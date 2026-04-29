ARA
DOLAR
45,18
0,16%
DOLAR
EURO
52,79
-0,07%
EURO
ALTIN
6549,00
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

1 Mayıs okullar tatil mi? 1 Mayıs Cuma resmi tatil mi?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yaklaşırken, milyonlarca çalışan ve öğrenci için 2026 yılı çalışma takvimi netleşti. Peki 1 Mayıs okullar tatil mi? 1 Mayıs Cuma resmi tatil mi?

Ekonomist
[email protected]

1 Mayıs okullar tatil mi? 1 Mayıs Cuma resmi tatil mi?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün bu yıl Cuma gününe denk gelmesiyle oluşan 3 günlük tatil süreci, çalışma hayatından eğitime kadar pek çok alanı etkiliyor. 

Türkiye’de 2009 yılından bu yana resmi tatil olarak kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 2026 yılında Cuma gününe denk geliyor. Bu durum, çalışanlar ve öğrenciler için hafta sonuyla birleşen 3 günlük bir dinlenme süreci oluştururken; kamu kurumları, bankalar ve okulların çalışma düzeni de yeniden şekilleniyor.

Eğitim-Öğretime 3 Gün Ara

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) takvimine göre, resmi tatil olan 1 Mayıs’ta eğitim faaliyetlerine ara verilecek.

Okullar: İlkokul, ortaokul ve liselerde 1 Mayıs Cuma günü ders işlenmeyecek.

Üniversiteler: Fakültelerde dersler ve sınavlar yapılmayacak.

Dönüş: Milyonlarca öğrenci ve öğretmen için ders zili tekrar 4 Mayıs Pazartesi günü çalacak.

Bankalar ve Finansal İşlemler

Bankalar, resmi tatil statüsünde olduğu için 1 Mayıs’ta şube hizmeti vermeyecek. Finansal işlemlerini gerçekleştirecek vatandaşların şunlara dikkat etmesi gerekiyor:

Şubeler: Tüm banka şubeleri kapalı olacak.

EFT ve Havale: Mesai saatleri dışında yapılan standart EFT işlemleri, bir sonraki iş günü olan 4 Mayıs Pazartesi sabahı karşı hesaba geçecek.

FAST Sistemi: FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) sistemi sayesinde 20.000 TL’ye kadar olan para transferleri 7/24 anlık olarak gerçekleştirilebilecek.

 

Kamu Kurumları ve Belediye Hizmetleri

Resmi dairelerde mesaiye ara verilecek olması nedeniyle;

Valilikler ve Kaymakamlıklar: Kapalı olacak.

Nüfus Müdürlükleri ve Tapu Daireleri: İşlem yapmayacak.

Eczaneler: Sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

Hastaneler: Poliklinikler kapalı, acil servisler ise kesintisiz hizmete devam edecek.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL