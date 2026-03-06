Çiftçi destek ödemesi yattı mı? Tarımsal destekleme ödemesi sorgulama

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından paylaşılan bu detaylı dağılım, üreticilerin üretim maliyetlerini karşılamada büyük bir rahatlama sağlayacak. Toplamda 12,3 milyar TL'yi aşan bu dev bütçenin aslan payını 9,5 milyar TL ile mazot ve gübre gibi kalemleri içeren "Temel Destek" oluştururken, hayvancılık için kritik olan yem bitkileri üretimine de 2,6 milyar TL'lik önemli bir kaynak aktarılıyor.