DSİ kura sonuçları açıklandı mı? DSİ işçi alımı kura sonuçları sorgulama

Devlet Su İşleri (DSİ) bünyesinde istihdam edilecek 1389 sürekli işçi alımı için beklenen kura çekimi süreci 2 Mart itibarıyla tamamlandı. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin ardından binlerce adayın odaklandığı "sonuçların ilan tarihi" resmiyet kazandı.
DSİ Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak?
DSİ tarafından yayımlanan duyurulara göre, kura çekimi sonucunda belirlenen asil ve yedek aday listeleri şu tarihte ilan edilecek:
İlan Tarihi: 9 Mart 2026, Pazartesi
Kapsam: Hem doğrudan noter kurasıyla (sınava tabi tutulmaksızın) atanacak 1305 kişi hem de sınav aşamasına dahil edilecek adayların listesi aynı gün yayımlanacak.
Sonuçlar Nereden Öğrenilir?
Adaylar, isim listelerine kendi başvurdukları DSİ Bölge Müdürlüklerinin resmi internet siteleri üzerinden ulaşabilecekler (Örneğin; bolge05.dsi.gov.tr, bolge11.dsi.gov.tr vb.). Ayrıca sonuçların genel duyurusu www.dsi.gov.tr adresinden de takip edilebilecek.
Kritik Not: Bölge müdürlükleri tarafından yapılacak olan bu duyuru, yasal olarak tebligat mahiyetinde sayılacaktır. Bu nedenle adayların adreslerine ayrıca yazılı bir tebligat gönderilmeyecek; adayların ilan edilen tarihten itibaren belirtilen süre içinde belgelerini teslim etmeleri gerekecektir.
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek toplam 1389 sürekli işçi alımında kura süreci tamamlanırken, branş bazındaki dağılım ve seçim yöntemi adaylar için büyük önem taşıyor. Paylaştığınız detaylara göre, alımların büyük çoğunluğu doğrudan kura ile belirlenirken, teknik uzmanlık gerektiren bir kısım ise sınav aşamasına tabi tutulacak.
İşte 2026 yılı DSİ sürekli işçi alımı kadro detayları ve süreç takvimi:
1. Doğrudan Noter Kurası ile Alınacak Kadrolar (1305 Kişi)
Bu gruptaki adaylar için herhangi bir sınav yapılmayacak; noter huzurunda çekilen kurada "Asil" listede yer almak, gerekli belgeleri teslim etmek kaydıyla göreve başlamak için yeterli olacak.
Öne Çıkan Branşlar: 210 Usta Yardımcısı, 154 Aşçı Yardımcısı, 154 Şoför ve 140 Düz İşçi en yüksek kontenjana sahip kadrolar.
Teknik Kadrolar: 105 Sürveyan, 59 Teknisyen, 58 Topoğraf ve 19 Su Dağıtım Teknisyeni gibi teknik alanlarda da yoğun alım yapılıyor.
Diğer Branşlar: Sondaj işçisinden bekçiye, laborant yardımcısından teknik ressama kadar geniş bir yelpazede istihdam sağlanacak.
2. Sınav ile Alınacak Kadrolar (84 Kişi)
Branş: 84 Operatör.
Süreç: Bu kadro için başvuruda bulunan adaylar arasından kura ile belirlenecek isimler; yazılı, sözlü ve uygulama sınavlarına (makine kullanımı vb.) tabi tutulacaklar. Başarı sırasına göre nihai yerleştirme yapılacak.