Üç ile birden bakan zirve: Saklı cennet keşfedilmeyi bekliyor

Gelip insanların yaylalarda vakit geçirmelerini istiyoruz. Sıradan bir piknik ya da oturma gruplarının yapılması, çardakların yapılmasıyla birlikte buraya da bir seyir terası veya çardak gibi bir kamelya tarzı bir donatıların yapılmasıyla turizme kazandırılabilir. Özellikle Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bu işleri çok güzel yapıyor. Bu kurumlarımızın bu bölgelerde bu donatıları yapıp vatandaşların hizmetine sunduğunda bizim bu bölgeye eko turizmin anlamında zaten bu eko turizmin turist tipleri çok farklıdır. Aşırı kalabalık turisti sevmeyen, sakin ve sadeliği seven insanların bölgelere gelmesini istiyoruz. Sayısı az olsun ama gelsin insanlarımız vatandaşlar bu bölgeden faydalansınlar" şeklinde konuştu.