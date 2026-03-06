Çiftçi destek ödemesi yattı mı? Tarımsal destekleme ödemesi sorgulama

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından duyurulan 12 milyar 311 milyon 693 bin 668 TL tutarındaki dev tarımsal destekleme paketi, bugün (6 Mart 2026 Cuma) itibarıyla üreticilerin hesaplarına yansımaya başladı.
Çiftçilerin mazot, gübre ve temel üretim maliyetlerini hafifletmeyi amaçlayan bu ödemeler, Ziraat Bankası aracılığıyla T.C. kimlik numarasının son hanesine göre kademeli olarak gerçekleştirilecek.
Özellikle yoğunluk oluşmaması adına "Temel Destek" kaleminde uygulanan ödeme takvimi şu şekildedir:
Mart 2026 Tarımsal Destek Ödeme Takvimi
T.C. Kimlik No Son Hanesi 0 ve 2 Olanlar: 6 Mart 2026 Cuma (Bugün), saat 18.00’den itibaren.
T.C. Kimlik No Son Hanesi 4 ve 6 Olanlar: 13 Mart 2026 Cuma, saat 18.00’den itibaren.
T.C. Kimlik No Son Hanesi 8 Olanlar: 20 Mart 2026 Cuma, saat 18.00’den itibaren.
Not: Planlı Üretim (Yem Bitkileri) ve Kırsal Kalkınma gibi diğer yan destek kalemleri, tüm üreticiler için bugün (6 Mart) tek seferde hesaplara aktarılmıştır.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından paylaşılan bu detaylı dağılım, üreticilerin üretim maliyetlerini karşılamada büyük bir rahatlama sağlayacak. Toplamda 12,3 milyar TL'yi aşan bu dev bütçenin aslan payını 9,5 milyar TL ile mazot ve gübre gibi kalemleri içeren "Temel Destek" oluştururken, hayvancılık için kritik olan yem bitkileri üretimine de 2,6 milyar TL'lik önemli bir kaynak aktarılıyor.