1 Mayıs okullar tatil mi? 1 Mayıs Cuma resmi tatil mi?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün bu yıl Cuma gününe denk gelmesiyle oluşan 3 günlük tatil süreci, çalışma hayatından eğitime kadar pek çok alanı etkiliyor.
Türkiye’de 2009 yılından bu yana resmi tatil olarak kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 2026 yılında Cuma gününe denk geliyor. Bu durum, çalışanlar ve öğrenciler için hafta sonuyla birleşen 3 günlük bir dinlenme süreci oluştururken; kamu kurumları, bankalar ve okulların çalışma düzeni de yeniden şekilleniyor.
Eğitim-Öğretime 3 Gün Ara
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) takvimine göre, resmi tatil olan 1 Mayıs’ta eğitim faaliyetlerine ara verilecek.
Okullar: İlkokul, ortaokul ve liselerde 1 Mayıs Cuma günü ders işlenmeyecek.
Üniversiteler: Fakültelerde dersler ve sınavlar yapılmayacak.
Dönüş: Milyonlarca öğrenci ve öğretmen için ders zili tekrar 4 Mayıs Pazartesi günü çalacak.
Bankalar ve Finansal İşlemler
Bankalar, resmi tatil statüsünde olduğu için 1 Mayıs’ta şube hizmeti vermeyecek. Finansal işlemlerini gerçekleştirecek vatandaşların şunlara dikkat etmesi gerekiyor:
Şubeler: Tüm banka şubeleri kapalı olacak.
EFT ve Havale: Mesai saatleri dışında yapılan standart EFT işlemleri, bir sonraki iş günü olan 4 Mayıs Pazartesi sabahı karşı hesaba geçecek.
FAST Sistemi: FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) sistemi sayesinde 20.000 TL’ye kadar olan para transferleri 7/24 anlık olarak gerçekleştirilebilecek.
Kamu Kurumları ve Belediye Hizmetleri
Resmi dairelerde mesaiye ara verilecek olması nedeniyle;
Valilikler ve Kaymakamlıklar: Kapalı olacak.
Nüfus Müdürlükleri ve Tapu Daireleri: İşlem yapmayacak.
Eczaneler: Sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecek.
Hastaneler: Poliklinikler kapalı, acil servisler ise kesintisiz hizmete devam edecek.