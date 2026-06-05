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  • TOKİ 45 ilde 343 arsayı satışa çıkartıyor: Peşinde %15 İndirim ve 48 ay vade... İşte fiyat ve özellikleri

TOKİ 45 ilde 343 arsayı satışa çıkartıyor: Peşinde %15 İndirim ve 48 ay vade... İşte fiyat ve özellikleri

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 45 ilde 343 arsayı 24-25 Haziran'da açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracak. Taşınmazlar alıcılara peşin ya da vadeli satılacak, tüm tutarı peşin ödemek isteyenlere yüzde 15 indirim imkanı sunulacak.

Ekonomist
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TOKİ 45 ilde 343 arsayı satışa çıkartıyor: Peşinde %15 İndirim ve 48 ay vade... İşte fiyat ve özellikleri

TOKİ'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, TOKİ, mülkiyetinde bulunan 343 arsanın satışı için ihaleye çıkmaya hazırlanıyor.

Alıcılar, konut, ticaret, turizm, sağlık, tarım, sanayi, spor, özel eğitim, lojistik, depolama, kentsel çalışma, bağlık alan, plansız arsalar ve sosyal tesis alanları niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat 48 ay vade ve yüzde 35 peşinat 48 ay vade ile sahip olabilecek.

Bazı taşınmazlar ise peşin bedelle satılacak ve peşin alımlarda yüzde 15 indirim uygulanacak.

Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Iğdır, İstanbul, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Uşak ve Yalova'da bulunan 343 arsa açık artırmayla satışa sunulacak.

Açık artırmalar, 24-25 Haziran'da saat 10.30'da Ankara ve İstanbul'daki salonlarda fiziki ve internet üzerinden çevrim içi katılımla yapılacak.

Satışa ilişkin detaylara, "www.toki.gov.tr" ile "muzayede.emlakyonetim.com.tr" internet adreslerinden ve "444 84 34" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

1 KAYSERİ MELİKGAZİ FATİH'TE 80,00 M² KİRALAMA

KAYSERİ MELİKGAZİ FATİH'TE 80,00 M² KİRALAMA

Muhammen Bedel

₺120.000,00
 

ÖZELLİKLER

İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE

KAYSERİ/ MELİKGAZİ/ FATİH

ADA/ PARSEL

16008/ 84

BRÜT ALAN

135913.8 M²

AÇIKLAMA

KİRALAMA İŞLEMİ 5 YIL YILLIK KİRLAMA BEDELİ 120.000-TL+KDV (% 20) OLUP; 5 YILLIK KİRALAMA BEDELİ VE KDV BEDELİ PEŞİN ÖDENECEKTİR.

TEMİNAT TUTARI

₺100.000,00

DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ

PEŞİN

TAKYİDAT

*KAMU HİZMETLERİNE AYRILAN YERLERİLE ÇEVRE ,SEHİRCİLİK VE IKLİM DEGİSİKLİGİ BAKANLIGINCA DEGİSİK İHTİYAÇLAR İÇİN TALEP EDİLEN TASINMAZLAR BEDELSİZ OLARAK HAZİNEYE İADE EDİLİR

TOKİ HİSSESİ

80 M²

İMAR DURUMU

A

2 DİYARBAKIR KAYAPINAR YOLBOYU'DA 38.179,87 M² KONUT ALANI

DİYARBAKIR KAYAPINAR YOLBOYU'DA 38.179,87 M² KONUT ALANI

Muhammen Bedel

₺267.259.090,00

ÖZELLİKLER

İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE

DİYARBAKIR/ KAYAPINAR/ YOLBOYU

ADA/ PARSEL

25400/ 1

BRÜT ALAN

38179.87 M²

AÇIKLAMA

AYRIK NİZAM E:1.20 YENÇOK: 6 KAT 120 ADA 10 PARSEL İLE 121 ADA 10 PARSELİN İMAR UYGULAMASINDAN OLUŞACAK OLUP; İİAN EDİLEN ADA/PARSELLER HENÜZ TESCİL EDİLMEMİŞTİR. İLAN EDİLEN YÜZÖLÇÜM İLE TESCİL EDİLEN YÜZÖLÇÜM ARASINDA FARK OLMASI HALİNDE MAHSUPLAŞMA YAPILABİLECEKTİR.

TEMİNAT TUTARI

₺10.000.000,00

DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ

% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ)

TAKYİDAT

*DİGER (KONUSU: "KAMU HİZMETLERİNE AYRILAN YERLER İLE MALİYE BAKANLIGINCA (ÇEVRE SEHİRCİLİK VE İKLİM DEGİSİKLİGİ BAKANLIGI) DEGİSİK İHTİYAÇLARLA TALEP EDİLEN TASINMAZLAR BEDELSİZ OLARAK HAZİNEYE İADE EDİLİR." ) TARİH: 18.07.20123 SAYI: 6902162 (28/07/2023 TARİH VE 26752 YEVMİYE NO İLE)

TOKİ HİSSESİ

38179.87 M²

M² BİRİM FİYATI

₺7.000,00

İMAR DURUMU

KONUT ALANI

3 DİYARBAKIR ÇINAR FATİH'TE 639,31 M² KONUT ALANI

DİYARBAKIR ÇINAR FATİH'TE 639,31 M² KONUT ALANI

Muhammen Bedel

₺5.280.700,60

ÖZELLİKLER

İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE

DİYARBAKIR/ ÇINAR/ FATİH

ADA/ PARSEL

553/ 1

BRÜT ALAN

639.31 M²

AÇIKLAMA

BİTİŞİK NİZAM 3 KAT

TEMİNAT TUTARI

₺500.000,00

DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ

% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ) PEŞİN ALIMDA % 15 İNDİRİM UYGULANACAKTIR.

TAKYİDAT

-

TOKİ HİSSESİ

639.31 M²

M² BİRİM FİYATI

₺8.260,00

İMAR DURUMU

KONUT ALANI

4 ANKARA ETİMESGUT BALIKUYUMCU'DA 10.000,00 M² KONUT ALANI

ANKARA ETİMESGUT BALIKUYUMCU'DA 10.000,00 M² KONUT ALANI

Muhammen Bedel

₺80.000.000,00

ÖZELLİKLER

İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE

ANKARA/ ETİMESGUT/ BALIKUYUMCU

ADA/ PARSEL

48519/ 7

BRÜT ALAN

10000 M²

AÇIKLAMA

E:1,50, YENÇOK: Z+5 KAT (1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI İPTAL EDİLMİŞ OLUP İPTAL KARARI DEVAM ETMEKTEDİR.)

TEMİNAT TUTARI

₺5.000.000,00

DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ

% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ)

TAKYİDAT

*DİGER (KONUSU: KAMU HIZMETLERINE AYRILAN YERLER ILE MALIYE BAKANLIGINCA DEGISIK IHTIYAÇLARLA TALEP EDILEN TASINMAZLAR BEDELSIZ OLARAK HAZINEYE IADE EDILIR. ) TARİH: - SAYI: - *DİGER (KONUSU: TASINMAZIN 389 PARSELDEN GELEN KISMININ MERA OLDUGUNA DAIR BELIRTME ) TARİH: 07/10/2015 SAYI: 25813 (13/10/2015 TARİH VE 41001 YEVMİYE NO İLE) *DİGER (KONUSU: KAMU HİZMETİNE AYRILAN YERLER İLE MALİYE BAKANLIGINCA DEGİSİK İHTİYAÇLARA TALEP EDİLEN TASINMAZLAR BEDELSIZ OLARAK HAZİNEYE İADE EDİLLİR. ) TARİH: SAYI: - *DİGER (KONUSU: KAMU HİZMETLERİNE AYRILAN YERLER İLE ÇEVRE VE SEHİRCİLİK BAKANLIGINCA FARKLI AMAÇLARDA KULLANILMAK ÜZERE TALEP EDİLEN TASINMAZLAR BEDELSİZ OLARAK HAZİNEYE İADE EDİLİR. ) TARİH: 01/01/1900 SAYI: - *ISBU TASINMAZMAL TOPLU KONUT ÜRETMEK AMACIYLA 1164 SAY. KANUNUN 4966 SAY.KANUN ILE DEGISIK EK 4.MAD. GÖRE,TOPLU KONUT IDARESI BASKANLIGINA BEDELSIZ OLARAK DEVIR EDILMIS OLUP, PROJE BÜTÜNLÜGÜ IÇINDE YER ALAN TICARI VE SOSYAL DONATI ALANLARI DISINDA AMAÇ DISI KULLANILANLAR ILE IMAR UYGULAMASI SONUCU KAMU HIZMETINE AYRILAN YERLERIN, MÜSTAKIL IMAR PARSELI OLARAK AYNI SARTLARLA HAZINEYE IADE EDILECEKTIR. 23.06.2004 YEV. 4979 *İS BU TASINMAZ MALLAR TOPLU KONUT ÜRETMEK AMACI İLE 1164 SAYILI ARSA ÜRETİMİ VE DEGERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANANUN,5273 SAYILI KANUNLA DEGİSİK EK 4 ÜNCÜ MADDESİ GEREGİNCE TOPLU KONUT İDARESİ BASKANLIGINA BEDELSİZ OLARAK DEVİR EDİLMİS OLUP,ARSA VE TOPLU KONUT ÜRETİMİNDE KULLANILMASI VE YAPILACAK İMAR UYGULAMASI SONUCU KAMU HİZMETLERİNE AYRILACAK ALANLAR İLE MALİYE BAKANLIGINCA DEGİSİK İHTİYAÇLAR İÇİN TALEP EDİLEN YERLERİN MÜSTAKİL İMAR PARSELİ OLARAK HAZİNEYE İADE EDİLECEKTİR.AYRICA,TASINMAZ MALLAR HİÇ BİR SEKİLDE DEVİR AMACI DISINDA KULLANILMAYACAKTIR.(29/08/2006 TARİH VE 11409 YEVMİYE NO İLE) *AÇIKLAMA: KAMU HİZMETLERİNE AYRILAN YERLER İLE MALİYE BAKANLIGINCA DEGİSİK İHTİYAÇLAR İÇİN TALEP EDİLEN TASINMAZLAR BEDELSİZ OLARAK HAZİNEYE İADE EDİLİR. (20/10/2009 TARİH VE 29387 YEVMİYE NO İLE) *DİGER (KONUSU: TOPLU KONUT IDARESI BASKANLIGININ 26/04/2013 TARIH 3413 SAYILI YAZISI UYARINCA 62345 ADA 1 PARSELIN 1/2 HISSESI 2942 SAYILI KAMULASTIRMA KANUNUN 30.MADDESI UYARINCA ANKARA BÜYÜKSEHIR BEL.BSK SATILMISTIR (YAZISI DOSYASINDADIR.) ) TARİH: 01/01/1900 SAYI: -

TOKİ HİSSESİ

10000 M²

M² BİRİM FİYATI

₺8.000,00

İMAR DURUMU

KONUT ALANI

5 KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ AHMETBEY/GÜNDOĞDU'DA 6.457,27 M² KONUT ALANI

KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ AHMETBEY/GÜNDOĞDU'DA 6.457,27 M² KONUT ALANI

Muhammen Bedel

₺40.035.074,00

ÖZELLİKLER

İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE

KIRKLARELİ/ LÜLEBURGAZ/ AHMETBEY/GÜNDOĞDU

ADA/ PARSEL

428/ 2

BRÜT ALAN

6457.27 M²

AÇIKLAMA

E:1.00 HMAX:4 KAT

TEMİNAT TUTARI

₺3.000.000,00

DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ

% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ)

TAKYİDAT

*I.C.IF.K.A. 28. MADDE SERHI 14.08.1969 Y:1178 N.NO:903 *3083 SAYILI YASA UYGULAMASI YAPILMAKTADIR. *DİGER (KONUSU: KAMU HİZMETLERİNE AYRILAN YERLER İLE ÇEVRE VE SEHİRCİLİK BAKANLIGINCA DEGİSİK İHTİYAÇLAR İÇİN TALEP EDİLEN TASINMAZLAR BEDELSİZ OLARAK HAZİNEYE İADE EDİLİR. ) TARİH: - SAYI: - (18/10/2022 TARİH VE 31720 YEVMİYE NO İLE) *KONUT ALANI

TOKİ HİSSESİ

6457.27 M²

M² BİRİM FİYATI

₺6.200,00

İMAR DURUMU

KONUT ALANI

6 KIRKLARELİ VİZE NAMIKKEMAL'DE 4.495,11 M² KONUT ALANI + PARK ALANI + YOL

KIRKLARELİ VİZE NAMIKKEMAL'DE 4.495,11 M² KONUT ALANI + PARK ALANI + YOL

Muhammen Bedel

₺15.912.689,40

ÖZELLİKLER

İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE

KIRKLARELİ/ VİZE/ NAMIKKEMAL

ADA/ PARSEL

520/ 1

BRÜT ALAN

4495.11 M²

AÇIKLAMA

TAKS:0.30 KAKS:0.90 3 KAT 18.MADDE UYGULAMASINA TABİDİR.

TEMİNAT TUTARI

₺2.000.000,00

DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ

% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ) PEŞİN ALIMDA % 15 İNDİRİM UYGULANACAKTIR.

TAKYİDAT

-

TOKİ HİSSESİ

4495.11 M²

M² BİRİM FİYATI

₺3.540,00

İMAR DURUMU

KONUT ALANI + PARK ALANI + YOL

7 TEKİRDAĞ ÇORLU SİLAHTARAĞA'DA 8.835,61 M² TİCARET+TURİZM ALANI

TEKİRDAĞ ÇORLU SİLAHTARAĞA'DA 8.835,61 M² TİCARET+TURİZM ALANI

ÖZELLİKLER

İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE

TEKİRDAĞ/ ÇORLU/ SİLAHTARAĞA

ADA/ PARSEL

3679/ 2

BRÜT ALAN

8835.61 M²

AÇIKLAMA

E:1,00 YENÇOK: 4 KAT

TEMİNAT TUTARI

₺10.000.000,00

DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ

% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ)

TAKYİDAT

*KAMU HİZMETLERİNE AYRILAN YERLER İLE ÇEVRE VE SEHİRCİLİK BAKANLIGINCA DEGİSİK İHTİYAÇLAR İÇİN TALEP EDİLEN TASINMAZLAR BEDELSİZ OLARAK HAZİNEYE İADE EDİLİR *DİGER (KONUSU: MADEN RUHSAT SAHASI İÇERİSİNDE KALMAKTADIR. ) TARİH: - SAYI: -(08/01/2025 TARİH VE 783 YEVMİYE NO İLE) *KROKISINDE IRT2 ILE GÖSTERILEN ALANDA TEK GENEL MÜDÜRLÜGÜ LEHINE 640,00 M2 IRTIFAK HAKKI VARDIR. *KROKISINDE IRT3 ILE GÖSTERILEN ALANDA ETIBANK GENEL MÜDÜRLÜGÜ LEHINE 18,97 M2 IRTIFAK HAKKI VARDIR. *KROKISINDE IRT1 ILE GÖSTERILEN ALANDA TEDAS GENEL MÜDÜRLÜGÜ LEHINE 214,74 M2 IRTIFAK HAKKI VARDIR.IRTIFAK HESAP ALANI 158,92 M2 GELMEKTEDIR.

TOKİ HİSSESİ

8835.61 M²

M² BİRİM FİYATI

₺20.000,00

İMAR DURUMU

TİCARET+TURİZM ALANI

8 TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA GÜNDOĞDU'DA 2.005,55 M² KONUT ALANI

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA GÜNDOĞDU'DA 2.005,55 M² KONUT ALANI

Muhammen Bedel

₺50.138.750,00

ÖZELLİKLER

İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE

TEKİRDAĞ/ SÜLEYMANPAŞA/ GÜNDOĞDU

ADA/ PARSEL

2721/ 4

BRÜT ALAN

2005.55 M²

AÇIKLAMA

E:1.40 YENÇOK: 5 KAT

TEMİNAT TUTARI

₺5.000.000,00

DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ

% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ)

TAKYİDAT

*DİGER (KONUSU: 2794082 NUMARALI BASVURU İLE OLUSAN N6CVR52F BELGE NUMARALI YAPI KAYIT BELGESİ ÇEVRE VE SEHİRCİLİK BAKANLIGI IMAR BARISI RAPOR UYGULAMA SİSTEMİNDE IPTAL EDİLMİSTİR. ) TARİH: 09/08/2019 SAYI: 16654 *DİGER (KONUSU: 4794082 NUMARALI BASVURU İLE OLUSAN N6CVR52F BELGE NUMARALI YAPI KAYIT BELGESİ ÇEVRE VE SEHİRCİLİK BAKANLIGI IMAR BARISI RAPOR UYGULAMA SİSTEMİNDE IPTAL EDİLMİSTİR ) TARİH: 21/08/2019 SAYI: 17336 *ÜZERINDEKI BAG ÇUBUKLARI H**** OGLU H**** T**** AITTIR. (05/11/2008 TARİH VE 14964 YEVMİYE NO İLE)

TOKİ HİSSESİ

2005.55 M²

M² BİRİM FİYATI

₺25.000,00

İMAR DURUMU

KONUT ALANI

9 İSTANBUL ŞİLE ÇAVUŞ'TA 39.302,00 M² KONUT ALANI + PARK + YOL + BHA+İLKOKUL ALANI

İSTANBUL ŞİLE ÇAVUŞ'TA 39.302,00 M² KONUT ALANI + PARK + YOL + BHA+İLKOKUL ALANI

Muhammen Bedel

₺334.067.000,00

 

ÖZELLİKLER

İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE

İSTANBUL/ ŞİLE/ ÇAVUŞ

ADA/ PARSEL

70/ 50

BRÜT ALAN

39302 M²

AÇIKLAMA

KONUT ALANI İÇİN E:0.40 H:6.5 M. 18.MADDE UYGULAMASINA TABİDİR.

TEMİNAT TUTARI

₺10.000.000,00

DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ

% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ)

TAKYİDAT

*DİGER (KONUSU: KAMU HIZMETLERINE AYRILAN YERLER ILE ÇEVRE SEHIRCILIK VE IKLIM DEGISIKLIGI BAKANLIGINCA DEGISIK IHTIYAÇLARLA TALEP EDILEN TASINMAZLAR BEDELSIZ OLARAK HAZINEYE IADE EDILIR. ) TARİH: - SAYI: 12086693 (22/05/2025 TARİH VE 11423 YEVMİYE NO İLE)

TOKİ HİSSESİ

39302 M²

M² BİRİM FİYATI

₺8.500,00

İMAR DURUMU

KONUT ALANI + PARK + YOL + BHA+İLKOKUL ALANI

10 İSTANBUL ŞİLE DOMALI'DA 2.533,33 M² GÜNÜBİRLİK TESİS ALANI

İSTANBUL ŞİLE DOMALI'DA 2.533,33 M² GÜNÜBİRLİK TESİS ALANI

Muhammen Bedel

₺17.657.310,10

 

ÖZELLİKLER

İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE

İSTANBUL/ ŞİLE/ DOMALI

ADA/ PARSEL

3023/ 3

BRÜT ALAN

2533.33 M²

AÇIKLAMA

E:0.20 HMAX:4.5 M. (DSİ' DEN GÖRÜŞ ALINARAK YAPILAŞABİLİR. YAPILAŞABİLMESİ İÇİN TEVHİD ŞARTI VARDIR. YAKLAŞIK 10 M2 TERKİ VARDIR.)

TEMİNAT TUTARI

₺2.000.000,00

DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ

% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ)

TAKYİDAT

*AÇIKLAMA: KAMU HİZMETLERİNE AYRILAN YERLER İLE ÇEVRE, SEHİRCİLİK VE IKLİM DEGİSİKLİGİ BAKANLIGINCA DEGİSİK IHTİYAÇLAR ILE TALEP EDİLEN TASINMAZLAR BEDELSİZ OLARAK HAZİNEYE İADE EDİLİR. (22/02/2023 TARİH VE 3487 YEVMİYE NO İLE)

TOKİ HİSSESİ

2533.33 M²

M² BİRİM FİYATI

₺6.970,00

İMAR DURUMU

GÜNÜBİRLİK TESİS ALANI

11 İSTANBUL SİLİVRİ YENİ MAHALLE'DE 2.316,00 M² KONUT ALANI+MEYDAN+PARK+YOL

İSTANBUL SİLİVRİ YENİ MAHALLE'DE 2.316,00 M² KONUT ALANI+MEYDAN+PARK+YOL

Muhammen Bedel

₺24.318.000,00

ÖZELLİKLER

İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE

İSTANBUL/ SİLİVRİ/ YENİ MAHALLE

ADA/ PARSEL

83/ 230

BRÜT ALAN

2316 M²

AÇIKLAMA

E:1.60 (KONUT) 18.MADDE UYGULAMASINA TABİDİR.

TEMİNAT TUTARI

₺2.000.000,00

DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ

% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ)

TAKYİDAT

*1-A*** O****ADLI BIR SAHSIN ZILYETINDEDIR. *IMAR DÜZENLEMESİNE ALINMISTIR. (26/10/2015 TARİH VE 23671 YEVMİYE NO İLE) *IMAR DÜZENLEMESİNE ALINMISTIR. (27/01/2020 TARİH VE 2466 YEVMİYE NO İLE) *3402 SAYILI KANUNUN EK 1 İNCİ MADDESİ UYGULAMASINA TABİDİR. *DİGER (KONUSU: KAMU HİZMETLERİNE AYRILAN YERLER İLE ÇEVRE, SEHİRCİLİK VE IKLİM DEGİSİKLİGİ BAKANLIGINCA DEGİSİK İHTİYAÇLARLA TALEP EDİLEN TASINMAZLAR BEDELSİZ OLARAK HAZİNEYE İADE EDİLİR. ) TARİH: - SAYI: - (22/05/2025 TARİH VE 24767 YEVMİYE NO İLE)

TOKİ HİSSESİ

2316 M²

M² BİRİM FİYATI

₺10.500,00

İMAR DURUMU

KONUT ALANI+MEYDAN+PARK+YOL

12 İSTANBUL TUZLA AYDINLI'DA 639,63 M² KONUT ALANI

İSTANBUL TUZLA AYDINLI'DA 639,63 M² KONUT ALANI

Muhammen Bedel

₺14.071.860,00

ÖZELLİKLER

İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE

İSTANBUL/ TUZLA/ AYDINLI

ADA/ PARSEL

0/ 4668

BRÜT ALAN

639.63 M²

AÇIKLAMA

E:1.60 HMAX:21.5 M. (18.MADDE UYGULAMASINA TABİDİR.)

TEMİNAT TUTARI

₺2.000.000,00

DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ

% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ)

TAKYİDAT

-

TOKİ HİSSESİ

639.63 M²

M² BİRİM FİYATI

₺22.000,00

İMAR DURUMU

KONUT ALANI

13 İSTANBUL TUZLA AYDINLI'DA 165,00 M² KONUT ALANI

İSTANBUL TUZLA AYDINLI'DA 165,00 M² KONUT ALANI

Muhammen Bedel

₺9.264.750,00

ÖZELLİKLER

İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE

İSTANBUL/ TUZLA/ AYDINLI

ADA/ PARSEL

6012/ 4

BRÜT ALAN

165 M²

AÇIKLAMA

BİTİŞİK NİZAM 4 KAT E:1.75

TEMİNAT TUTARI

₺500.000,00

DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ

% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ)

TAKYİDAT

*ASKERİ GÜVENLİK BÖLGESİ IÇERİSİNDE KALMAKTADIR. (28/01/2019 TARİH VE 1676 YEVMİYE NO İLE)

TOKİ HİSSESİ

165 M²

M² BİRİM FİYATI

₺56.150,00

İMAR DURUMU

KONUT ALANI

14 İSTANBUL TUZLA AYDINLI'DA 502,41 M² KONUT ALANI

İSTANBUL TUZLA AYDINLI'DA 502,41 M² KONUT ALANI

Muhammen Bedel

₺20.196.882,00

ÖZELLİKLER

İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE

İSTANBUL/ TUZLA/ AYDINLI

ADA/ PARSEL

8177/ 14

BRÜT ALAN

2581.81 M²

AÇIKLAMA

E:1.75 12 KAT

TEMİNAT TUTARI

₺2.000.000,00

DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ

% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ)

TAKYİDAT

*M:2352,38M2 LIK KISIMDA T.E.K. GEN. MÜD. LEHINE IRTIFAK HAKKI

TOKİ HİSSESİ

502.41 M²

M² BİRİM FİYATI

₺40.200,00

İMAR DURUMU

KONUT ALANI

15 İSTANBUL TUZLA TEPEÖREN'DE 335,95 M² KONUT ALANI

İSTANBUL TUZLA TEPEÖREN'DE 335,95 M² KONUT ALANI

Muhammen Bedel

₺6.886.975,00

ÖZELLİKLER

İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE

İSTANBUL/ TUZLA/ TEPEÖREN

ADA/ PARSEL

395/ 15

BRÜT ALAN

335.95 M²

AÇIKLAMA

E:0.50 YENÇOK:9.5 M.

TEMİNAT TUTARI

₺500.000,00

DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ

% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ)

TAKYİDAT

-

TOKİ HİSSESİ

335.95 M²

M² BİRİM FİYATI

₺20.500,00

İMAR DURUMU

KONUT ALANI

16 İSTANBUL TUZLA TEPEÖREN'DE 2.522,19 M² TİCARET ALANI

İSTANBUL TUZLA TEPEÖREN'DE 2.522,19 M² TİCARET ALANI

Muhammen Bedel

₺55.109.851,50

ÖZELLİKLER

İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE

İSTANBUL/ TUZLA/ TEPEÖREN

ADA/ PARSEL

7215/ 9

BRÜT ALAN

2522.19 M²

AÇIKLAMA

E:0.20

TEMİNAT TUTARI

₺5.000.000,00

DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ

% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ)

TAKYİDAT

-

TOKİ HİSSESİ

2522.19 M²

M² BİRİM FİYATI

₺21.850,00

İMAR DURUMU

TİCARET ALANI

17 KOCAELİ BAŞİSKELE BAHÇECİK'TE 783,74 M² KONUT ALANI

KOCAELİ BAŞİSKELE BAHÇECİK'TE 783,74 M² KONUT ALANI

Muhammen Bedel

₺9.710.538,60

ÖZELLİKLER

İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE

KOCAELİ/ BAŞİSKELE/ BAHÇECİK

ADA/ PARSEL

691/ 6

BRÜT ALAN

783.74 M²

AÇIKLAMA

TAKS:0.20 KAKS:0.40 2 KAT

TEMİNAT TUTARI

₺500.000,00

DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ

% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ) PEŞİN ALIMDA % 15 İNDİRİM UYGULANACAKTIR.

TAKYİDAT

*DİGER (KONUSU: KAMU HİZMETLERİNE AYRILAN YERLER İLE ÇEVRE VE SEHİRCİLİK BAKANLIGINCA (4 NOLU CUMHURBASKANLIGI KARARNAMESİNİN 798. MADDESİNİN 1. FIKRASININ "B" BENDİ UYARINCA) KAMU HİZMETLERİNE AYRILAN YERLER İLE ÇEVRE,SEHİRCİLİK VE IKLİM DEGİSİKLİGİ BAKANLIGINCA DEGİSİK İHTİYAÇLAR İÇİN TALEP EDİLEN TASINMAZLAR BEDELSİZ OLARAK HAZİNEYE İADE EDİLİR. ) TARİH: 12/06/2024 SAYI: 9740070 (02/07/2024 TARİH VE 13553 YEVMİYE NO İLE)

TOKİ HİSSESİ

783.74 M²

M² BİRİM FİYATI

₺12.390,00

İMAR DURUMU

KONUT ALANI

18 KOCAELİ BAŞİSKELE PAŞADAĞ'DA 2.010,25 M² KONUT ALANI + YOL

KOCAELİ BAŞİSKELE PAŞADAĞ'DA 2.010,25 M² KONUT ALANI + YOL

Muhammen Bedel

₺23.921.975,00

ÖZELLİKLER

İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE

KOCAELİ/ BAŞİSKELE/ PAŞADAĞ

ADA/ PARSEL

2924/ 14

BRÜT ALAN

2010.25 M²

AÇIKLAMA

TAKS:0.30 KAKS:0.90 YAKLAŞIK 260 M2 YOLA TERKİ MEVCUTTUR.

TEMİNAT TUTARI

₺2.000.000,00

DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ

% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ)

TAKYİDAT

*DİGER (KONUSU: KAMU HİZMETLERİNE AYRILAN YERLER İLE ÇEVRE VE SEHİRCİLİK BAKANLIGINCA (4 NOLU CUMHURBASKANLIGI KARARNAMESİNİN 798. MADDESİNİN 1. FIKRASININ "B" BENDİ UYARINCA) KAMU HİZMETLERİNE AYRILAN YERLER İLE ÇEVRE,SEHİRCİLİK VE IKLİM DEGİSİKLİGİ BAKANLIGINCA DEGİSİK İHTİYAÇLAR İÇİN TALEP EDİLEN TASINMAZLAR BEDELSİZ OLARAK HAZİNEYE İADE EDİLİR. ) TARİH: 12/06/2024 SAYI: 9740070 (02/07/2024 TARİH VE 13553 YEVMİYE NO İLE)

TOKİ HİSSESİ

2010.25 M²

M² BİRİM FİYATI

₺11.900,00

İMAR DURUMU

KONUT ALANI + YOL

19 KOCAELİ BAŞİSKELE YUVACIK'TA 3.460,47 M² KONUT ALANI

KOCAELİ BAŞİSKELE YUVACIK'TA 3.460,47 M² KONUT ALANI

Muhammen Bedel

₺34.604.700,00

ÖZELLİKLER

İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE

KOCAELİ/ BAŞİSKELE/ YUVACIK

ADA/ PARSEL

915/ 1

BRÜT ALAN

3460.47 M²

AÇIKLAMA

TAKS:0.30 E:0.90

TEMİNAT TUTARI

₺3.000.000,00

DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ

% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ)

TAKYİDAT

*DİGER (KONUSU: KAMU HİZMETLERİNE AYRILAN YERLER İLE ÇEVRE, SEHİRCİLİK VE IKLİM DEGİSİKLİGİ BAKANLIGINCA DEGİSİK İHTİYAÇLAR İÇİN TALEP EDİLEN TASINMAZLAR BEDELSİZ OLARAK HAZİNEYE İADE EDİLİR. ) TARİH: - SAYI: - (21/11/2024 TARİH VE 24878 YEVMİYE NO İLE)

TOKİ HİSSESİ

3460.47 M²

M² BİRİM FİYATI

₺10.000,00

İMAR DURUMU

KONUT ALANI

20 KOCAELİ ÇAYIROVA ŞEKERPINAR2'DE 2.292,19 M² TİCARET ALANI

KOCAELİ ÇAYIROVA ŞEKERPINAR2'DE 2.292,19 M² TİCARET ALANI

Muhammen Bedel

₺44.697.705,00

 

ÖZELLİKLER

İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE

KOCAELİ/ ÇAYIROVA/ ŞEKERPINAR2

ADA/ PARSEL

782/ 18

BRÜT ALAN

2292.19 M²

AÇIKLAMA

E:1.50

TEMİNAT TUTARI

₺3.000.000,00

DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ

% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ)

TAKYİDAT

*TOPLU KONUT IDARESİ BASKANLIGININ ÖN ALIM HAKKI VARDIR. (13/04/2018 TARİH VE 3046 YEVMİYE NO İLE) *TOPLU KONUT IDARESİ BASKANLIGININ ÖN ALIM HAKKI VARDIR. (13/04/2018 TARİH VE 3058 YEVMİYE NO İLE) *2942 SAYILI KAMULASTIRMA KANUNUNUN 7. MADDESİNE GÖRE BELİRTME. (24/03/2011 TARİH VE 1779 YEVMİYE NO İLE) *2942/7 MADDESINE GÖRE TEK LEHINE KAMULASTIRMA 04.02.1992 TARIH YEV:529 *DİGER (KONUSU: ’KAMU HİZMETLERİNE AYRILAN YERLER İLE ÇEVRE SEHİRCİLİK VE IKLİM DEGİSİKLİGİ BASKANLIGINCA (4 NOLU CUMHURBASKANLIGI KARARNAMESİNİN 798. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (B) BENDİ UYARINCA) DEGİSİK İHTİYAÇLAR İÇİN TALEP EDİLEN TASINMAZLAR BEDELSİZ OLARAK HAZİNEYE İADE EDİLİR’’ ) TARİH: -SAYI: - (05/03/2026 TARİH VE 3809 YEVMİYE NO İLE) *BU PARSEL M**** B**** VERESESİNİN FUZULEN İSGALİNDE VE ÜZERİNDEKİ EV VE SAMANLIK M****B**** TARAFINDAN YAPILMISTIR. (03/02/2023 TARİH VE 1844 YEVMİYE NO İLE)

TOKİ HİSSESİ

2292.19 M²

M² BİRİM FİYATI

₺19.500,00

İMAR DURUMU

TİCARET ALANI

21 KOCAELİ ÇAYIROVA ŞEKERPINAR2'DE 1.505,50 M² TİCARET ALANI

KOCAELİ ÇAYIROVA ŞEKERPINAR2'DE 1.505,50 M² TİCARET ALANI

Muhammen Bedel

₺22.582.500,00

ÖZELLİKLER

İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE

KOCAELİ/ ÇAYIROVA/ ŞEKERPINAR2

ADA/ PARSEL

792/ 5

BRÜT ALAN

1505.5 M²

AÇIKLAMA

E:1.50

TEMİNAT TUTARI

₺2.000.000,00

DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ

% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ)

TAKYİDAT

*TOPLU KONUT IDARESİ BASKANLIGININ ÖN ALIM HAKKI VARDIR. (13/04/2018 TARİH VE 3058 YEVMİYE NO İLE) *DİGER (KONUSU: ’KAMU HİZMETLERİNE AYRILAN YERLER İLE ÇEVRE SEHİRCİLİK VE IKLİM DEGİSİKLİGİ BASKANLIGINCA (4 NOLU CUMHURBASKANLIGI KARARNAMESİNİN 798. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (B) BENDİ UYARINCA) DEGİSİK İHTİYAÇLAR İÇİN TALEP EDİLEN TASINMAZLAR BEDELSİZ OLARAK HAZİNEYE İADE EDİLİR’’ ) TARİH: -SAYI: - (05/03/2026 TARİH VE 3809 YEVMİYE NO İLE)

TOKİ HİSSESİ

1505.5 M²

M² BİRİM FİYATI

₺15.000,00

İMAR DURUMU

TİCARET ALANI

22 KOCAELİ İZMİT SEPETÇİ'DE 973,03 M² KONUT ALANI

KOCAELİ İZMİT SEPETÇİ'DE 973,03 M² KONUT ALANI

Muhammen Bedel

₺10.333.578,60

ÖZELLİKLER

İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE

KOCAELİ/ İZMİT/ SEPETÇİ

ADA/ PARSEL

8253/ 13

BRÜT ALAN

973.03 M²

AÇIKLAMA

E:1.00 YENÇOK: 5 KAT

TEMİNAT TUTARI

₺2.000.000,00

DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ

% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ) PEŞİN ALIMDA % 15 İNDİRİM UYGULANACAKTIR.

TAKYİDAT

*KOCAELI BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI LEHINE 2942 SAYILI YASANIN 7.MADDESINE GÖRE ISTIMLAK SERHI

TOKİ HİSSESİ

973.03 M²

M² BİRİM FİYATI

₺10.620,00

İMAR DURUMU

KONUT ALANI

23 KOCAELİ İZMİT YENİDOĞAN'DA 292,07 M² KONUT ALANI

KOCAELİ İZMİT YENİDOĞAN'DA 292,07 M² KONUT ALANI

Muhammen Bedel

₺3.274.104,70

ÖZELLİKLER

İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE

KOCAELİ/ İZMİT/ YENİDOĞAN

ADA/ PARSEL

4869/ 12

BRÜT ALAN

292.07 M²

AÇIKLAMA

E:1.20 HMAX:18.5 M.

TEMİNAT TUTARI

₺500.000,00

DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ

% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ) PEŞİN ALIMDA % 15 İNDİRİM UYGULANACAKTIR.

TAKYİDAT

*3.DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANINDA KALMAKTADIR *3194 SAYILI KANUNUN 32. MADDESİ GEREĞİNCE İMAR MEVZUATINA AYKIRIDIR (08/09/2022 TARİH VE 45540 YEVMİYE NO İLE)

TOKİ HİSSESİ

292.07 M²

M² BİRİM FİYATI

₺11.210,00

İMAR DURUMU

KONUT ALANI

24 YALOVA MERKEZ SAFRAN'DA 940,26 M² KONUT ALANI

YALOVA MERKEZ SAFRAN'DA 940,26 M² KONUT ALANI

Muhammen Bedel

₺8.876.054,40

ÖZELLİKLER

İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE

YALOVA/ MERKEZ/ SAFRAN

ADA/ PARSEL

278/ 2

BRÜT ALAN

940.26 M²

AÇIKLAMA

E:0.60 2 KAT

TEMİNAT TUTARI

₺500.000,00

DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ

% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ) PEŞİN ALIMDA % 15 İNDİRİM UYGULANACAKTIR.

TAKYİDAT

-

TOKİ HİSSESİ

940.26 M²

M² BİRİM FİYATI

₺9.440,00

İMAR DURUMU

KONUT ALANI

25 YALOVA TERMAL AKKÖY'DE 506,24 M² KONUT ALANI

YALOVA TERMAL AKKÖY'DE 506,24 M² KONUT ALANI

Muhammen Bedel

₺3.584.179,20

ÖZELLİKLER

İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE

YALOVA/ TERMAL/ AKKÖY

ADA/ PARSEL

314/ 188

BRÜT ALAN

506.24 M²

AÇIKLAMA

AYRIK NİZAM TAKS:0.15 KAKS:0.30 2 KAT

TEMİNAT TUTARI

₺500.000,00

DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ

% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ) PEŞİN ALIMDA % 15 İNDİRİM UYGULANACAKTIR.

TAKYİDAT

*AÇIKLAMA: KAMU HİZMETLERİNE AYRILAN YERLER İLE ÇEVRE, SEHİRCİLİK VE IKLİM DEGİSİKLİGİ BAKANLIGINCA DEGİSİK İHTİYAÇLAR İÇİN TALEP EDİLEN TASINMAZLAR BEDELSİZ OLARAK HAZİNEYE İADE EDİLİR. (17/12/2024 TARİH VE 24878 YEVMİYE NO İLE)

TOKİ HİSSESİ

506.24 M²

M² BİRİM FİYATI

₺7.080,00

İMAR DURUMU

KONUT ALANI

26 SAKARYA KARASU AŞAĞIİNCİLLİ'DE 906,03 M² KONUT ALANI+PARK+YOL

SAKARYA KARASU AŞAĞIİNCİLLİ'DE 906,03 M² KONUT ALANI+PARK+YOL

Muhammen Bedel

₺7.483.807,80

ÖZELLİKLER

İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE

SAKARYA/ KARASU/ AŞAĞIİNCİLLİ

ADA/ PARSEL

105/ 20

BRÜT ALAN

906.03 M²

AÇIKLAMA

E:1.20 3 KAT 18.MADDE UYGULAMASINA TABİDİR.

TEMİNAT TUTARI

₺500.000,00

DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ

% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ) PEŞİN ALIMDA % 15 İNDİRİM UYGULANACAKTIR.

TAKYİDAT

*S*** V**** ISGALINDEDIR *DİGER (KONUSU: KAMU HİZMETLERİNE AYRILAN YERLER İLE ÇEVRE SEHİRCİLİK VE IKLİM DEGİSİKLİGİ BAKANLIGINCA FARKLI AMAÇLARDA KULLANILMAK ÜZERE TALEP EDİLEN TASINMAZLAR BEDELSİZ OLARAK HAZİNEYE İADE EDİLİR. ) TARİH: - SAYI: - (07/06/2024 TARİH VE 14090 YEVMİYE NO İLE) *IMAR DÜZENLEMESİNE ALINMISTIR. (17/09/2025 TARİH VE 27412 YEVMİYE NO İLE) *AÇIKLAMA: KAMU HİZMETLERİNE AYRILAN YERLER İLE ÇEVRE SEHİRCİLİK VE IKLİM DEGİSİKLİGİ BAKANLIGINCA FARKLI AMAÇLARDA KULLANILMAK ÜZERE TALEP EDİLEN TASINMAZLAR BEDELSİZ OLARAK HAZİNEYE İADE EDİLİR. (09/07/2024 TARİH VE 16148 YEVMİYE NO İLE)

TOKİ HİSSESİ

906.03 M²

M² BİRİM FİYATI

₺8.260,00

İMAR DURUMU

KONUT ALANI+PARK+YOL

27 BURSA OSMANGAZİ ALAŞAR'DA 684,22 M² KONUT ALANI + YOL

BURSA OSMANGAZİ ALAŞAR'DA 684,22 M² KONUT ALANI + YOL

Muhammen Bedel

₺6.499.405,78

ÖZELLİKLER

İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE

BURSA/ OSMANGAZİ/ ALAŞAR

ADA/ PARSEL

4479/ 11

BRÜT ALAN

684.22 M²

AÇIKLAMA

KAKS:0.30 2 KAT 18.MADDE UYGULAMASINA TABİ OLUP, YAKLAŞIK 160 M2 YOLA TERKİ MEVCUTTUR.

TEMİNAT TUTARI

₺500.000,00

DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ

% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ) PEŞİN ALIMDA % 15 İNDİRİM UYGULANACAKTIR.

TAKYİDAT

*KAMU HİZMETLERİNE AYRILAN YERLER İLE ÇEVRE VE SEHİRCİLİK BAKANLIGINCA DEGİSİK İHTİYAÇLAR İÇİN TALEP EDİLEN TASINMAZLAR BEDELSİZ OLARAK HAZİNEYE İADE EDİLİR *DİGER (KONUSU: PARSEL BÜYÜKOVA KORUNMA ALANI İÇERİSİNDEDİR. ONAYLANMIS İMAR PLANLARI İLE ONAYLI KÖY YERLESİK ALANLARI İÇERİSİNDE KALMAMASI HALİNDE 5403 SK KAPSAMINDA İZİN ALINMADAN TARIMSAL ÜRETİM AMACI DISINDA KULLANILAMAZ. ) TARİH: 14/08/2023 SAYI: 9690242

TOKİ HİSSESİ

684.22 M²

M² BİRİM FİYATI

₺9.499,00

İMAR DURUMU

KONUT ALANI + YOL

28 BALIKESİR BANDIRMA KAYACIK'TA 2.118,01 M² KONUT ALANI

BALIKESİR BANDIRMA KAYACIK'TA 2.118,01 M² KONUT ALANI

Muhammen Bedel

₺7.497.755,40

ÖZELLİKLER

İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE

BALIKESİR/ BANDIRMA/ KAYACIK

ADA/ PARSEL

2566/ 18

BRÜT ALAN

2118.01 M²

AÇIKLAMA

E:0.50 2 KAT 18.MADDE UYGULAMASINA TABİDİR.

TEMİNAT TUTARI

₺500.000,00

DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ

% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ) PEŞİN ALIMDA % 15 İNDİRİM UYGULANACAKTIR.

TAKYİDAT

*GÜVENLIK BÖLGESIDIR. 24/01/2007 Y: 550

TOKİ HİSSESİ

2118.01 M²

M² BİRİM FİYATI

₺3.540,00

İMAR DURUMU

KONUT ALANI

29 AYDIN DİDİM ALTINKUM'DA 303,99 M² TURİZM TERCİHLİ KONUT KULLANIM ALANI

AYDIN DİDİM ALTINKUM'DA 303,99 M² TURİZM TERCİHLİ KONUT KULLANIM ALANI

Muhammen Bedel

₺11.247.630,00

ÖZELLİKLER

İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE

AYDIN/ DİDİM/ ALTINKUM

ADA/ PARSEL

4799/ 63

BRÜT ALAN

303.99 M²

AÇIKLAMA

AYRIK NİZAM 3 KAT TAKS:0.30 KAKS:0.90 KOMŞU PARSELLER İLE TEVHİD ŞARTI BULUNMAKTADIR.

TEMİNAT TUTARI

₺2.000.000,00

DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ

% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ)

TAKYİDAT

*AÇIKLAMA: KAMU HİZMETLERİNE AYRILAN YERLER İLE ÇEVRE,SEHİRCİLİK VE IKLİM DEGİSİKLİGİ BAKANLIGINCA FARKLI AMAÇLARDA KULLANILMAK ÜZERE TALEP EDİLEN TASINMAZLAR BEDELSİZ OLARAK HAZİNEYE İADE EDİLİR. (02/10/2024 TARİH VE 22879 YEVMİYE NO İLE)

TOKİ HİSSESİ

303.99 M²

M² BİRİM FİYATI

₺37.000,00

İMAR DURUMU

TURİZM TERCİHLİ KONUT KULLANIM ALANI

30 AYDIN DİDİM ÇAMLIK'TA 13.800,21 M² GÜNÜBİRLİK TESİS ALANI+PARK+YOL+OTOPARK

AYDIN DİDİM ÇAMLIK'TA 13.800,21 M² GÜNÜBİRLİK TESİS ALANI+PARK+YOL+OTOPARK

Muhammen Bedel

₺186.302.835,00

ÖZELLİKLER

İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE

AYDIN/ DİDİM/ ÇAMLIK

ADA/ PARSEL

2054/ 1

BRÜT ALAN

13800.21 M²

AÇIKLAMA

EMSAL= 0.20 YENÇOK= 5.50 METRE (18.MADDE UYGULAMASINA TABİDİR.)

TEMİNAT TUTARI

₺10.000.000,00

DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ

% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ)

TAKYİDAT

*AÇIKLAMA: KAMU HİZMETLERİNE AYRILAN YERLER İLE ÇEVRE SEHİRCİLİK VE IKLİM DEGİSİKLİGİ BAKANLIGINCA DEGİSİK İHTİYAÇLAR İÇİN TALEP EDİLEN TASINMAZLAR BEDELSİZ OLARAK HAZİNEYE İADE EDİİLİR (28/11/2025 TARİH VE 30181 YEVMİYE NO İLE)

TOKİ HİSSESİ

13800.21 M²

M² BİRİM FİYATI

₺13.500,00

İMAR DURUMU

GÜNÜBİRLİK TESİS ALANI+PARK+YOL+OTOPARK

31 AYDIN KUŞADASI SOĞUCAK'TA 4.521,33 M² TİCARET ALANI

AYDIN KUŞADASI SOĞUCAK'TA 4.521,33 M² TİCARET ALANI

Muhammen Bedel

₺40.691.970,00

ÖZELLİKLER

İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE

AYDIN/ KUŞADASI/ SOĞUCAK

ADA/ PARSEL

731/ 1

BRÜT ALAN

4521.33 M²

AÇIKLAMA

E:0.20 YENÇOK: 7.5 M.

TEMİNAT TUTARI

₺3.000.000,00

DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ

% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ)

TAKYİDAT

*DİGER (KONUSU: KUSADASI BELEDIYE BASKANLIGININ 20/06/2025 TARIH VE 2005/12848 SAYILI YAZISI ILE SERH KOYULMUSTUR. ) (23/06/2025 TARİH VE 18814 YEVMİYE NO İLE) *KAMU HIZMETLERINE AYRILAN YERLER ILE ÇEVREI SEHIRCILIK VE IKLIM DEGISIKLIGI BAKANLIGINCA DEGISIK IHTIYAÇLAR IÇIN TALEP EDILEN TASINMAZLAR BEDELSIZ OLARAK HAZINEYE IADE EDILIR.*AÇIKLAMA: KAMU HİZMETLERİNE AYRILAN YERLER İLE ÇEVRE VE SEHİRCİLİK BAKANLIGINCA DEGİSİK İHTİYAÇLARA TALEP EDİLEN TASINMAZ MALLAR BEDELSİZ OLARAK HAZİNEYE İADE EDİLİR. (09/01/2019 TARİH VE 397 YEVMİYE NO İLE)

TOKİ HİSSESİ

4521.33 M²

M² BİRİM FİYATI

₺9.000,00

İMAR DURUMU

TİCARET ALANI
0
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