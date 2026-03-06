ARA
  MEB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler MEB 903 personel alımı yerleştirme sonuçlarında

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yeni kurulan Milli Eğitim Akademisi bünyesinde, Eğitim ve Uygulama Merkezlerinde görevlendirmek üzere ilan ettiği 903 sözleşmeli personel alımı için başvuru maratonu bugün itibarıyla sona erdi. Peki MEB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 903 sözleşmeli personel alımı için 2 Mart’ta başlayan başvuru süreci bugün (6 Mart 2026) itibarıyla tamamlandı. Kariyer Kapısı üzerinden başvurularını gerçekleştiren binlerce aday için şimdi en kritik aşama olan sonuç açıklama süreci başlıyor.

Sonuçlar Ne Zaman ve Nereden Açıklanacak?

MEB tarafından ilan edilen resmi takvime göre yerleştirme sonuçları haftaya açıklanıyor:

Sonuç Tarihi: 13 Mart 2026, Cuma

Sorgulama Adresleri: * Kariyer Kapısı İşe Alım Sayfası

MEB Resmi Web Sitesi

MEB Personel Genel Müdürlüğü

Yerleştirme Sonrası Kritik Adımlar

Sonuçların yayımlandığı gün (13 Mart), adaylar için aynı zamanda tebligat tarihi sayılacaktır. Bu nedenle ayrıca bir yazı gelmesini beklemeden şu adımları takip etmelisiniz:

Belge Teslimi: Yerleştirmesi yapılan adaylar, herhangi bir tebligat beklemeksizin ilgili valiliklere (İl Millî Eğitim Müdürlükleri) istenilen belgelerle başvuracaktır.

Yasal Süre: Belgelerin teslimi ve göreve başlama süreci için tanınan yasal süreyi (mücbir sebepler hariç) geçirenlerin yerleştirme hakları iptal edilecektir.

Yedek Adaylar: Asil adaylar kadar yedek aday da belirlenecek; göreve başlamayan veya şartları taşımadığı anlaşılan adayların yerine bu listeden alım yapılacaktır.

Uyarı: Yanlış Beyan ve Sözleşme İptali

Başvuru sırasında verilen bilgilerin doğruluğu büyük önem taşıyor. Göreve başladıktan sonra bile gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin:

Sözleşmeleri derhal feshedilecek,

Kendilerine ödenen bedeller yasal faiziyle geri alınacak,

Hakkında genel hükümlere göre yasal işlem başlatılacaktır.
