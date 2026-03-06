KPSS 2026 başvuruları ne zaman başlıyor? ÖSYM 2026 KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınav ve başvuru tarihleri

Adaylar İçin Önemli Hatırlatmalar

Çift Yıl Avantajı: 2026 yılı bir "çift yıl" olduğu için, bu yıl alınacak KPSS puanları (Ön Lisans ve Ortaöğretim dahil) merkezi atamalarda (B Grubu kadrolar) 2 yıl boyunca geçerli olacak.

Başvuru Merkezi: İşlemler, belirtilen tarihlerde ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden e-Devlet şifresiyle kolayca gerçekleştirilebilecek.

