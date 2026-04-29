İstanbul’da kiralık konut projesinde teslim tarihi belli oldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

AK Parti Grup Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dikkat çeken açıklamalar yaptı. İlk etapta İstanbul'da hayata geçirilmesi planlanan kiralık konut projesine ilişkin detayları paylaşan Erdoğan, bu yaz kiralık konutları kurayla teslim edeceklerini ifade etti.

"Kurada ismi çıkmayanlar üzülmesin"

Proje için 15 bin konut inşa edileceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu detayları paylaştı:

"7300 ila 11 bin lira arası taksit ile insanlarımızı yuva sahibi yapacağız. İlk kez İstanbul'da kiralık konut uygulamasını hayata geçiriyoruz. 100 bin konut yanı sıra 15 bin kiralık konut inşa ediyoruz. Vatandaşımız TOKİ'den uygun fiyatla konut kiralayacak. Bu yaz kiralık konutlarımızı da kura ile teslim edeceğiz. Kurada ismi çıkmayanlar da üzülmesin, biz sadece TOKİ vasıtası ile 1 milyon 460 bin konut üretmiş bir iktidarız."

"Şimdi hedefimiz evleri hak sahiplerine teslim etmek"

81 ilde 500 bin konutun hayata geçirileceği Yüzyılın Konut Projesi'ne ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, hızla bir şekilde inşa sürecine başlanacağını ve 2027 yılı Mart ayından itibaren evlerin teslim edilmeye başlanacağını kaydetti:

"500 bin konut kazandıracak 100 yılın konut projesini paylaştık ve halkımız projemize yoğun ilgi gösterdi. 500 bin konut için 8 milyon vatandaşımız başvuru yaptı. 4 ayda 81 ilde noter huzurunda şeffaf şekilde 500 bin hak sahibini belirledik. 10 binlerce ailemizi ev sahibi yapacak sürecin ilk aşaması tamamlandı. Şimdi hedefimiz evleri hak sahiplerine teslim etmek. Çok hızlı şekilde sahada inşa sürecine başlayacağız. 2027 Mart ayından itibaren evlerin anahtarlarını peyderpey teslim edeceğiz."

"Yatırımlar İçin Güçlü Merkez şiarıyla hazırladığımız çalışmayı Meclisimize sunacağız"

Erdoğan ayrıca, Türkiye Yüzyılı'nda Yatırımlar İçin Güçlü Merkez şiarıyla hazırlanan çalışmayı yakın zamanda Meclise sunacaklarını da kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı'nda Yatırımlar İçin Güçlü Merkez şiarıyla hazırladığımız kapsamlı çalışmayı inşallah yakında Meclisimizin takdirine sunacağız. Hedefimiz, 'istikrar adası' vasfını son hadiselerle bir kez daha tescilleyen ülkemizi, üretim, ticaret, lojistik ve yatırım alanlarında küresel bir merkeze dönüştürmek, Türkiye'nin rekabet gücünü artırmaktır."

İstanbul'da 15 bin kiralık konut projesi nedir?

İstanbul'da dar gelirli vatandaşlara yönelik 15 bin kiralık konut projesi hayata geçirilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamasına göre, konutlar İstanbul'un merkezi yerlerinde inşa edilecek.

Konutların 3 yıl süreyle kiraya verileceği, kira bedellerinin ise piyasa fiyatlarının yaklaşık yarısı seviyesinde olacağı belirtildi.