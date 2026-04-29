Kurban Bayramı 2026 ne zaman, kaç gün olacak? Kurban Bayramı 9 gün mü?

Milyonlarca vatandaşın hem ibadetlerini yerine getirmek hem de tatil planlarını şekillendirmek için beklediği Kurban Bayramı takvimi belli oldu. 29 Nisan itibarıyla bayram heyecanına sadece 28 gün kalırken, gözler tatil süresinin uzatılıp uzatılmayacağına dair gelecek resmi açıklamalara çevrildi.
2026 Kurban Bayramı Ne Zaman, Hangi Gün?
Bu yıl Kurban Bayramı Mayıs ayının son haftasında kutlanacak. Diyanet’in paylaştığı takvime göre bayramın günleri şu şekilde:
Arefe Günü: 26 Mayıs 2026 – Salı (Yarım Gün)
1. Gün: 27 Mayıs 2026 – Çarşamba
2. Gün: 28 Mayıs 2026 – Perşembe
3. Gün: 29 Mayıs 2026 – Cuma
4. Gün: 30 Mayıs 2026 – Cumartesi
2 Kurban Bayramı 9 Gün Olacak mı?
Mevcut takvime göre bayram tatili, Arefe günü öğleden sonra başlamak üzere toplamda 4,5 gün olarak görünüyor. Ancak bayramın hafta ortasına denk gelmesi "9 günlük tatil" beklentisini güçlendirdi:
Eğer 25 Mayıs Pazartesi ve 26 Mayıs Salı (tam gün) kamu çalışanları için idari izin kapsamına alınırsa; önceki hafta sonu ile birleşen tatil süresi toplamda 9 güne çıkacak.
Konuya ilişkin nihai kararın Mayıs ayı ortasında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından duyurulması bekleniyor.