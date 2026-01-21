FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2026 Ocak FED faiz kararı ne yönde?

Piyasa Beklentileri ve Muhtemel Etkiler

TCMB'nin faiz indirimi beklentilerinin aksine, Fed cephesinde daha temkinli bir duruş bekleniyor. Ekonomistler Ocak ayı toplantısı için şu senaryolar üzerinde duruyor:

Faizlerin Sabit Tutulması: Piyasanın genel beklentisi, Fed'in enflasyon verilerini biraz daha izlemek adına bu toplantıda faizleri mevcut seviyesinde sabit bırakması yönünde.

"Şahin" veya "Güvercin" Mesajlar: Karar metninde yer alacak olan "istihdam piyasası" ve "enflasyon hedefi" vurguları, Mart ayındaki toplantı için bir indirim sinyali olup olmayacağını belirleyecek.

Yatırım Araçlarına Etkisi: Eğer Fed beklenenden daha sert (şahin) bir tonda açıklama yaparsa dolar endeksi güçlenebilir; tam tersi durumda ise altın ve kripto para piyasalarında yukarı yönlü hareketler tetiklenebilir.