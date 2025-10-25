İstanbul'a 15 bin kiralık konut geliyor: Kaç yıllığına kiralanacak? Kira ne kadar olacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CNN Türk’te katıldığı “Akıl Çemberi” programında, “Ev Sahibi Türkiye: Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında 81 ilde hayata geçirilecek 500 bin sosyal konutun detaylarını paylaştı.
1 "Birinci şart ev sahibi olunmaması"
Bakan Kurum evi olmayan, alt gelir grubundaki vatandaşların ev sahibi olabilmesi için projenin çok önemli olduğuna vurgu yaparak, "Birinci şart ev sahibi olunmaması. Ev sahibi olmayan 18 yaşını doldurmuş her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bu projeye başvurabilir." dedi.
2 Kimler için kontenjan ayrıldı?
Proje için ayrılan kontenjanlara da dikkat çeken Bakan Kurum, "Şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve engelli vatandaşlarımız için yüzde 5, emekliler için yüzde 20 kontenjanımız var. Emekli vatandaşımız hem ikamet ettiği ilde, hem de nüfusa kayıtlı olduğu ilde projeye başvurabilecek.
3 ve daha fazla çocuklu ailelerimize de destek olmak amacıyla yüzde 10 kontenjan ayırdık. 18-30 yaş arası gençler için de yüzde 20 kontenjan var. Diğer alıcılar, memurlarımız ve evi olmayan diğer vatandaşlarımız da yüzde 40 kontenjandan istifade edebilecekler. 18 ila 30 yaş sınırındaki gençlerimiz için kendisinin ve ailesinin üzerinde ev olmama şartı var." açıklamalarında bulundu.
30 yaş sonrasının genç kategorisine dahil edilmediğini ifade eden Kurum, bu kişilerin birey olarak başvuru yapabileceklerini ve aile üzerine ev bulunması şartının olmadığını söyledi.
3 Hane halkı aylık net gelirine ilişkin sınırı açıkladı
Bakan Kurum ayrıca, gelir şartında hane halkı aylık net gelirinin İstanbul için maksimum 145 bin, Anadolu'daki illerde de 127 bin lira olduğunu belirterek, "Başvuruları 10 Kasım'da açacağız ve 19 Aralık'a kadar başvurularımız devam edecek." dedi.
4 İlk konutlar 2027'de teslim edilecek
İnşaatların kasım ayı itibarıyla başlayacağını belirten Kurum, 29 Aralık'ta da kuraların çekileceğini kaydederek, "Mart'ın başına kadar bu kura süreci devam edecek. İlk konutların teslimatlarını da 2027 yılının mart ayı itibarıyla yapmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.
5 Daireler kaç metrekare olacak?
Dairelerin metrekarelerine ilişkin bilgi veren Kurum, konutların 55 metrekareden başlayarak 80 metrekareye kadar farklı büyüklüklerde olacağını belirtti.
Kurum, "Anadolu illeri için, 1+1 dairelerimiz 1 milyon 800 bin lira, küçük 2+1 evlerimiz 2 milyon 200 bin lira ve büyük 2+1 evlerimiz de 2 milyon 650 bin lira. Neredeyse yüzde 50'ye yakın bir sübvansiyon söz konusu. Yüzde 10 peşinat, 240 ay, yani 20 yıl vadeyle bu projeyi sunuyoruz. 6 bin 750 liradan başlayan taksit olacak." açıklamalarında bulundu.
6 "İstanbul için 1+1 ve iki alternatifli 2+1 dairemiz var"
İstanbul'da yapılacak konutlara ilişkin de bilgiler paylaşan Kurum, "İstanbul için 1+1 ve iki alternatifli 2+1 dairemiz var. Satış fiyatı 1 milyon 950 bin liradan başlıyor. 7 bin 313 lira taksitle, 240 ay vadeli olacak. Hangi daire çıkarsa vatandaşımız yüzde 10 peşinat ödeyecek Örneğin 1+1 ev için 195 bin lira peşinat ödeyecek. 6 ayda bir memurumuza ne kadar zam yapıyorsak, artış da o kadar olacak. Geriye dönüp baktığınızda biz TÜFE artışlarının hiçbirini yansıtmadık. TÜFE'nin altında artışlar yaptık, hep destek olmaya devam ettik."
7 "2028'in ortalarına kadar 500 bin konutu bitirmeyi hedefliyoruz"
Bakan Murat Kurum projenin inşaat sürecine ilişkin de şu bilgileri verdi: "Bir proje süreci yürütüyoruz, zemin etütlerini yapıyoruz. Her bölgenin ihtiyacına, iklim şartlarına, demografik yapısına göre mimarlarımız, mühendislerimiz TOKİ Başkanlığımızın koordinasyonunda çalışıyorlar. Şu an 200 bine yakınının projesi tamamlandı. Eş zamanlı inşa faaliyetlerini başlatmış olacağız. 2027'nin sonu, 2028'in ortalarına kadar 500 bin konutu bitirmeyi hedefliyoruz."
8 İstanbul'da her iki yakada 100 bin konut yapılacak
Kurum, bugüne kadar yapılan 1 milyon 740 bin konuta ilave 500 bin konutla hem İstanbul'da hem Anadolu illerinde depremle ilgili binaların dönüşümünü ve vatandaşın sağlıklı, güvenli konutlarda oturmasını sağlayacaklarını kaydetti.
İstanbul'da her iki yakada 100 bin konut yapılacağını aktaran Kurum, "Konya'da 13 bin 670, Ankara'da 30 bin 780 konut yapıyoruz. İzmir'de 21 bin 520 konut yapacağız, teslim edeceğiz. Antalya'da 13 bin 160, Gaziantep'te 13 bin 940 konut yapıyoruz. Hatay'da 12 bin 640 konut yapıyoruz ve bu deprem konutlarına ilave olacak. 7 bölge, 81 ilde bu projeyi yürüteceğiz." dedi.
9 Konutlar şehirden uzakta yapılmayacak
Bakan Murat Kurum ayrıca, vatandaşların ihtiyaç duyacağı her türlü sosyal donatının bulunduğu 500 mahalle konağı yapacaklarını, bunların içerisinde taziye evi, yaşlılar etkinlik alanı, kafeterya, aile sağlığı merkezi, gündüz bakımevi (anaokulu), el sanatları üretim merkezi, spor salonu ve misafirhanelerin bulunacağını da duyurdu.
Projelerin zemin artı 4 katı geçmeyeceğini dile getiren Kurum, deprem bölgesinde yaşadıkları tecrübeyi de bu projeye yansıttıklarını ve konutların şehirden uzakta yapılmayacağını söyledi.
Kurum, 500 bin sosyal konut projesinde engelli vatandaşların daire aldıklarında, daire içlerini onlara uygun standartlarda yapacaklarını da ekledi.
10 Toplam maliyet 1,5 trilyon TL
Kurum, başvuru yapabilmek için eşlerin her ikisinin de üzerine kayıtlı bir konut bulunmaması gerektiğini söyledi. Ayrıca, kura sonucunda her iki eşe de hak çıkarsa sadece bir dairenin alınabileceğini vurguladı.
Başvuruların Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) sitesinde yayınlanacağını söyleyen Kurum, "81 ilde başvuru noktalarımızdan vatandaşlarımız sosyal konut projemize başvurabilecekler." dedi.
Kurum, projenin toplam maliyetinin 1,5 trilyon lira olduğunu, projenin istihdama, üretime ve ekonomik hareketliliğe de ciddi manada katkı sağlayacağını vurguladı.
11 "İstanbul'da 15 bin kiralık konut yapacağız"
Kiralık Sosyal Konut Projesi'ne ilişkin detaylar paylaşan Bakan Kurum, "Bugüne kadar yapılmamış bu projeyi de milletimize armağan ettik. İstanbul'da 15 bin kiralık konut yapacağız. Avrupa ve Anadolu Yakası'nda olacak. Bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak.
Kira bedelleri bölge rayiç bedelinin yarısı olacak. Evler 3 yıl süre ile kiralanacak. 3 yılın bitmesine müteakip yeni kira bedeli belirlenecek. Buradan her vatandaşımız faydalansın istiyoruz. Kira fiyatlarını düşürmek adına yaptığımız bir iş bu. Yine kontenjanlara ayıracağız. Evini kentsel dönüşüme vermiş vatandaşımız da bu projeye başvurabilecek. 3 yıl oturan bir daha burada oturmayacak. Kiralarımızda yine 6 ayda bir memur maaş artış kat sayısıyla artış olacak. 15 bin kişi kurayla belirlenecek. Bu konutları şu anda yapıyoruz, yenilerine de başlayacağız. Her türlü detayı duyuracağız."
Kurum, TOKİ'den daha önce ev alıp, evi satmak durumunda kalmış kişilerin de projelerden faydalanamayacağını kaydetti.
12 "3 depremzede kardeşimizden 2'si bugün evinde oturuyor"
Bakan Kurum, "Yarısı Bizden" kampanyasının da devam edeceğini kaydedip, kampanya kapsamında 73 bin konutun dönüşüm seviyesine geldiğini söyledi.
Deprem bölgesindeki konut çalışmalarına ilişkin de açıklamalar yapan Murat Kurum, "Bugün geldiğimiz süreçte hamdolsun 11 ilimizde 304 bin konutu bitirdik, teslim ettik, yıl sonu da 453 bin konutu bitireceğiz. 11 ilde konutlarımızın yüzde 70'ini tamamladık. 3 depremzede kardeşimizden 2'si bugün evinde oturuyor" dedi.