Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? 2026 Kurban Bayramı ikramiye tarihi belli mi?

Kimler İkramiye Alabilir?

İkramiye hakkı sadece emeklilerle sınırlı değil. SGK'dan aşağıdaki aylıkları alan tüm hak sahipleri ödemeden yararlanabilecek:

Aylık Sahipleri: Emekli, yaşlılık, vazife malullüğü, malullük ve ölüm aylığı alanlar.

Gelir Sahipleri: Sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar.

Özel Statülü Gruplar: Şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar.

"Çift Aylık" Alanlar İçin Ödeme Kuralı

En çok merak edilen sorulardan biri olan "birden fazla aylık alma" durumunda SGK’nın uygulayacağı kural netleşti:

Tek İkramiye Kuralı: Birden fazla dosyadan emekli aylığı alanlara ayrı ayrı ikramiye verilmeyecek. Kişiye, en fazla ödemeye imkan veren dosya üzerinden tek bir ikramiye ödenecek.

Örnek Durum: Hem kendi emekli aylığını hem de vefat eden eşinden dolayı ölüm aylığını alan bir vatandaş, kendi emekliliğinden dolayı tam tutar olan 4.000 TL ikramiyeyi alacak.