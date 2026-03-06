ARA
DOLAR
44,06
0,17%
DOLAR
EURO
51,19
0,04%
EURO
ALTIN
7278,05
-1,06%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Eğitim
  • KPSS 2026 başvuruları ne zaman başlıyor? ÖSYM 2026 KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınav ve başvuru tarihleri

KPSS 2026 başvuruları ne zaman başlıyor? ÖSYM 2026 KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınav ve başvuru tarihleri

2026 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) takvimi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından netleştirildi. Peki KPSS 2026 başvuruları ne zaman başlıyor? ÖSYM 2026 KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınav ve başvuru tarihleri


KPSS 2026 başvuruları ne zaman başlıyor? ÖSYM 2026 KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınav ve başvuru tarihleri

Milyonlarca adayın katılım sağlayacağı2026 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) maratonu, Temmuz ayında başlayacak başvuruların ardından sonbahar aylarında uygulanacak oturumlarla tamamlanacak.

2026 KPSS Sınav Takvimi Özeti

Sınav TürüBaşvuru TarihleriSınav TarihiSonuç Tarihi
KPSS Lisans (GY-GK)1 – 13 Temmuz 20266 Eylül 20267 Ekim 2026
KPSS Lisans (Alan Bilgisi)1 – 13 Temmuz 202612-13 Eylül 20267 Ekim 2026
KPSS Ön Lisans29 Temmuz – 10 Ağustos 20264 Ekim 202630 Ekim 2026
KPSS Ortaöğretim27 Ağustos – 8 Eylül 202625 Ekim 202619 Kasım 2026
KPSS DHBT22 – 30 Eylül 20261 Kasım 202625 Kasım 2026

Adaylar İçin Önemli Hatırlatmalar

Çift Yıl Avantajı: 2026 yılı bir "çift yıl" olduğu için, bu yıl alınacak KPSS puanları (Ön Lisans ve Ortaöğretim dahil) merkezi atamalarda (B Grubu kadrolar) 2 yıl boyunca geçerli olacak.

Başvuru Merkezi: İşlemler, belirtilen tarihlerde ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden e-Devlet şifresiyle kolayca gerçekleştirilebilecek.

 r.

Geç Başvuru: Takvimde belirtilen ana tarihleri kaçıran adaylar için sınavdan yaklaşık 2 hafta önce "Geç Başvuru Günü" tanımlanacağını, ancak bu dönemde sınav ücretinin %50 artırımlı ödeneceğini unutmamak gerekiyor
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL