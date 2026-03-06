KPSS 2026 başvuruları ne zaman başlıyor? ÖSYM 2026 KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınav ve başvuru tarihleri

Milyonlarca adayın katılım sağlayacağı2026 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) maratonu, Temmuz ayında başlayacak başvuruların ardından sonbahar aylarında uygulanacak oturumlarla tamamlanacak.
2026 KPSS Sınav Takvimi Özeti
|Sınav Türü
|Başvuru Tarihleri
|Sınav Tarihi
|Sonuç Tarihi
|KPSS Lisans (GY-GK)
|1 – 13 Temmuz 2026
|6 Eylül 2026
|7 Ekim 2026
|KPSS Lisans (Alan Bilgisi)
|1 – 13 Temmuz 2026
|12-13 Eylül 2026
|7 Ekim 2026
|KPSS Ön Lisans
|29 Temmuz – 10 Ağustos 2026
|4 Ekim 2026
|30 Ekim 2026
|KPSS Ortaöğretim
|27 Ağustos – 8 Eylül 2026
|25 Ekim 2026
|19 Kasım 2026
|KPSS DHBT
|22 – 30 Eylül 2026
|1 Kasım 2026
|25 Kasım 2026
Adaylar İçin Önemli Hatırlatmalar
Çift Yıl Avantajı: 2026 yılı bir "çift yıl" olduğu için, bu yıl alınacak KPSS puanları (Ön Lisans ve Ortaöğretim dahil) merkezi atamalarda (B Grubu kadrolar) 2 yıl boyunca geçerli olacak.
Başvuru Merkezi: İşlemler, belirtilen tarihlerde ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden e-Devlet şifresiyle kolayca gerçekleştirilebilecek.
r.