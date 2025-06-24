Adli tatil ne zaman, hangi ayda başlıyor? 2025 Adli tatil ne zaman bitiyor?

Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte adli tatil tarihleri yeniden gündeme geldi. Özellikle davaları devam eden ya da yeni dava açmayı düşünen vatandaşlar, 2025 yılı adli tatilinin ne zaman başlayacağını merak ediyor.

2025 ADLİ TATİL NE ZAMAN?

Türkiye’de yargı mensuplarının yıllık izinlerini kullanabildiği ve bazı yargı faaliyetlerinin geçici olarak durduğu dönem olan adli tatil, bu yıl da her zaman olduğu gibi yaz aylarında uygulanacak.

2025 yılı adli tatili, 20 Temmuz – 31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu süre boyunca mahkemelerde yalnızca belirli davalar görülmeye devam edecek. Acil ve istisnai davalar dışında yeni duruşmalar açılmayacak ve pek çok yargı süreci ertelemeye tabi tutulacak.

Adli tatil süresince, hukuk yargılamalarında süreler de duracak ve tatilin sona ermesinin ardından genellikle 7 günlük ek süre ile yeniden işlemeye başlayacak.

2025 ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

Yaz dönemi boyunca uygulanan adli tatil, 31 Ağustos 2025 Pazar günü sona eriyor. Bu durumun ardından, 1 Eylül 2025 Pazartesi günü itibarıyla tüm adliyeler normal çalışma düzenine geri dönecek.

Adli tatil süresince sadece belirli ve "ivedi" nitelikteki dava ve işlerin görüldüğü mahkemeler, yeni adli yılın başlamasıyla birlikte tüm yargı süreçlerine tam kapasiteyle devam edecek.

Adli tatil dönemi, yargı süreçlerinin tamamen durduğu anlamına gelmez. Bu dönemde nöbetçi mahkemeler görev yapmaya devam ederken, bazı dava ve işler de kanunlarla belirlendiği üzere görülmeye devam eder.

ADLİ TATİLDE DEVAM EDEN DAVALAR NELER?

Kanunlarca acil nitelikte görülen ve adli tatilde de işlemeye devam eden başlıca dava ve işler şunlardır:

Geçici Hukuki Koruma Talepleri: İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delil tespiti gibi durumlarla ilgili başvurular, itirazlar ve kararlar. Ayrıca deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri de bu kapsamdadır.

İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delil tespiti gibi durumlarla ilgili başvurular, itirazlar ve kararlar. Ayrıca deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri de bu kapsamdadır. Nafaka ve Aile Hukuku Davaları: Her türlü nafaka davası ile birlikte soybağı, velayet ve vesayete ilişkin dava ve işler.

Her türlü nafaka davası ile birlikte soybağı, velayet ve vesayete ilişkin dava ve işler. Nüfus Kayıt İşlemleri: Nüfus kayıtlarının düzeltilmesiyle ilgili işler ve davalar.

Nüfus kayıtlarının düzeltilmesiyle ilgili işler ve davalar. İşçi Davaları: Hizmet akdi veya iş sözleşmesi kaynaklı işçilerin açtığı tüm davalar.

Hizmet akdi veya iş sözleşmesi kaynaklı işçilerin açtığı tüm davalar. Ticari ve Kıymetli Evrak İşlemleri: Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ve kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.

Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ve kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri. İflas ve Yeniden Yapılandırma: İflas, konkordato, sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar.

İflas, konkordato, sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar. Adli Tatilde Planlanan Keşifler: Mahkemece adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.

Mahkemece adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler. Tahkim Kaynaklı İşler: Tahkim hükümlerine göre mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.

Tahkim hükümlerine göre mahkemenin görev alanına giren dava ve işler. Çekişmesiz Yargı İşleri: Kanunen çekişmesiz yargı kapsamında sayılan işler.

Kanunen çekişmesiz yargı kapsamında sayılan işler. Kanunen veya Mahkemece Acil Görülen İşler: Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine mahkemece acil görülmesine karar verilen tüm dava ve işler.

ADLİ TATİLDE DAVA AÇILIR MI?

Adli tatil süresince yeni bir dava açmak mümkündür. Ancak, açılan davalar için mahkemeler genellikle hemen bir duruşma günü belirlemez. Bu nedenle, dava süreci adli tatil boyunca yavaş ilerleyebilir ve bazı işlemler ertelenebilir. Yargılamalar, adli tatil sona erdikten sonra, yani 1 Eylül itibarıyla normal işleyişine devam eder.

Bu süreçte hukuki bir işlem yapmayı düşünen vatandaşların, potansiyel gecikmeleri göz önünde bulundurarak avukatlarından detaylı bilgi alması tavsiye edilir.