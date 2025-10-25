İstanbul'a 15 bin kiralık konut geliyor: Kaç yıllığına kiralanacak? Kira ne kadar olacak?

Proje için ayrılan kontenjanlara da dikkat çeken Bakan Kurum, "Şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve engelli vatandaşlarımız için yüzde 5, emekliler için yüzde 20 kontenjanımız var. Emekli vatandaşımız hem ikamet ettiği ilde, hem de nüfusa kayıtlı olduğu ilde projeye başvurabilecek.

3 ve daha fazla çocuklu ailelerimize de destek olmak amacıyla yüzde 10 kontenjan ayırdık. 18-30 yaş arası gençler için de yüzde 20 kontenjan var. Diğer alıcılar, memurlarımız ve evi olmayan diğer vatandaşlarımız da yüzde 40 kontenjandan istifade edebilecekler. 18 ila 30 yaş sınırındaki gençlerimiz için kendisinin ve ailesinin üzerinde ev olmama şartı var." açıklamalarında bulundu.

30 yaş sonrasının genç kategorisine dahil edilmediğini ifade eden Kurum, bu kişilerin birey olarak başvuru yapabileceklerini ve aile üzerine ev bulunması şartının olmadığını söyledi.