Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 30 işçi alımı yapacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 30 sürekli işçi istihdam edeceğini duyurdu.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre taşra teşkilatında istihdam edilecek tarama uzmanı (kaptan) pozisyonunda 2, sınırlı kaptan olarak 5, deniz buhar ve motor makinisti görevinde 3, yağcı olarak 6, usta gemici pozisyonunda 3, gemici görevinde 2, başmakinist olarak 3, makine operatörü görevinde 3 ve düz işçi pozisyonunda 3 olmak üzere 30 sürekli işçi alımı yapılacak.

Başvurular bugünden itibaren başlıyor

Açık iş ilanlarına bugünden itibaren 27 Şubat'a kadar Türkiye İş Kurumunun internet adresi (esube.iskur.gov.tr) üzerinden başvurulabilecek.

Sözlü sınav ve sonucuna ilişkin tüm bilgilendirmeler Bakanlığın internet adresinde (www.uab.gov.tr) ilan edilecek, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

