DSİ kura sonuçları açıklandı mı? DSİ işçi alımı kura sonuçları sorgulama

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek toplam 1389 sürekli işçi alımında kura süreci tamamlanırken, branş bazındaki dağılım ve seçim yöntemi adaylar için büyük önem taşıyor. Paylaştığınız detaylara göre, alımların büyük çoğunluğu doğrudan kura ile belirlenirken, teknik uzmanlık gerektiren bir kısım ise sınav aşamasına tabi tutulacak.

İşte 2026 yılı DSİ sürekli işçi alımı kadro detayları ve süreç takvimi:

1. Doğrudan Noter Kurası ile Alınacak Kadrolar (1305 Kişi)

Bu gruptaki adaylar için herhangi bir sınav yapılmayacak; noter huzurunda çekilen kurada "Asil" listede yer almak, gerekli belgeleri teslim etmek kaydıyla göreve başlamak için yeterli olacak.

Öne Çıkan Branşlar: 210 Usta Yardımcısı, 154 Aşçı Yardımcısı, 154 Şoför ve 140 Düz İşçi en yüksek kontenjana sahip kadrolar.

Teknik Kadrolar: 105 Sürveyan, 59 Teknisyen, 58 Topoğraf ve 19 Su Dağıtım Teknisyeni gibi teknik alanlarda da yoğun alım yapılıyor.

Diğer Branşlar: Sondaj işçisinden bekçiye, laborant yardımcısından teknik ressama kadar geniş bir yelpazede istihdam sağlanacak.

2. Sınav ile Alınacak Kadrolar (84 Kişi)

Branş: 84 Operatör.

Süreç: Bu kadro için başvuruda bulunan adaylar arasından kura ile belirlenecek isimler; yazılı, sözlü ve uygulama sınavlarına (makine kullanımı vb.) tabi tutulacaklar. Başarı sırasına göre nihai yerleştirme yapılacak.