TOKİ Hatay kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Hatay TOKİ kura çekimi canlı izle

Yüzyılın Konut Projesi'nde kura heyecanı sürüyor. Proje kapsamında Hatay’da yapılacak konutlar için kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. Peki, TOKİ Hatay kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Çekiliş saat kaçta yapılacak? Hatay TOKİ kura çekimi canlı nereden takip edilebilir?
1 Hatay TOKİ kura çekimi nerede gerçekleşecek?
Hatay TOKİ kura çekimi bugün saat 14.00'te Mustafa Kemal Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenecek.
2 TOKİ Hatay kura çekimi nereden izlenir?
TOKİ Hatay kura çekimi canlı olarak takip edilebiliyor.
3 Kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?
Hatay TOKİ kura çekimi sonuçlarının bugün gece saatlerinde açıklanması bekleniyor.
4 Sonuçlar nereden öğrenilecek?
TOKİ kura çekimine katılan vatandaşlar TOKİ resmi internet sitesi ve e-Devlet Kapısı üzerinden sonuçlara ulaşabiliyor.