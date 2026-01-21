FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2026 Ocak FED faiz kararı ne yönde?

ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı için geri sayım başladı. Altından kripto paralara, dolardan petrole kadar tüm yatırım araçlarını doğrudan etkileyen bu karar için piyasalar adeta nefesini tutmuş durumda.
1 FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Fed'in 2026 yılı takvimine göre yılın ilk Para Politikası Kurulu (FOMC) toplantısı 27-28 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Karar Günü: 28 Ocak 2026 Çarşamba
Açıklama Saati: Türkiye saati ile 22.00
Powell’ın Konuşması: Faiz kararının ardından saat 22.30'da Fed Başkanı Jerome Powell kameraların karşısına geçerek ekonomik görünüme dair mesajlar verecek.
Piyasa Beklentileri ve Muhtemel Etkiler
TCMB'nin faiz indirimi beklentilerinin aksine, Fed cephesinde daha temkinli bir duruş bekleniyor. Ekonomistler Ocak ayı toplantısı için şu senaryolar üzerinde duruyor:
Faizlerin Sabit Tutulması: Piyasanın genel beklentisi, Fed'in enflasyon verilerini biraz daha izlemek adına bu toplantıda faizleri mevcut seviyesinde sabit bırakması yönünde.
"Şahin" veya "Güvercin" Mesajlar: Karar metninde yer alacak olan "istihdam piyasası" ve "enflasyon hedefi" vurguları, Mart ayındaki toplantı için bir indirim sinyali olup olmayacağını belirleyecek.
Yatırım Araçlarına Etkisi: Eğer Fed beklenenden daha sert (şahin) bir tonda açıklama yaparsa dolar endeksi güçlenebilir; tam tersi durumda ise altın ve kripto para piyasalarında yukarı yönlü hareketler tetiklenebilir.