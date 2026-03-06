MEB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler MEB 903 personel alımı yerleştirme sonuçlarında

Yerleştirme Sonrası Kritik Adımlar

Sonuçların yayımlandığı gün (13 Mart), adaylar için aynı zamanda tebligat tarihi sayılacaktır. Bu nedenle ayrıca bir yazı gelmesini beklemeden şu adımları takip etmelisiniz:

Belge Teslimi: Yerleştirmesi yapılan adaylar, herhangi bir tebligat beklemeksizin ilgili valiliklere (İl Millî Eğitim Müdürlükleri) istenilen belgelerle başvuracaktır.

Yasal Süre: Belgelerin teslimi ve göreve başlama süreci için tanınan yasal süreyi (mücbir sebepler hariç) geçirenlerin yerleştirme hakları iptal edilecektir.

Yedek Adaylar: Asil adaylar kadar yedek aday da belirlenecek; göreve başlamayan veya şartları taşımadığı anlaşılan adayların yerine bu listeden alım yapılacaktır.