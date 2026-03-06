19 Mart Arefe mi? Arefe günü yarım gün mü, tam gün mü tatil?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2026 yılı dini günler takvimine göre, on bir ayın sultanı Ramazan ayına veda edeceğimiz Arefe günü, bu yıl 19 Mart Perşembe gününe denk geliyor. Bayramın müjdecisi olan bu özel günde, yılın son orucu tutulacak ve akşam ezanıyla birlikte Ramazan ayı uğurlanacak.

Tatil planlarını bu takvime göre şekillendirmek isteyenler için resmi tatil süreleri ve çalışma düzeni şu şekilde netleşti:

2026 Ramazan Bayramı Tatil Takvimi

Resmi tatil mevzuatına göre Arefe günü "yarım gün" statüsündedir. Bu kapsamda bayram tatili toplamda 3,5 gün sürecek:

19 Mart Perşembe (Arefe): Yarım gün tatil (Öğleden sonra mesai biter).

20 Mart Cuma (1. Gün): Tam gün resmi tatil.

21 Mart Cumartesi (2. Gün): Tam gün resmi tatil.

22 Mart Pazar (3. Gün): Tam gün resmi tatil.