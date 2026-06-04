Yeni nesil mentörler yetişiyor

İş dünyasında değişen ihtiyaçlar artık yalnızca bilgi sahibi profesyonelleri değil; deneyimini aktarabilen, insan gelişimine katkı sunabilen ve yeni nesillere rehberlik edebilen mentörleri ön plana çıkarıyor. Tam da bu dönüşümün merkezinde yer alan “Mentörlükte Masterclass™”, Avrupa Birliği fon desteğiyle Türkiye’de yeni bir gelişim modelinin kapısını araladı.

MCC Fatih Elibol liderliğinde hayata geçirilen programın ilk mentör adayları eğitim sürecine başladı. Alanında deneyim sahibi profesyonelleri; kurumlara, girişimcilik ekosistemine, üniversitelere ve yeni nesil çalışma dünyasına hazırlayan yapı, Türkiye’de bu ölçekte uygulanan ilk Avrupa Birliği destekli mentörlük modeli olma özelliği taşıyor. Program yalnızca klasik bir eğitim süreci sunmuyor; katılımcıları stratejik düşünme, davranış analizi, iletişim yönetimi, insan gelişimi, mentörlük metodolojileri ve global profesyonel standartlar ekseninde yeniden konumlandırıyor.

Unutulan Usta-Çırak Kültürü Yeni Nesil Mentörlükle Yeniden Hayat Buluyor

Türkiye’de yüzyıllar boyunca bilgi, deneyim ve mesleki birikim; usta-çırak ilişkisiyle kuşaktan kuşağa aktarıldı. Bugün ise hızla değişen iş dünyasında bu kültürün modern sistemlerle yeniden yapılandırılması kritik önem taşıyor.

Uzmanlara göre mentörlük, yalnızca bireysel gelişim alanı değil; sektörlerde bilgi sürekliliğinin sağlanması, mesleki deneyimin korunması ve yetkinlik aktarımının sürdürülebilir hale gelmesi açısından stratejik bir rol üstleniyor.

“Mentörlükte Masterclass™” programı da tam bu noktada, geleneksel bilgi aktarım kültürünü günümüz dünyasının ihtiyaçlarına uygun profesyonel bir modele dönüştürüyor. Yapının, Avrupa Birliği tarafından desteklenen dünyadaki ilk kapsamlı mentörlük eğitim programlarından biri olduğu belirtiliyor.

Dünyanın İlk Mentörlerinden Biri Sokrates’ti

Mentörlüğün tarihsel kökenine bakıldığında ise dünyanın ilk mentörlerinden biri olarak kabul edilen Sokrates dikkat çekiyor. Sokrates’in bilgiyi doğrudan aktarmak yerine doğru sorularla insanın potansiyelini ortaya çıkarma yaklaşımı, bugün modern mentörlük sistemlerinin temel taşlarından biri olarak değerlendiriliyor. İşte MCC Fatih Elibol’un verdiği Mentörlükte Masterclass™” programında bu ilkeden yola çıkılarak gelecek nesillere bilgi birikimini aktaracak, mesleklerindeki tüm dönüm noktalarını ve kritik eşikleri bilgi ve beceriyle aşmalarını sağlayacak “ustalar” mentör olmayı öğrenecek.

Avrupa Birliği Artık İnsan Gelişimini Destekliyor

Uzmanlara göre hibrit çalışma düzeni, yapay zekâ dönüşümü ve çok kuşaklı iş yaşamı; mentörlüğü önümüzdeki yılların en kritik profesyonel yetkinliklerinden biri haline getirecek.

Avrupa Birliği destekli “Mentörlükte Masterclass™” programını başarıyla tamamlayan ve gerekli kriterleri sağlayan katılımcıların; Avrupa Birliği projelerinde mentör olarak görev alabilmesi, gençlere rehberlik etmesi ve uluslararası projelerde aktif rol üstlenebilmesi hedefleniyor.

Program mezunlarının yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası platformlarda da mentör kimliğiyle konumlandırılması planlanıyor. Katılımcılar; gençlik, girişimcilik, sürdürülebilirlik ve mesleki gelişim alanlarında Avrupa Birliği projelerine mentör olarak katkı sunabilecek.

İlk Mezunlar Üniversite Projelerinde Görev Almaya Başladı

Projenin ilk mezunlarının, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde yürütülen projelerde mentör olarak görev almaya başlaması ise modelin sahadaki ilk güçlü örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor. Programı tamamlayan mentörlerin ayrıca Avrupa Birliği destekli Blue in West yapılanması içerisinde bilgi ve deneyimlerini yeni nesillere aktaran profesyoneller arasında yer alması hedefleniyor. Böylece sektörlerde bilgi birikiminin sürdürülebilirliği, kurumsal hafızanın korunması, mesleki deneyimin yeni nesillere aktarılması ve yetkinlik gelişiminin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

MCC Fatih Elibol: “Türkiye’den Dünyaya Mentörler Yetiştirmek İstiyoruz”

Programın kurucusu MCC Fatih Elibol, sürecin yalnızca bir eğitim modeli olmadığını vurgulayarak şunları söyledi: “Bugün dünya artık yalnızca bilgiye sahip insanları değil, deneyimini aktarabilen insanları arıyor. Avrupa Birliği de artık yalnızca projeleri değil, insan gelişimini destekliyor. Bu programın amacı yalnızca mentör yetiştirmek değil; bilgi aktarım kültürünü yeniden canlandırmak.”

Elibol sözlerine şöyle devam etti: “Biz Türkiye’den dünyaya mentörler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu yapı sayesinde deneyimli profesyoneller; üniversitelerdeki gençlere, girişimcilere ve yeni nesil çalışma hayatına rehberlik edebilecek. Mentörlük artık geleceğin en güçlü sosyal dönüşüm modellerinden biri haline geliyor.” “İlk mentör grubunun eğitime başlaması bizim için sadece bir başlangıç. Buradan yetişecek mentörlerin kurumlara, gençlere, iş dünyasına ve uluslararası projelere uzun vadeli dönüşüm etkisi oluşturacağına inanıyoruz.”

