Kış lastiği ne zaman bitiyor? 2026 Kış lastiği zorunluluğu bitiş tarihi

Kış Lastiği Zorunluluğu Ne Zaman Bitiyor?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın güncel düzenlemesine göre, kış lastiği uygulama süresi 4 aydan 5 aya çıkarılmıştır. Bu doğrultuda:

Uygulama Bitiş Tarihi: 15 Nisan 2026

Uygulama Başlangıç Tarihi: 15 Kasım 2025

Kapsam: Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan tüm ticari araçlar için zorunludur. Hususi araçlar için ise yasal bir zorunluluk olmamakla birlikte, can ve mal güvenliği açısından tavsiye edilmektedir.

Süre uzatımının temel nedeni, Mart ve Nisan aylarında görülebilen ani sıcaklık düşüşleri ve beklenmedik kar yağışlarıdır. Özellikle iç ve yüksek kesimlerde sabah saatlerinde oluşan gizli buzlanma riskine karşı sürücülerin hazırlıksız yakalanmaması hedeflenmektedir.