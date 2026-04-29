Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? 2026 Kurban Bayramı ikramiye tarihi belli mi?

2026 yılı Kurban Bayramı’nın 27-30 Mayıs tarihlerine denk gelmesiyle beraber, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensubu milyonlarca vatandaşın beklediği ikramiye takvimi netleşmeye başladı. Peki Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? 2026 Kurban Bayramı ikramiye tarihi belli mi?

Kurban Bayramı’na bir ay kala, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde emekli ikramiyesi heyecanı başladı. Bu yıl 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak olan bayram öncesinde, milyonlarca vatandaşın hesabına 4.000 TL tutarındaki bayram ikramiyeleri yatırılacak.

Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?  

Resmi takvimin Mayıs ayının ikinci haftasında duyurulması beklenirken, ödemelerin bayramdan önceki hafta içinde tamamlanması öngörülüyor.

Tahmini Tarih Aralığı: 18 - 25 Mayıs 2026

Yöntem: SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensupları için ödemeler T.C. kimlik numarasının son hanesine göre kademeli olarak yapılacak.

 

Kimler İkramiye Alabilir?

İkramiye hakkı sadece emeklilerle sınırlı değil. SGK'dan aşağıdaki aylıkları alan tüm hak sahipleri ödemeden yararlanabilecek:

Aylık Sahipleri: Emekli, yaşlılık, vazife malullüğü, malullük ve ölüm aylığı alanlar.

Gelir Sahipleri: Sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar.

Özel Statülü Gruplar: Şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar.

"Çift Aylık" Alanlar İçin Ödeme Kuralı

En çok merak edilen sorulardan biri olan "birden fazla aylık alma" durumunda SGK’nın uygulayacağı kural netleşti:

Tek İkramiye Kuralı: Birden fazla dosyadan emekli aylığı alanlara ayrı ayrı ikramiye verilmeyecek. Kişiye, en fazla ödemeye imkan veren dosya üzerinden tek bir ikramiye ödenecek.

Örnek Durum: Hem kendi emekli aylığını hem de vefat eden eşinden dolayı ölüm aylığını alan bir vatandaş, kendi emekliliğinden dolayı tam tutar olan 4.000 TL ikramiyeyi alacak.

 

Dul ve Yetim Aylığı Alanlarda Hisse Payı

Dul ve yetim aylığı alan hak sahipleri, ikramiyeyi emekli aylığındaki hisse oranları nispetinde alacaklar:

%75 Hisse: 3.000 TL

%50 Hisse: 2.000 TL

%25 Hisse: 1.000 TL
