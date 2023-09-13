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Mobilya sektörü konfederasyon kurdu

Türkiye sanayisinin önemli yapı taşlarından biri olarak kabul edilen mobilya sektörünün ilk konfederasyonu; Mobilya Yatak Sanayicileri ve Perakendecileri Konfederasyonu (MOYKON) kuruldu.

13 Eylül 2023 | 10:28
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Mobilya sektörü konfederasyon kurdu

MOYKON’un kamuoyuna tanıtılması için düzenlenen basın toplantısına konfederasyona üye 5 federasyon ve bunlara bağlı 50 derneğin yöneticileri katıldı. “Mobilya sektöründe bugün 40.000 girişimci var ve dolaylı olarak da 500 bin kişiye istihdam sağlanıyor” diyen 
MOYKON Kurucu Başkanı Davut Doğan, sektörün sanayi içindeki payının yüzde 2 ve geçen yılki ihracatının ise 5 milyar dolara yakın olduğunun altını çizdi. Doğan, ülke için ‘lokomotif’ olmaya aday bir sektörde yaptıkları bu çalışmanın sektöre ve paydaşlarına değer katacağını anlattı.

DÜNYADA İLK BEŞ HEDEFİ

Doğan öncelikli hedeflerinin sektörde birliği sağlamak ve tüm sektörü aynı çatı altında toplamak adına 81 il ve 7 bölgenin tamamında dernek ve federasyon çalışmalarını tamamlamak olduğunu söyledi. Bunun sonucunda sektörü dünya sıralamasında ilk 5 arasına sokmak istediklerini anlattı.
Başkan Doğan son olarak kurulan bu yapının sadece sektörü büyütmek değil, kalifiye eleman sorunu gibi sektörün en önemli problemlerinin çözümü konusunda da çalışmalar yapacağını ekledi. 

Toplantıya iştirak eden Karadeniz Mobilya ve Yatak Sanayicileri Federasyonu (Karadeniz MOYSAF) Başkanı Mustafa Büyükkiraz, Ege MOYSAF Başkanı Ömer Çetmen, Akdeniz MOYSAF Başkanı Lütfi BEŞDOK ve İç Anadolu MOYSAF Başkanı Recai Kapusuz da kısa birer konuşma yaparak bölgelerinde yaptıkları çalışmaları aktardılar. 
 

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