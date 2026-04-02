Kış lastiği ne zaman bitiyor? 2026 Kış lastiği zorunluluğu bitiş tarihi

Kış Lastiği Zorunluluğu Ne Zaman Bitiyor?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın güncel düzenlemesine göre, kış lastiği uygulama süresi 4 aydan 5 aya çıkarılmıştır. Bu doğrultuda:
Uygulama Bitiş Tarihi: 15 Nisan 2026
Uygulama Başlangıç Tarihi: 15 Kasım 2025
Kapsam: Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan tüm ticari araçlar için zorunludur. Hususi araçlar için ise yasal bir zorunluluk olmamakla birlikte, can ve mal güvenliği açısından tavsiye edilmektedir.
Süre uzatımının temel nedeni, Mart ve Nisan aylarında görülebilen ani sıcaklık düşüşleri ve beklenmedik kar yağışlarıdır. Özellikle iç ve yüksek kesimlerde sabah saatlerinde oluşan gizli buzlanma riskine karşı sürücülerin hazırlıksız yakalanmaması hedeflenmektedir.
2026 Kış Lastiği Takmama Cezası
Zorunlu olduğu halde kış lastiği takmayan ticari araç işletmecilerine uygulanan idari para cezası, 2026 yılı yeniden değerleme oranıyla beraber güncellenmiştir:
Ceza Tutarı: 5.856 TL (Denetimlerde lastik diş derinliğinin kamyon, çekici ve otobüslerde 4 mm, diğer araçlarda 1,6 mm altında olması da ceza sebebidir).
Sürücüler İçin Önemli Hatırlatmalar
Hava Sıcaklığı Takibi: İstanbul gibi illerde sıcaklıklar 7°C'nin üzerine çıksa da, yasal takvim 15 Nisan'ı işaret ettiği için ticari araçların bu tarihe kadar değişim yapmaması gerekmektedir.
Yaz Lastiğine Geçiş: 15 Nisan'dan sonra kış lastiği kullanmaya devam etmek; yakıt tüketimini artırır, fren mesafesini uzatır ve lastiğin hızla aşınmasına neden olur.
Kasko ve Sigorta: Olası bir kazada, zorunluluk kapsamında olup kış lastiği takmayan araçlar için sigorta süreçlerinde aksaklıklar yaşanabileceği unutulmamalıdır.