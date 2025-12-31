MTV’de 2026 tarifesi: Yeni yılda araç sahipleri ne kadar MTV ödeyecek?

Milyonlarca araç sahibi, yeni yılla birlikte geçerli olacak Motorlu Taşıtlar Vergisi’ndeki (MTV) artış oranını merak ediyor. 2026 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne, yeniden değerleme oranı olan yüzde 25,49 üzerinden zam yapılmayacak.
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Motorlu Taşıtlar Vergisi'ndeki artış oranı yüzde 18,95 olarak belirlendi. Karar, 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek. Peki, yeni yılda Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları ne kadar olacak?
1 MTV nasıl hesaplanıyor?
MTV tutarları aracın yaşı, motor silindir hacmi ve model yılına göre farklılık gösteriyor. Motor hacmi daha büyük ve yeni model araçlar için ödenecek vergi tutarı daha yüksek oluyor.
2 MTV ne zaman ödeniyor?
Motorlu Taşıtlar Vergisi, her yıl iki eşit taksit halinde tahsil ediliyor. İlk ödeme ocak ayında, ikinci ödeme ise temmuz ayında yapılıyor.
3 01 Ocak 2018 sonrasında kayıt ve tescil edilmiş araçlarda MTV tutarı
01 Ocak 2018 sonrasında kayıt ve tescil edilmiş araçların MTV tutarları şu şekilde:
Motor silindir hacmi 1300 cm3 ve aşağısı (1-3 yaş): 5 bin 750 TL
Motor silindir hacmi 1301-1600 cm3'e kadar (1-3 yaş): 11 bin 23 TL
Motor silindir hacmi 1601-1800 cm3'e kadar (1-3 yaş): 19 bin 472 TL
Motor silindir hacmi 1801-2000 cm3'e kadar (1-3 yaş): 30 bin 680 TL
4 01 Ocak 2018 tarihi öncesinde kayıt ve tescil edilmiş araçların MTV tutarı
01 Ocak 2018 tarihi öncesinde kayıt ve tescil edilmiş araçların MTV tutarları ise şu şekilde:
Motor silindir hacmi 1300 cm3 ve aşağısı (1-3 yaş): 5 bin 750 TL - (4-6 yaş): 4 bin 11 TL
Motor silindir hacmi 1301-1600 cm3'e kadar (1-3 yaş): 10 bin 17 TL - (4-6 yaş): 7 bin 511 TL
Motor silindir hacmi 1601-1800 cm3'e kadar (1-3 yaş): 17 bin 706 TL - (4-6 yaş): 13 bin 829 TL
Motor silindir hacmi 1801-2000 cm3'e kadar (1-3 yaş): 27 bin 889 TL - (4-6 yaş): 21 bin 479 TL
5 Elektrikli taşıt sahipleri ne kadar MTV ödeyecek?
Elektrik motorlu araçlar için Motorlu Taşıtlar Vergisi, Kanunda yer alan ve motor gücüne (kW) göre belirlenen tarife tutarlarının yüzde 25’i esas alınarak hesaplanıyor.
Motoru hem elektrik hem de benzinle çalışan taşıtlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi, benzinli motorun silindir hacmi esas alınarak belirleniyor.