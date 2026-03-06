19 Mart Arefe mi? Arefe günü yarım gün mü, tam gün mü tatil?

Bayramın müjdecisi olan Arefe gününde yılın son orucu tutulacak ve akşam ezanıyla birlikte üç günlük bayram süreci başlayacak.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2026 yılı dini günler takvimine göre, on bir ayın sultanı Ramazan ayına veda edeceğimiz Arefe günü, bu yıl 19 Mart Perşembe gününe denk geliyor. Bayramın müjdecisi olan bu özel günde, yılın son orucu tutulacak ve akşam ezanıyla birlikte Ramazan ayı uğurlanacak.
Tatil planlarını bu takvime göre şekillendirmek isteyenler için resmi tatil süreleri ve çalışma düzeni şu şekilde netleşti:
2026 Ramazan Bayramı Tatil Takvimi
Resmi tatil mevzuatına göre Arefe günü "yarım gün" statüsündedir. Bu kapsamda bayram tatili toplamda 3,5 gün sürecek:
19 Mart Perşembe (Arefe): Yarım gün tatil (Öğleden sonra mesai biter).
20 Mart Cuma (1. Gün): Tam gün resmi tatil.
21 Mart Cumartesi (2. Gün): Tam gün resmi tatil.
22 Mart Pazar (3. Gün): Tam gün resmi tatil.
Arefe Günü Çalışma Düzeni
Kamu Kurumları: Valilikler, belediyeler ve muhtarlıklar gibi resmi daireler öğle saatine kadar hizmet verecek.
Bankalar ve Borsalar: Öğlene kadar işlem yapacak; EFT ve havale gibi işlemler öğleden sonra nöbetçi sistemlere veya bir sonraki iş gününe (Pazartesi) sarkabilecektir.
Özel Sektör: Çoğu özel işletme öğleden sonra tatil uygulamasına geçse de, çalışma saatleri kurumların kendi iç politikalarına göre değişiklik gösterebilir.