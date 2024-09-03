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'THY ve Ajet’te özelleştirme gündemimizde değil'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Hava Yolları (THY) ya da Ajet’in özelleştirilmesi gibi bir gündemlerinin olmadığını söyledi.

03 Eylül 2024 | 16:23
Son Güncellenme: 03 Eylül 2024 | 16:25
'THY ve Ajet’te özelleştirme gündemimizde değil'

Bloomberg’le gerçekleştirdiği mülakatta konuşan Uraloğlu, Ajet’in THY bünyesinden ayrılmasının, şirketin daha rekabetçi bir yapıya sahip olması için gerçekleştirildiğini söyledi.

Uraloğlu, “THY zaten dünyada marka. Türkiye’nin bayrak taşıyıcısı, gerçekten çok çok kıymetli. THY ile ilgili hiçbirimizin bir soru işareti yok. Çok net söylüyorum. Ajet’in THY’den ayrılması, yeni bir kamu şirketi haline gelmesi ise ‘low cost’ dediğimiz alt seviyedeki rekabet gücünü artırarak büyümesi noktasında alınmış olan bir karardır. Onun da satılmasıyla bir gündem yok. O kamu şirketi olarak devam ediyor. Şu an Türkiye’nin bizim bakanlığımızın gündeminde çok net bir şekilde olmadığını söyleyebilirim” dedi.

Raylı sistem ihalesi bu yıl

Bloomberg'in haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın son dönemde en çok üzerinde çalıştığı projelerden biri de Basra Körfezi’nden Türkiye’ye uzanan Kalkınma Yolu Projesi. Projenin Avrupa’ya bağlantısı konusunda önem taşıyan Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde inşa edilecek raylı sistemle ilgili çalışmalar da sürüyor. Türkiye BAE ile bu konuda uzun zamandır müzakereler yürütüyor. Ancak henüz somut bir adım atılmadı.

Uraloğlu, bu konuyla ilgili soruyu yanıtlarken de “Körfez tarafından bunun finanse edilmesi ile ilgili bazı teklifler gelmişti. Onları konuşuyoruz. Ama çok rahatlıkla şunu söyleyeyim bizim özellikle demiryolu projelerimize, yani neredeyse hangisi olursa olsun, gerek Dünya Bankası, gerek Avrupa Kalkınma ve Yatırım Bankası, gerekse de Asya Yatırım Bankası’ndan hem bu kurumsal kredileri bulabiliyoruz hem de finans kurumlarından kredi bulabiliyoruz” diye konuştu.

Uraloğlu, “Kredi vermeye hazırlar. Sadece konuşacağımız kredinin şartları, ülkemiz için doğru olan şartlar olsun istiyoruz. Pahalı kredi olsun istemiyoruz. Ödeme dilimlerinden tutun da faiz oranlarına kadar. Ama bir problem olacağını düşünmüyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, projenin ihalesinin önümüzdeki aylarda yapılabileceğini söylerken, “hedef bu yıl ihalesini yapmak” diye ekledi.

"Telekom bu yıl bitecek"
Bakan Uraloğlu, geçen yıl Bloomberg’le gerçekleştirdiği mülakatta Türk Telekom’da Şubat 2026’da sona erecek olan imtiyaz sözleşmesinin 2024’te yenilenmesinin planlandığını açıklamıştı.

Bu konudaki hedeflerinin değişmediğini ifade eden Uraloğlu, Türkiye Varlık Fonu ve Hazine ile süreci yürüttüklerini anlattı. Uraloğlu, “Buradaki konuştuğumuz şeyler; devletin kasasına ne girmesi lazım, bunlara yatırım yükümlülüğü ne getirmemiz lazım, bunları tartışıyoruz. Hedefimiz bu sene içerisinde bitirmek” dedi.

Sürenin 25 yıl olup olmayacağı sorusuna da Bakan Uraloğlu, “Bunu şöyle düşünelim. Şirketler süre ne kadar uzun olursa o kadar iyi olduğunu söylüyorlar. Niye? Çünkü daha iyi yatırım planlaması yapabilme adına ve şeyin de şirketin de değerinin bu anlamda yükselmesi adına. Öbür taraftan da biz şunu asla gözden kaçıralım istemiyoruz. Yani biz buradan Hazine’ye doğrudan ne alacağız? Yani uzun süre olursa daha fazlasını almış olacağız, onu hesap ediyoruz ve bir optimizasyon sağlayarak inşallah yürütmüş olacağız.” diye konuştu.

Uraloğlu diğer GSM operatörleriyle ilgili sürecin de 2026 yılı başına kadar 5G’ye geçişin ardından takvimlendirileceğini duyurdu.

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