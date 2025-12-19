Yılbaşında kar yağacak mı? İşte il il yılbaşında hava durumu

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından kar yağışı ile ilgili açıklamalarda bulundu.
1 "PAZAR GÜNÜ AKDENİZ VE GÜNEY EGE'DE KUVVETLİ YAĞMUR VAR"
Prof. Dr. Şen, "Sıcaklıklar ortalamanın üzerinde hafta sonu yağış yok. İstanbul 15, İzmir 17, Ankara 9, Antalya 21, pazar Akdeniz ve Güney Ege Antalya kıyılarında kuvvetli yağmur var. İstanbul'a yağmur pazar gecesi geliyor hafta başı da devam ediyor. Sis ve pus ulaşımda 2-3 gün daha etkili olacak. Hava kirliliğini de artırıyor." dedi.
2 "YILBAŞINDA MARMARA'YA KAR YAĞIŞI GÖRÜNÜYOR"
Şen, "Yılbaşında Türkiye'de kar olasılığı arttı. Yeni yıla kar ile girme olasılığı var. Akdeniz, Kıyı Ege, Güney Doğu hariç. Yılbaşı Marmara'ya kar yağışı görünüyor. İstanbul'da ısı adası etkisine rağmen kar yağacak mı? Daha 10 gün var değişebilir takipteyiz" ifadelerini kullandı.
Yılbaşı öncesinde Türkiye genelinde kış koşullarının etkisini artırması beklenirken, meteorolojik tahmin haritaları birçok bölgede kar yağışına işaret ediyor.
Haritada mor ve koyu tonlarla gösterilen alanlar, yoğun kar ihtimaline işaret ediyor. Ankara, Eskişehir, Sivas, Kayseri hattı ile Doğu Anadolu’nun büyük bölümünde kar yağışının yer yer kuvvetli olacağı belirtiliyor.