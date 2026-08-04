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  • Dev kruvaziyer Marmaris'te: 4 bin 140 turist ilçeye geldi

Dev kruvaziyer Marmaris'te: 4 bin 140 turist ilçeye geldi

Panama bayraklı "MSC Divina" adlı kruvaziyer, Muğla'nın Marmaris ilçesine 4 bin 140 turistle demir attı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Dev kruvaziyer Marmaris'te: 4 bin 140 turist ilçeye geldi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinden hareket eden Panama bayraklı "MSC Divina" adlı kruvaziyer, Marmaris'e geldi. 333 metre uzunluğundaki gemi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine demirledi.

1 4 binden fazla yolcu geldi

4 binden fazla yolcu geldi

Gemide, çoğu Avrupa ülkelerinden 4 bin 140 yolcu ve 1277 personelin bulunduğu belirtildi.

2 Turistler gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrıldı

Turistler gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrıldı

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, tarihi Kaleiçi Mahallesi, Marmaris Yat Limanı ve Uzunyalı Sahili'ni gezdi.

İlçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret eden yolcular, deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda vakit geçirdi.

3 Bir kısmı koyları ziyaret etti

Bir kısmı koyları ziyaret etti

Turistlerden bir kısmı da günübirlik turlarla Ortaca ilçesinin Dalyan Mahallesi'ndeki Kaunos Antik Kenti ile çevredeki koyları ziyaret etti.

4 İtalya'ya hareket edecek

İtalya'ya hareket edecek

"MSC Divina"nın, akşam saatlerinde İtalya'nın Napoli Limanı'na gitmek üzere Marmaris'ten ayrılacağı öğrenildi.
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