  • TOKİ Hatay kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Hatay TOKİ kura çekimi canlı izle

TOKİ Hatay kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Hatay TOKİ kura çekimi canlı izle

81 ilde 500 bin konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut Projesi kapsamında kura çekimleri devam ediyor. Bu kapsamda TOKİ Hatay kura çekimi de bugün gerçekleşecek. Peki, TOKİ Hatay kura sonuçları ne zaman? TOKİ Hatay kura sonuçları saat kaçta açıklanacak? Hatay TOKİ kura canlı izleme ekranı...

TOKİ Hatay kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Hatay TOKİ kura çekimi canlı izle

Yüzyılın Konut Projesi'nde kura heyecanı sürüyor. Proje kapsamında Hatay’da yapılacak konutlar için kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. Peki, TOKİ Hatay kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Çekiliş saat kaçta yapılacak? Hatay TOKİ kura çekimi canlı nereden takip edilebilir?

1 Hatay TOKİ kura çekimi nerede gerçekleşecek?

Hatay TOKİ kura çekimi nerede gerçekleşecek?

Hatay TOKİ kura çekimi bugün saat 14.00'te Mustafa Kemal Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenecek.

2 TOKİ Hatay kura çekimi nereden izlenir?

TOKİ Hatay kura çekimi nereden izlenir?

TOKİ Hatay kura çekimi canlı olarak takip edilebiliyor.

TOKİ HATAY KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

3 Kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

Hatay TOKİ kura çekimi sonuçlarının bugün gece saatlerinde açıklanması bekleniyor.

4 Sonuçlar nereden öğrenilecek?

Sonuçlar nereden öğrenilecek?

TOKİ kura çekimine katılan vatandaşlar TOKİ resmi internet sitesi ve e-Devlet Kapısı üzerinden sonuçlara ulaşabiliyor.

5 Hatay'da hangi ilçelerde kaç konut inşa edilecek?

Hatay'da hangi ilçelerde kaç konut inşa edilecek?

Hatay'da inşa edilecek konut sayıları şöyle:

Merkez (Antakya, Defne): 6800

Altınözü: 500

Arsuz: 200

Belen: 300

Dörtyol: 270

Erzin: 50

Hassa: 1500

İskenderun: 1354

Kırıkhan: 600

Kumlu: 70

Payas: 95

Reyhanlı: 750

Samandağ: 500

Yayladağı: 300
