1 Mayıs okullar tatil mi? 1 Mayıs Cuma resmi tatil mi?

Türkiye’de 2009 yılından bu yana resmi tatil olarak kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 2026 yılında Cuma gününe denk geliyor. Bu durum, çalışanlar ve öğrenciler için hafta sonuyla birleşen 3 günlük bir dinlenme süreci oluştururken; kamu kurumları, bankalar ve okulların çalışma düzeni de yeniden şekilleniyor.

Eğitim-Öğretime 3 Gün Ara

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) takvimine göre, resmi tatil olan 1 Mayıs’ta eğitim faaliyetlerine ara verilecek.

Okullar: İlkokul, ortaokul ve liselerde 1 Mayıs Cuma günü ders işlenmeyecek.

Üniversiteler: Fakültelerde dersler ve sınavlar yapılmayacak.

Dönüş: Milyonlarca öğrenci ve öğretmen için ders zili tekrar 4 Mayıs Pazartesi günü çalacak.