 ADA 10 PARSEL İLE 121 ADA 10 PARSELİN İMAR UYGULAMASINDAN OLUŞACAK OLUP; İİAN EDİLEN ADA/PARSELLER HENÜZ TESCİL EDİLMEMİŞTİR. İLAN EDİLEN YÜZÖLÇÜM İLE TESCİL EDİLEN YÜZÖLÇÜM ARASINDA FARK OLMASI HALİNDE MAHSUPLAŞMA YAPILABİLECEKTİR.
TEMİNAT TUTARI
₺10.000.000,00
DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ
% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ)
TAKYİDAT
*DİGER (KONUSU: "KAMU HİZMETLERİNE AYRILAN YERLER İLE MALİYE BAKANLIGINCA (ÇEVRE SEHİRCİLİK VE İKLİM DEGİSİKLİGİ BAKANLIGI) DEGİSİK İHTİYAÇLARLA TALEP EDİLEN TASINMAZLAR BEDELSİZ OLARAK HAZİNEYE İADE EDİLİR." ) TARİH: 18.07.20123 SAYI: 6902162 (28/07/2023 TARİH VE 26752 YEVMİYE NO İLE)
TOKİ HİSSESİ
38179.87 M²
M² BİRİM FİYATI
₺7.000,00
İMAR DURUMU
KONUT ALANI
3 DİYARBAKIR ÇINAR FATİH'TE 639,31 M² KONUT ALANI
ÖZELLİKLER
İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE
DİYARBAKIR/ ÇINAR/ FATİH
ADA/ PARSEL
553/ 1
BRÜT ALAN
639.31 M²
AÇIKLAMA
BİTİŞİK NİZAM 3 KAT
TEMİNAT TUTARI
₺500.000,00
DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ
% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ) PEŞİN ALIMDA % 15 İNDİRİM UYGULANACAKTIR.
TAKYİDAT
-
TOKİ HİSSESİ
639.31 M²
M² BİRİM FİYATI
₺8.260,00
İMAR DURUMU
KONUT ALANI
4 ANKARA ETİMESGUT BALIKUYUMCU'DA 10.000,00 M² KONUT ALANI
ÖZELLİKLER
İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE
ANKARA/ ETİMESGUT/ BALIKUYUMCU
ADA/ PARSEL
48519/ 7
BRÜT ALAN
10000 M²
AÇIKLAMA
E:1,50, YENÇOK: Z+5 KAT (1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI İPTAL EDİLMİŞ OLUP İPTAL KARARI DEVAM ETMEKTEDİR.)
TEMİNAT TUTARI
₺5.000.000,00
DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ
% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ)
TAKYİDAT
*DİGER (KONUSU: KAMU HIZMETLERINE AYRILAN YERLER ILE MALIYE BAKANLIGINCA DEGISIK IHTIYAÇLARLA TALEP EDILEN TASINMAZLAR BEDELSIZ OLARAK HAZINEYE IADE EDILIR. ) TARİH: - SAYI: - *DİGER (KONUSU: TASINMAZIN 389 PARSELDEN GELEN KISMININ MERA OLDUGUNA DAIR BELIRTME ) TARİH: 07/10/2015 SAYI: 25813 (13/10/2015 TARİH VE 41001 YEVMİYE NO İLE) *DİGER (KONUSU: KAMU HİZMETİNE AYRILAN YERLER İLE MALİYE BAKANLIGINCA DEGİSİK İHTİYAÇLARA TALEP EDİLEN TASINMAZLAR BEDELSIZ OLARAK HAZİNEYE İADE EDİLLİR. ) TARİH: SAYI: - *DİGER (KONUSU: KAMU HİZMETLERİNE AYRILAN YERLER İLE ÇEVRE VE SEHİRCİLİK BAKANLIGINCA FARKLI AMAÇLARDA KULLANILMAK ÜZERE TALEP EDİLEN TASINMAZLAR BEDELSİZ OLARAK HAZİNEYE İADE EDİLİR. ) TARİH: 01/01/1900 SAYI: - *ISBU TASINMAZMAL TOPLU KONUT ÜRETMEK AMACIYLA 1164 SAY. KANUNUN 4966 SAY.KANUN ILE DEGISIK EK 4.MAD. GÖRE,TOPLU KONUT IDARESI BASKANLIGINA BEDELSIZ OLARAK DEVIR EDILMIS OLUP, PROJE BÜTÜNLÜGÜ IÇINDE YER ALAN TICARI VE SOSYAL DONATI ALANLARI DISINDA AMAÇ DISI KULLANILANLAR ILE IMAR UYGULAMASI SONUCU KAMU HIZMETINE AYRILAN YERLERIN, MÜSTAKIL IMAR PARSELI OLARAK AYNI SARTLARLA HAZINEYE IADE EDILECEKTIR. 23.06.2004 YEV. 4979 *İS BU TASINMAZ MALLAR TOPLU KONUT ÜRETMEK AMACI İLE 1164 SAYILI ARSA ÜRETİMİ VE DEGERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANANUN,5273 SAYILI KANUNLA DEGİSİK EK 4 ÜNCÜ MADDESİ GEREGİNCE TOPLU KONUT İDARESİ BASKANLIGINA BEDELSİZ OLARAK DEVİR EDİLMİS OLUP,ARSA VE TOPLU KONUT ÜRETİMİNDE KULLANILMASI VE YAPILACAK İMAR UYGULAMASI SONUCU KAMU HİZMETLERİNE AYRILACAK ALANLAR İLE MALİYE BAKANLIGINCA DEGİSİK İHTİYAÇLAR İÇİN TALEP EDİLEN YERLERİN MÜSTAKİL İMAR PARSELİ OLARAK HAZİNEYE İADE EDİLECEKTİR.AYRICA,TASINMAZ MALLAR HİÇ BİR SEKİLDE DEVİR AMACI DISINDA KULLANILMAYACAKTIR.(29/08/2006 TARİH VE 11409 YEVMİYE NO İLE) *AÇIKLAMA: KAMU HİZMETLERİNE AYRILAN YERLER İLE MALİYE BAKANLIGINCA DEGİSİK İHTİYAÇLAR İÇİN TALEP EDİLEN TASINMAZLAR BEDELSİZ OLARAK HAZİNEYE İADE EDİLİR. (20/10/2009 TARİH VE 29387 YEVMİYE NO İLE) *DİGER (KONUSU: TOPLU KONUT IDARESI BASKANLIGININ 26/04/2013 TARIH 3413 SAYILI YAZISI UYARINCA 62345 ADA 1 PARSELIN 1/2 HISSESI 2942 SAYILI KAMULASTIRMA KANUNUN 30.MADDESI UYARINCA ANKARA BÜYÜKSEHIR BEL.BSK SATILMISTIR (YAZISI DOSYASINDADIR.) ) TARİH: 01/01/1900 SAYI: -
TOKİ HİSSESİ
10000 M²
M² BİRİM FİYATI
₺8.000,00
İMAR DURUMU
KONUT ALANI
5 KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ AHMETBEY/GÜNDOĞDU'DA 6.457,27 M² KONUT ALANI
ÖZELLİKLER
İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE
KIRKLARELİ/ LÜLEBURGAZ/ AHMETBEY/GÜNDOĞDU
ADA/ PARSEL
428/ 2
BRÜT ALAN
6457.27 M²
AÇIKLAMA
E:1.00 HMAX:4 KAT
TEMİNAT TUTARI
₺3.000.000,00
DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ
% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ)
TAKYİDAT
*I.C.IF.K.A. 28. MADDE SERHI 14.08.1969 Y:1178 N.NO:903 *3083 SAYILI YASA UYGULAMASI YAPILMAKTADIR. *DİGER (KONUSU: KAMU HİZMETLERİNE AYRILAN YERLER İLE ÇEVRE VE SEHİRCİLİK BAKANLIGINCA DEGİSİK İHTİYAÇLAR İÇİN TALEP EDİLEN TASINMAZLAR BEDELSİZ OLARAK HAZİNEYE İADE EDİLİR. ) TARİH: - SAYI: - (18/10/2022 TARİH VE 31720 YEVMİYE NO İLE) *KONUT ALANI
TOKİ HİSSESİ
6457.27 M²
M² BİRİM FİYATI
₺6.200,00
İMAR DURUMU
KONUT ALANI
6 KIRKLARELİ VİZE NAMIKKEMAL'DE 4.495,11 M² KONUT ALANI + PARK ALANI + YOL
ÖZELLİKLER
İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE
KIRKLARELİ/ VİZE/ NAMIKKEMAL
ADA/ PARSEL
520/ 1
BRÜT ALAN
4495.11 M²
AÇIKLAMA
TAKS:0.30 KAKS:0.90 3 KAT 18.MADDE UYGULAMASINA TABİDİR.
TEMİNAT TUTARI
₺2.000.000,00
DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ
% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ) PEŞİN ALIMDA % 15 İNDİRİM UYGULANACAKTIR.
TAKYİDAT
-
TOKİ HİSSESİ
4495.11 M²
M² BİRİM FİYATI
₺3.540,00
İMAR DURUMU
KONUT ALANI + PARK ALANI + YOL
7 TEKİRDAĞ ÇORLU SİLAHTARAĞA'DA 8.835,61 M² TİCARET+TURİZM ALANI
ÖZELLİKLER
İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE
TEKİRDAĞ/ ÇORLU/ SİLAHTARAĞA
ADA/ PARSEL
3679/ 2
BRÜT ALAN
8835.61 M²
AÇIKLAMA
E:1,00 YENÇOK: 4 KAT
TEMİNAT TUTARI
₺10.000.000,00
DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ
% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ)
TAKYİDAT
*KAMU HİZMETLERİNE AYRILAN YERLER İLE ÇEVRE VE SEHİRCİLİK BAKANLIGINCA DEGİSİK İHTİYAÇLAR İÇİN TALEP EDİLEN TASINMAZLAR BEDELSİZ OLARAK HAZİNEYE İADE EDİLİR *DİGER (KONUSU: MADEN RUHSAT SAHASI İÇERİSİNDE KALMAKTADIR. ) TARİH: - SAYI: -(08/01/2025 TARİH VE 783 YEVMİYE NO İLE) *KROKISINDE IRT2 ILE GÖSTERILEN ALANDA TEK GENEL MÜDÜRLÜGÜ LEHINE 640,00 M2 IRTIFAK HAKKI VARDIR. *KROKISINDE IRT3 ILE GÖSTERILEN ALANDA ETIBANK GENEL MÜDÜRLÜGÜ LEHINE 18,97 M2 IRTIFAK HAKKI VARDIR. *KROKISINDE IRT1 ILE GÖSTERILEN ALANDA TEDAS GENEL MÜDÜRLÜGÜ LEHINE 214,74 M2 IRTIFAK HAKKI VARDIR.IRTIFAK HESAP ALANI 158,92 M2 GELMEKTEDIR.
TOKİ HİSSESİ
8835.61 M²
M² BİRİM FİYATI
₺20.000,00
İMAR DURUMU
TİCARET+TURİZM ALANI
8 TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA GÜNDOĞDU'DA 2.005,55 M² KONUT ALANI
ÖZELLİKLER
İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE
TEKİRDAĞ/ SÜLEYMANPAŞA/ GÜNDOĞDU
ADA/ PARSEL
2721/ 4
BRÜT ALAN
2005.55 M²
AÇIKLAMA
E:1.40 YENÇOK: 5 KAT
TEMİNAT TUTARI
₺5.000.000,00
DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ
% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ)
TAKYİDAT
*DİGER (KONUSU: 2794082 NUMARALI BASVURU İLE OLUSAN N6CVR52F BELGE NUMARALI YAPI KAYIT BELGESİ ÇEVRE VE SEHİRCİLİK BAKANLIGI IMAR BARISI RAPOR UYGULAMA SİSTEMİNDE IPTAL EDİLMİSTİR. ) TARİH: 09/08/2019 SAYI: 16654 *DİGER (KONUSU: 4794082 NUMARALI BASVURU İLE OLUSAN N6CVR52F BELGE NUMARALI YAPI KAYIT BELGESİ ÇEVRE VE SEHİRCİLİK BAKANLIGI IMAR BARISI RAPOR UYGULAMA SİSTEMİNDE IPTAL EDİLMİSTİR ) TARİH: 21/08/2019 SAYI: 17336 *ÜZERINDEKI BAG ÇUBUKLARI H**** OGLU H**** T**** AITTIR. (05/11/2008 TARİH VE 14964 YEVMİYE NO İLE)
TOKİ HİSSESİ
2005.55 M²
M² BİRİM FİYATI
₺25.000,00
İMAR DURUMU
KONUT ALANI
9 İSTANBUL ŞİLE ÇAVUŞ'TA 39.302,00 M² KONUT ALANI + PARK + YOL + BHA+İLKOKUL ALANI
ÖZELLİKLER
İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE
İSTANBUL/ ŞİLE/ ÇAVUŞ
ADA/ PARSEL
70/ 50
BRÜT ALAN
39302 M²
AÇIKLAMA
KONUT ALANI İÇİN E:0.40 H:6.5 M. 18.MADDE UYGULAMASINA TABİDİR.
TEMİNAT TUTARI
₺10.000.000,00
DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ
% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ)
TAKYİDAT
*DİGER (KONUSU: KAMU HIZMETLERINE AYRILAN YERLER ILE ÇEVRE SEHIRCILIK VE IKLIM DEGISIKLIGI BAKANLIGINCA DEGISIK IHTIYAÇLARLA TALEP EDILEN TASINMAZLAR BEDELSIZ OLARAK HAZINEYE IADE EDILIR. ) TARİH: - SAYI: 12086693 (22/05/2025 TARİH VE 11423 YEVMİYE NO İLE)
TOKİ HİSSESİ
39302 M²
M² BİRİM FİYATI
₺8.500,00
İMAR DURUMU
KONUT ALANI + PARK + YOL + BHA+İLKOKUL ALANI
10 İSTANBUL ŞİLE DOMALI'DA 2.533,33 M² GÜNÜBİRLİK TESİS ALANI
ÖZELLİKLER
İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE
İSTANBUL/ ŞİLE/ DOMALI
ADA/ PARSEL
3023/ 3
BRÜT ALAN
2533.33 M²
AÇIKLAMA
E:0.20 HMAX:4.5 M. (DSİ' DEN GÖRÜŞ ALINARAK YAPILAŞABİLİR. YAPILAŞABİLMESİ İÇİN TEVHİD ŞARTI VARDIR. YAKLAŞIK 10 M2 TERKİ VARDIR.)
TEMİNAT TUTARI
₺2.000.000,00
DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ
% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ)
TAKYİDAT
*AÇIKLAMA: KAMU HİZMETLERİNE AYRILAN YERLER İLE ÇEVRE, SEHİRCİLİK VE IKLİM DEGİSİKLİGİ BAKANLIGINCA DEGİSİK IHTİYAÇLAR ILE TALEP EDİLEN TASINMAZLAR BEDELSİZ OLARAK HAZİNEYE İADE EDİLİR. (22/02/2023 TARİH VE 3487 YEVMİYE NO İLE)
TOKİ HİSSESİ
2533.33 M²
M² BİRİM FİYATI
₺6.970,00
İMAR DURUMU
GÜNÜBİRLİK TESİS ALANI
11 İSTANBUL SİLİVRİ YENİ MAHALLE'DE 2.316,00 M² KONUT ALANI+MEYDAN+PARK+YOL
ÖZELLİKLER
İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE
İSTANBUL/ SİLİVRİ/ YENİ MAHALLE
ADA/ PARSEL
83/ 230
BRÜT ALAN
2316 M²
AÇIKLAMA
E:1.60 (KONUT) 18.MADDE UYGULAMASINA TABİDİR.
TEMİNAT TUTARI
₺2.000.000,00
DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ
% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ)
TAKYİDAT
*1-A*** O****ADLI BIR SAHSIN ZILYETINDEDIR. *IMAR DÜZENLEMESİNE ALINMISTIR. (26/10/2015 TARİH VE 23671 YEVMİYE NO İLE) *IMAR DÜZENLEMESİNE ALINMISTIR. (27/01/2020 TARİH VE 2466 YEVMİYE NO İLE) *3402 SAYILI KANUNUN EK 1 İNCİ MADDESİ UYGULAMASINA TABİDİR. *DİGER (KONUSU: KAMU HİZMETLERİNE AYRILAN YERLER İLE ÇEVRE, SEHİRCİLİK VE IKLİM DEGİSİKLİGİ BAKANLIGINCA DEGİSİK İHTİYAÇLARLA TALEP EDİLEN TASINMAZLAR BEDELSİZ OLARAK HAZİNEYE İADE EDİLİR. ) TARİH: - SAYI: - (22/05/2025 TARİH VE 24767 YEVMİYE NO İLE)
TOKİ HİSSESİ
2316 M²
M² BİRİM FİYATI
₺10.500,00
İMAR DURUMU
KONUT ALANI+MEYDAN+PARK+YOL
12 İSTANBUL TUZLA AYDINLI'DA 639,63 M² KONUT ALANI
ÖZELLİKLER
İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE
İSTANBUL/ TUZLA/ AYDINLI
ADA/ PARSEL
0/ 4668
BRÜT ALAN
639.63 M²
AÇIKLAMA
E:1.60 HMAX:21.5 M. (18.MADDE UYGULAMASINA TABİDİR.)
TEMİNAT TUTARI
₺2.000.000,00
DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ
% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ)
TAKYİDAT
-
TOKİ HİSSESİ
639.63 M²
M² BİRİM FİYATI
₺22.000,00
İMAR DURUMU
KONUT ALANI
13 İSTANBUL TUZLA AYDINLI'DA 165,00 M² KONUT ALANI
ÖZELLİKLER
İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE
İSTANBUL/ TUZLA/ AYDINLI
ADA/ PARSEL
6012/ 4
BRÜT ALAN
165 M²
AÇIKLAMA
BİTİŞİK NİZAM 4 KAT E:1.75
TEMİNAT TUTARI
₺500.000,00
DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ
% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ)
TAKYİDAT
*ASKERİ GÜVENLİK BÖLGESİ IÇERİSİNDE KALMAKTADIR. (28/01/2019 TARİH VE 1676 YEVMİYE NO İLE)
TOKİ HİSSESİ
165 M²
M² BİRİM FİYATI
₺56.150,00
İMAR DURUMU
KONUT ALANI
14 İSTANBUL TUZLA AYDINLI'DA 502,41 M² KONUT ALANI
ÖZELLİKLER
İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE
İSTANBUL/ TUZLA/ AYDINLI
ADA/ PARSEL
8177/ 14
BRÜT ALAN
2581.81 M²
AÇIKLAMA
E:1.75 12 KAT
TEMİNAT TUTARI
₺2.000.000,00
DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ
% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ)
TAKYİDAT
*M:2352,38M2 LIK KISIMDA T.E.K. GEN. MÜD. LEHINE IRTIFAK HAKKI
TOKİ HİSSESİ
502.41 M²
M² BİRİM FİYATI
₺40.200,00
İMAR DURUMU
KONUT ALANI
15 İSTANBUL TUZLA TEPEÖREN'DE 335,95 M² KONUT ALANI
ÖZELLİKLER
İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE
İSTANBUL/ TUZLA/ TEPEÖREN
ADA/ PARSEL
395/ 15
BRÜT ALAN
335.95 M²
AÇIKLAMA
E:0.50 YENÇOK:9.5 M.
TEMİNAT TUTARI
₺500.000,00
DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ
% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ)
TAKYİDAT
-
TOKİ HİSSESİ
335.95 M²
M² BİRİM FİYATI
₺20.500,00
İMAR DURUMU
KONUT ALANI
16 İSTANBUL TUZLA TEPEÖREN'DE 2.522,19 M² TİCARET ALANI
ÖZELLİKLER
İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE
İSTANBUL/ TUZLA/ TEPEÖREN
ADA/ PARSEL
7215/ 9
BRÜT ALAN
2522.19 M²
AÇIKLAMA
E:0.20
TEMİNAT TUTARI
₺5.000.000,00
DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ
% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ)
TAKYİDAT
-
TOKİ HİSSESİ
2522.19 M²
M² BİRİM FİYATI
₺21.850,00
İMAR DURUMU
TİCARET ALANI
17 KOCAELİ BAŞİSKELE BAHÇECİK'TE 783,74 M² KONUT ALANI
ÖZELLİKLER
İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE
KOCAELİ/ BAŞİSKELE/ BAHÇECİK
ADA/ PARSEL
691/ 6
BRÜT ALAN
783.74 M²
AÇIKLAMA
TAKS:0.20 KAKS:0.40 2 KAT
TEMİNAT TUTARI
₺500.000,00
DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ
% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ) PEŞİN ALIMDA % 15 İNDİRİM UYGULANACAKTIR.
TAKYİDAT
*DİGER (KONUSU: KAMU HİZMETLERİNE AYRILAN YERLER İLE ÇEVRE VE SEHİRCİLİK BAKANLIGINCA (4 NOLU CUMHURBASKANLIGI KARARNAMESİNİN 798. MADDESİNİN 1. FIKRASININ "B" BENDİ UYARINCA) KAMU HİZMETLERİNE AYRILAN YERLER İLE ÇEVRE,SEHİRCİLİK VE IKLİM DEGİSİKLİGİ BAKANLIGINCA DEGİSİK İHTİYAÇLAR İÇİN TALEP EDİLEN TASINMAZLAR BEDELSİZ OLARAK HAZİNEYE İADE EDİLİR. ) TARİH: 12/06/2024 SAYI: 9740070 (02/07/2024 TARİH VE 13553 YEVMİYE NO İLE)
TOKİ HİSSESİ
783.74 M²
M² BİRİM FİYATI
₺12.390,00
İMAR DURUMU
KONUT ALANI
18 KOCAELİ BAŞİSKELE PAŞADAĞ'DA 2.010,25 M² KONUT ALANI + YOL
ÖZELLİKLER
İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE
KOCAELİ/ BAŞİSKELE/ PAŞADAĞ
ADA/ PARSEL
2924/ 14
BRÜT ALAN
2010.25 M²
AÇIKLAMA
TAKS:0.30 KAKS:0.90 YAKLAŞIK 260 M2 YOLA TERKİ MEVCUTTUR.
TEMİNAT TUTARI
₺2.000.000,00
DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ
% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ)
TAKYİDAT
*DİGER (KONUSU: KAMU HİZMETLERİNE AYRILAN YERLER İLE ÇEVRE VE SEHİRCİLİK BAKANLIGINCA (4 NOLU CUMHURBASKANLIGI KARARNAMESİNİN 798. MADDESİNİN 1. FIKRASININ "B" BENDİ UYARINCA) KAMU HİZMETLERİNE AYRILAN YERLER İLE ÇEVRE,SEHİRCİLİK VE IKLİM DEGİSİKLİGİ BAKANLIGINCA DEGİSİK İHTİYAÇLAR İÇİN TALEP EDİLEN TASINMAZLAR BEDELSİZ OLARAK HAZİNEYE İADE EDİLİR. ) TARİH: 12/06/2024 SAYI: 9740070 (02/07/2024 TARİH VE 13553 YEVMİYE NO İLE)
TOKİ HİSSESİ
2010.25 M²
M² BİRİM FİYATI
₺11.900,00
İMAR DURUMU
KONUT ALANI + YOL
19 KOCAELİ BAŞİSKELE YUVACIK'TA 3.460,47 M² KONUT ALANI
ÖZELLİKLER
İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE
KOCAELİ/ BAŞİSKELE/ YUVACIK
ADA/ PARSEL
915/ 1
BRÜT ALAN
3460.47 M²
AÇIKLAMA
TAKS:0.30 E:0.90
TEMİNAT TUTARI
₺3.000.000,00
DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ
% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ)
TAKYİDAT
*DİGER (KONUSU: KAMU HİZMETLERİNE AYRILAN YERLER İLE ÇEVRE, SEHİRCİLİK VE IKLİM DEGİSİKLİGİ BAKANLIGINCA DEGİSİK İHTİYAÇLAR İÇİN TALEP EDİLEN TASINMAZLAR BEDELSİZ OLARAK HAZİNEYE İADE EDİLİR. ) TARİH: - SAYI: - (21/11/2024 TARİH VE 24878 YEVMİYE NO İLE)
TOKİ HİSSESİ
3460.47 M²
M² BİRİM FİYATI
₺10.000,00
İMAR DURUMU
KONUT ALANI
20 KOCAELİ ÇAYIROVA ŞEKERPINAR2'DE 2.292,19 M² TİCARET ALANI
ÖZELLİKLER
İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE
KOCAELİ/ ÇAYIROVA/ ŞEKERPINAR2
ADA/ PARSEL
782/ 18
BRÜT ALAN
2292.19 M²
AÇIKLAMA
E:1.50
TEMİNAT TUTARI
₺3.000.000,00
DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ
% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ)
TAKYİDAT
*TOPLU KONUT IDARESİ BASKANLIGININ ÖN ALIM HAKKI VARDIR. (13/04/2018 TARİH VE 3046 YEVMİYE NO İLE) *TOPLU KONUT IDARESİ BASKANLIGININ ÖN ALIM HAKKI VARDIR. (13/04/2018 TARİH VE 3058 YEVMİYE NO İLE) *2942 SAYILI KAMULASTIRMA KANUNUNUN 7. MADDESİNE GÖRE BELİRTME. (24/03/2011 TARİH VE 1779 YEVMİYE NO İLE) *2942/7 MADDESINE GÖRE TEK LEHINE KAMULASTIRMA 04.02.1992 TARIH YEV:529 *DİGER (KONUSU: ’KAMU HİZMETLERİNE AYRILAN YERLER İLE ÇEVRE SEHİRCİLİK VE IKLİM DEGİSİKLİGİ BASKANLIGINCA (4 NOLU CUMHURBASKANLIGI KARARNAMESİNİN 798. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (B) BENDİ UYARINCA) DEGİSİK İHTİYAÇLAR İÇİN TALEP EDİLEN TASINMAZLAR BEDELSİZ OLARAK HAZİNEYE İADE EDİLİR’’ ) TARİH: -SAYI: - (05/03/2026 TARİH VE 3809 YEVMİYE NO İLE) *BU PARSEL M**** B**** VERESESİNİN FUZULEN İSGALİNDE VE ÜZERİNDEKİ EV VE SAMANLIK M****B**** TARAFINDAN YAPILMISTIR. (03/02/2023 TARİH VE 1844 YEVMİYE NO İLE)
TOKİ HİSSESİ
2292.19 M²
M² BİRİM FİYATI
₺19.500,00
İMAR DURUMU
TİCARET ALANI
21 KOCAELİ ÇAYIROVA ŞEKERPINAR2'DE 1.505,50 M² TİCARET ALANI
ÖZELLİKLER
İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE
KOCAELİ/ ÇAYIROVA/ ŞEKERPINAR2
ADA/ PARSEL
792/ 5
BRÜT ALAN
1505.5 M²
AÇIKLAMA
E:1.50
TEMİNAT TUTARI
₺2.000.000,00
DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ
% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ)
TAKYİDAT
*TOPLU KONUT IDARESİ BASKANLIGININ ÖN ALIM HAKKI VARDIR. (13/04/2018 TARİH VE 3058 YEVMİYE NO İLE) *DİGER (KONUSU: ’KAMU HİZMETLERİNE AYRILAN YERLER İLE ÇEVRE SEHİRCİLİK VE IKLİM DEGİSİKLİGİ BASKANLIGINCA (4 NOLU CUMHURBASKANLIGI KARARNAMESİNİN 798. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (B) BENDİ UYARINCA) DEGİSİK İHTİYAÇLAR İÇİN TALEP EDİLEN TASINMAZLAR BEDELSİZ OLARAK HAZİNEYE İADE EDİLİR’’ ) TARİH: -SAYI: - (05/03/2026 TARİH VE 3809 YEVMİYE NO İLE)
TOKİ HİSSESİ
1505.5 M²
M² BİRİM FİYATI
₺15.000,00
İMAR DURUMU
TİCARET ALANI
22 KOCAELİ İZMİT SEPETÇİ'DE 973,03 M² KONUT ALANI
ÖZELLİKLER
İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE
KOCAELİ/ İZMİT/ SEPETÇİ
ADA/ PARSEL
8253/ 13
BRÜT ALAN
973.03 M²
AÇIKLAMA
E:1.00 YENÇOK: 5 KAT
TEMİNAT TUTARI
₺2.000.000,00
DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ
% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ) PEŞİN ALIMDA % 15 İNDİRİM UYGULANACAKTIR.
TAKYİDAT
*KOCAELI BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI LEHINE 2942 SAYILI YASANIN 7.MADDESINE GÖRE ISTIMLAK SERHI
TOKİ HİSSESİ
973.03 M²
M² BİRİM FİYATI
₺10.620,00
İMAR DURUMU
KONUT ALANI
23 KOCAELİ İZMİT YENİDOĞAN'DA 292,07 M² KONUT ALANI
ÖZELLİKLER
İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE
KOCAELİ/ İZMİT/ YENİDOĞAN
ADA/ PARSEL
4869/ 12
BRÜT ALAN
292.07 M²
AÇIKLAMA
E:1.20 HMAX:18.5 M.
TEMİNAT TUTARI
₺500.000,00
DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ
% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ) PEŞİN ALIMDA % 15 İNDİRİM UYGULANACAKTIR.
TAKYİDAT
*3.DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANINDA KALMAKTADIR *3194 SAYILI KANUNUN 32. MADDESİ GEREĞİNCE İMAR MEVZUATINA AYKIRIDIR (08/09/2022 TARİH VE 45540 YEVMİYE NO İLE)
TOKİ HİSSESİ
292.07 M²
M² BİRİM FİYATI
₺11.210,00
İMAR DURUMU
KONUT ALANI
24 YALOVA MERKEZ SAFRAN'DA 940,26 M² KONUT ALANI
ÖZELLİKLER
İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE
YALOVA/ MERKEZ/ SAFRAN
ADA/ PARSEL
278/ 2
BRÜT ALAN
940.26 M²
AÇIKLAMA
E:0.60 2 KAT
TEMİNAT TUTARI
₺500.000,00
DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ
% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ) PEŞİN ALIMDA % 15 İNDİRİM UYGULANACAKTIR.
TAKYİDAT
-
TOKİ HİSSESİ
940.26 M²
M² BİRİM FİYATI
₺9.440,00
İMAR DURUMU
KONUT ALANI
25 YALOVA TERMAL AKKÖY'DE 506,24 M² KONUT ALANI
ÖZELLİKLER
İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE
YALOVA/ TERMAL/ AKKÖY
ADA/ PARSEL
314/ 188
BRÜT ALAN
506.24 M²
AÇIKLAMA
AYRIK NİZAM TAKS:0.15 KAKS:0.30 2 KAT
TEMİNAT TUTARI
₺500.000,00
DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ
% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ) PEŞİN ALIMDA % 15 İNDİRİM UYGULANACAKTIR.
TAKYİDAT
*AÇIKLAMA: KAMU HİZMETLERİNE AYRILAN YERLER İLE ÇEVRE, SEHİRCİLİK VE IKLİM DEGİSİKLİGİ BAKANLIGINCA DEGİSİK İHTİYAÇLAR İÇİN TALEP EDİLEN TASINMAZLAR BEDELSİZ OLARAK HAZİNEYE İADE EDİLİR. (17/12/2024 TARİH VE 24878 YEVMİYE NO İLE)
TOKİ HİSSESİ
506.24 M²
M² BİRİM FİYATI
₺7.080,00
İMAR DURUMU
KONUT ALANI
26 SAKARYA KARASU AŞAĞIİNCİLLİ'DE 906,03 M² KONUT ALANI+PARK+YOL
ÖZELLİKLER
İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE
SAKARYA/ KARASU/ AŞAĞIİNCİLLİ
ADA/ PARSEL
105/ 20
BRÜT ALAN
906.03 M²
AÇIKLAMA
E:1.20 3 KAT 18.MADDE UYGULAMASINA TABİDİR.
TEMİNAT TUTARI
₺500.000,00
DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ
% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ) PEŞİN ALIMDA % 15 İNDİRİM UYGULANACAKTIR.
TAKYİDAT
*S*** V**** ISGALINDEDIR *DİGER (KONUSU: KAMU HİZMETLERİNE AYRILAN YERLER İLE ÇEVRE SEHİRCİLİK VE IKLİM DEGİSİKLİGİ BAKANLIGINCA FARKLI AMAÇLARDA KULLANILMAK ÜZERE TALEP EDİLEN TASINMAZLAR BEDELSİZ OLARAK HAZİNEYE İADE EDİLİR. ) TARİH: - SAYI: - (07/06/2024 TARİH VE 14090 YEVMİYE NO İLE) *IMAR DÜZENLEMESİNE ALINMISTIR. (17/09/2025 TARİH VE 27412 YEVMİYE NO İLE) *AÇIKLAMA: KAMU HİZMETLERİNE AYRILAN YERLER İLE ÇEVRE SEHİRCİLİK VE IKLİM DEGİSİKLİGİ BAKANLIGINCA FARKLI AMAÇLARDA KULLANILMAK ÜZERE TALEP EDİLEN TASINMAZLAR BEDELSİZ OLARAK HAZİNEYE İADE EDİLİR. (09/07/2024 TARİH VE 16148 YEVMİYE NO İLE)
TOKİ HİSSESİ
906.03 M²
M² BİRİM FİYATI
₺8.260,00
İMAR DURUMU
KONUT ALANI+PARK+YOL
27 BURSA OSMANGAZİ ALAŞAR'DA 684,22 M² KONUT ALANI + YOL
ÖZELLİKLER
İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE
BURSA/ OSMANGAZİ/ ALAŞAR
ADA/ PARSEL
4479/ 11
BRÜT ALAN
684.22 M²
AÇIKLAMA
KAKS:0.30 2 KAT 18.MADDE UYGULAMASINA TABİ OLUP, YAKLAŞIK 160 M2 YOLA TERKİ MEVCUTTUR.
TEMİNAT TUTARI
₺500.000,00
DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ
% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ) PEŞİN ALIMDA % 15 İNDİRİM UYGULANACAKTIR.
TAKYİDAT
*KAMU HİZMETLERİNE AYRILAN YERLER İLE ÇEVRE VE SEHİRCİLİK BAKANLIGINCA DEGİSİK İHTİYAÇLAR İÇİN TALEP EDİLEN TASINMAZLAR BEDELSİZ OLARAK HAZİNEYE İADE EDİLİR *DİGER (KONUSU: PARSEL BÜYÜKOVA KORUNMA ALANI İÇERİSİNDEDİR. ONAYLANMIS İMAR PLANLARI İLE ONAYLI KÖY YERLESİK ALANLARI İÇERİSİNDE KALMAMASI HALİNDE 5403 SK KAPSAMINDA İZİN ALINMADAN TARIMSAL ÜRETİM AMACI DISINDA KULLANILAMAZ. ) TARİH: 14/08/2023 SAYI: 9690242
TOKİ HİSSESİ
684.22 M²
M² BİRİM FİYATI
₺9.499,00
İMAR DURUMU
KONUT ALANI + YOL
28 BALIKESİR BANDIRMA KAYACIK'TA 2.118,01 M² KONUT ALANI
ÖZELLİKLER
İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE
BALIKESİR/ BANDIRMA/ KAYACIK
ADA/ PARSEL
2566/ 18
BRÜT ALAN
2118.01 M²
AÇIKLAMA
E:0.50 2 KAT 18.MADDE UYGULAMASINA TABİDİR.
TEMİNAT TUTARI
₺500.000,00
DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ
% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ) PEŞİN ALIMDA % 15 İNDİRİM UYGULANACAKTIR.
TAKYİDAT
*GÜVENLIK BÖLGESIDIR. 24/01/2007 Y: 550
TOKİ HİSSESİ
2118.01 M²
M² BİRİM FİYATI
₺3.540,00
İMAR DURUMU
KONUT ALANI
29 AYDIN DİDİM ALTINKUM'DA 303,99 M² TURİZM TERCİHLİ KONUT KULLANIM ALANI
ÖZELLİKLER
İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE
AYDIN/ DİDİM/ ALTINKUM
ADA/ PARSEL
4799/ 63
BRÜT ALAN
303.99 M²
AÇIKLAMA
AYRIK NİZAM 3 KAT TAKS:0.30 KAKS:0.90 KOMŞU PARSELLER İLE TEVHİD ŞARTI BULUNMAKTADIR.
TEMİNAT TUTARI
₺2.000.000,00
DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ
% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ)
TAKYİDAT
*AÇIKLAMA: KAMU HİZMETLERİNE AYRILAN YERLER İLE ÇEVRE,SEHİRCİLİK VE IKLİM DEGİSİKLİGİ BAKANLIGINCA FARKLI AMAÇLARDA KULLANILMAK ÜZERE TALEP EDİLEN TASINMAZLAR BEDELSİZ OLARAK HAZİNEYE İADE EDİLİR. (02/10/2024 TARİH VE 22879 YEVMİYE NO İLE)
TOKİ HİSSESİ
303.99 M²
M² BİRİM FİYATI
₺37.000,00
İMAR DURUMU
TURİZM TERCİHLİ KONUT KULLANIM ALANI
30 AYDIN DİDİM ÇAMLIK'TA 13.800,21 M² GÜNÜBİRLİK TESİS ALANI+PARK+YOL+OTOPARK
ÖZELLİKLER
İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE
AYDIN/ DİDİM/ ÇAMLIK
ADA/ PARSEL
2054/ 1
BRÜT ALAN
13800.21 M²
AÇIKLAMA
EMSAL= 0.20 YENÇOK= 5.50 METRE (18.MADDE UYGULAMASINA TABİDİR.)
TEMİNAT TUTARI
₺10.000.000,00
DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ
% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ)
TAKYİDAT
*AÇIKLAMA: KAMU HİZMETLERİNE AYRILAN YERLER İLE ÇEVRE SEHİRCİLİK VE IKLİM DEGİSİKLİGİ BAKANLIGINCA DEGİSİK İHTİYAÇLAR İÇİN TALEP EDİLEN TASINMAZLAR BEDELSİZ OLARAK HAZİNEYE İADE EDİİLİR (28/11/2025 TARİH VE 30181 YEVMİYE NO İLE)
TOKİ HİSSESİ
13800.21 M²
M² BİRİM FİYATI
₺13.500,00
İMAR DURUMU
GÜNÜBİRLİK TESİS ALANI+PARK+YOL+OTOPARK
31 AYDIN KUŞADASI SOĞUCAK'TA 4.521,33 M² TİCARET ALANI
ÖZELLİKLER
İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE
AYDIN/ KUŞADASI/ SOĞUCAK
ADA/ PARSEL
731/ 1
BRÜT ALAN
4521.33 M²
AÇIKLAMA
E:0.20 YENÇOK: 7.5 M.
TEMİNAT TUTARI
₺3.000.000,00
DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ
% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ)
TAKYİDAT
*DİGER (KONUSU: KUSADASI BELEDIYE BASKANLIGININ 20/06/2025 TARIH VE 2005/12848 SAYILI YAZISI ILE SERH KOYULMUSTUR. ) (23/06/2025 TARİH VE 18814 YEVMİYE NO İLE) *KAMU HIZMETLERINE AYRILAN YERLER ILE ÇEVREI SEHIRCILIK VE IKLIM DEGISIKLIGI BAKANLIGINCA DEGISIK IHTIYAÇLAR IÇIN TALEP EDILEN TASINMAZLAR BEDELSIZ OLARAK HAZINEYE IADE EDILIR.*AÇIKLAMA: KAMU HİZMETLERİNE AYRILAN YERLER İLE ÇEVRE VE SEHİRCİLİK BAKANLIGINCA DEGİSİK İHTİYAÇLARA TALEP EDİLEN TASINMAZ MALLAR BEDELSİZ OLARAK HAZİNEYE İADE EDİLİR. (09/01/2019 TARİH VE 397 YEVMİYE NO İLE)
TOKİ HİSSESİ
4521.33 M²
M² BİRİM FİYATI
₺9.000,00
İMAR DURUMU
TİCARET ALANI