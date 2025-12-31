MTV’de 2026 tarifesi: Yeni yılda araç sahipleri ne kadar MTV ödeyecek?

01 Ocak 2018 tarihi öncesinde kayıt ve tescil edilmiş araçların MTV tutarları ise şu şekilde:

Motor silindir hacmi 1300 cm3 ve aşağısı (1-3 yaş): 5 bin 750 TL - (4-6 yaş): 4 bin 11 TL

Motor silindir hacmi 1301-1600 cm3'e kadar (1-3 yaş): 10 bin 17 TL - (4-6 yaş): 7 bin 511 TL

Motor silindir hacmi 1601-1800 cm3'e kadar (1-3 yaş): 17 bin 706 TL - (4-6 yaş): 13 bin 829 TL

Motor silindir hacmi 1801-2000 cm3'e kadar (1-3 yaş): 27 bin 889 TL - (4-6 yaş): 21 bin 479 TL