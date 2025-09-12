ARA
Sosyal medyadaki 'okul çeyizi' trendi için bir uzmandan uyarı var

Eylül ayı geldi, okullar açıldı. Sosyal medyada ise yeni bir trend yayıldı: Okul çeyizi... Bu trendde bazı veliler, çocukları için yaptıkları okul alışverişini bir gösteriş videosuna çeviriyor. Ancak konuyla ilgili bir uzmandan uyarı var...


Son Güncellenme:
Özellikle Tiktok'ta yayılan bu yeni trend velilerin okul alışverişlerini bol materyalli, renkli ve süslü videolarla paylaşmasına dayanıyor. Ancak uzmanlara göre bu durum, hem çocukların psikolojik gelişimini hem de eğitim hayatına bakış açılarını olumsuz etkiliyor.

 Çocuk ve Ergen Psikoloğu Selenay Yücel Keleş Elele'ye yaptığı açıklamada "Bu akım, eğitim hayatıyla ilgili en başından yanlış bir çerçeve sunuyor. Okula başlamak, şatafatlı bir olay gibi gösterilerek süsletiliyor. Çocuklar bu tür videolarda gördükleri renkli, süslü, bol materyalli okul hazırlıklarını kendi deneyimleriyle çok karşılaştırırlar. Sahip olamadıkları eşyaları görünce yetersizlik, değersizlik ya da dışlanma hissedebilirler. Bu da özgüven gelişimini olumsuz etkiler" diyor.

"Bu tür trendler genellikle ebeveynlerin sosyal medya üzerinden onay alma ve beğenilme ihtiyacına dayanır" diyen Keleş çocukla bağı da olumsuz etkileyeceğini söylüyor. Keleş "Maalesef bu ilişkinin sıcak ve samimi olmasını zedeler, duygusal ilişkinin yerini materyal ilişkisi almış olur" diyor.

Keleş'in yorumlarının devamı için tıklayın

 

0
