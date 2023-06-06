ARA
Bist 100
5362,27
-0,19%
Bist 100
Dolar/TL
21,5019
1,0689%
Dolar/TL
Euro/TL
22,9437
0,7348%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,067
-0,4135%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1351,32
0,68%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • 'Kararsızlık yağışları' uyarısı: Ne kadar sürecek, hangi bölgeleri etkileyecek?

'Kararsızlık yağışları' uyarısı: Ne kadar sürecek, hangi bölgeleri etkileyecek?

Bir çok ilde sele neden olan yağışın ay boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor. Uzmanlar özellikle iç bölgelerde sel, hortum, dolu ve fırtınaya karşı dikkatli olunması konusunda uyarıyor.

06 Haziran 2023 | 14:26
0
'Kararsızlık yağışları' uyarısı: Ne kadar sürecek, hangi bölgeleri etkileyecek?

Yaz mevsimi sağanak yağışlarla başladı. Samsun, Sinop, Ankara, Amasya, Kastamonu gibi Türkiye’nin pek çok yerinden sel ve yağış haberleri geliyor.

Peki yağışlar ne zaman sona erecek? Bu mevsimde bu kadar yağış görülmesinin sebebi ne? Hangi bölgelerde sel görülebilir? Beklenen yaz ne zaman gelecek? 

İstanbul Aydın Üniversitesi’nden Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir’le önümüzdeki günlerde yaşanabilecek meteorolojik hava olaylarını TRT Haber'e değerlendirdi. 

Haziran ayı boyunca yağışların süreceğini söyleyen Dr. Özdemir, “Dikkatli olmakta fayda var” diyor. Yağışların bu kadar etkili olmasının sebebini ise şöyle açıklıyor:

“Küresel anlamda düşündüğümüzde El Nino dediğimiz bir sistem var. Bu sistem tüm dünyayı etkiliyor. Pasifik kıyılarından itibaren gelişmeye başlıyor. Jet rüzgarıyla birlikte dünyayı etkisi altına alıyor.

Haziran ayının büyük bölümü yağış oluşumuna uygun şartlar taşıyor. Kararsızlık yağışları ay boyunca sürecek. Kararsızlık yağışları derken, havanın bir an kapatmasını ve tekrar açmasını bu esnada o bölgedeki toprağın ısınması ve hava parselinin yükselmesi gibi konvektif hava hareketleriyle ani yağış oluşumunu kastediyoruz. Yüksek seviyelerdeki bulutların sıcaklıkları düşük; eksi 50’lerin üzerinde. Bu da ani yağışlar, hortum, dolu gibi olayların görülmesine sebep olacak."

Yağışlar iç kesimlerde daha etkili olacak

Özellikle metropollerde gelişen ısı adalarının da iklimlerde ve yağışlarda değişmeye sebep olduğunu belirten Özdemir, "Buzulların erimesiyle nem seviyesi yükselecek. Tabii bu nem seviyesi eylül-ekim aylarında Sibirya gibi yüksek enlemlerde kar yağışlarına neden olacak. Böylece kar yağışının yarattığı bir radyoaktif soğuma meydana gelecek. Güçlü yüksek basınçlar oluşturacak ve bu da kutup bölgesindeki girdabı deforme edecek. Ardından kutup soğukları, bizim bulunduğumuz 40 derece enlemine doğru taşınacak. Sonbahar; daha da ileriye gidersek kış sert geçeceğe benziyor.”
 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1351,32 0,68%
  • ALTIN ONS 1954,64 -0,37%
  • BIST 100 5362,27 -0,19%
  • DOLAR/TURK LIRASI 21,5019 1,0689%
  • EURO/TURK LIRASI 22,9437 0,7348%
  • EURO/USD 1,067 -0,4135%
  • INGILIZ STERLINI 1,23961 -0,33327%
  • JAPON YENI 139,949 0,263%
  • KANADA DOLARI 1,34409 -0,03384%
  • RUS RUBLESI 81,6525 1,0523%
Günün En Çok Okunanları
Sayfiyelere kaçış hızlandı: Son 3 yıldaki fiyat değişimleri...
Yapay zeka işinizi tehdit ediyor mu? Bu 10 meslek risk altında olabilir
Yapay zeka işinizi tehdit ediyor mu? Bu 10 meslek risk altında olabilir
Washington DC’deki patlama sesinin kaynağı açıklandı
Washington DC’deki patlama sesinin kaynağı açıklandı
Türkiye, Citroen'in Avrupa'da en büyük ikinci pazarı oldu
Türkiye, Citroen'in Avrupa'da en büyük ikinci pazarı oldu
Hafize Gaye Erkan kimdir? Erkan'ın biyografisi...
Hafize Gaye Erkan kimdir? Erkan'ın biyografisi...
MİT Başkanlığına İbrahim Kalın atandı
MİT Başkanlığına İbrahim Kalın atandı
İstanbul Valiliğine Davut Gül atandı
İstanbul Valiliğine Davut Gül atandı
Markaların yurtdışı atağı: En çok ilgi gören ülkeler
GERİ
İLERİ
Sayfiyelere kaçış hızlandı: Son 3 yıldaki fiyat değişimleri...
Yapay zeka işinizi tehdit ediyor mu? Bu 10 meslek risk altında olabilir
Washington DC’deki patlama sesinin kaynağı açıklandı
Türkiye, Citroen'in Avrupa'da en büyük ikinci pazarı oldu
Hafize Gaye Erkan kimdir? Erkan'ın biyografisi...
Yapay zeka işinizi tehdit ediyor mu? Bu 10 meslek risk altında olabilir
Washington DC’deki patlama sesinin kaynağı açıklandı
Türkiye, Citroen'in Avrupa'da en büyük ikinci pazarı oldu
Hafize Gaye Erkan kimdir? Erkan'ın biyografisi...
MİT Başkanlığına İbrahim Kalın atandı
Washington DC’deki patlama sesinin kaynağı açıklandı
Türkiye, Citroen'in Avrupa'da en büyük ikinci pazarı oldu
Hafize Gaye Erkan kimdir? Erkan'ın biyografisi...
MİT Başkanlığına İbrahim Kalın atandı
İstanbul Valiliğine Davut Gül atandı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL