1.38 milyar dolarlık teklif: Satış gerçekleşirse borsada işlem görmeyecek

YouTube ve TikTok gibi rakipleri karşısında zorlanan çevrimiçi video platformu Vimeo, İtalyan mobil uygulama geliştiricisi Bending Spoons tarafından 1.38 milyar dolara satın alınmayı kabul etti.

Bloomberg'de yer alan habere göre, Milano merkezli özel şirket olan Bending Spoons, Mart 2024'ten beri Vimeo'yu potansiyel bir devralma için bankalarla finansman görüşmeleri yapıyordu. Bir fonlama turuyla değeri yaklaşık 2.6 milyar dolar olarak belirlenen geliştirici, daha fazla satın alma hedefi peşindeydi.

PİYASA DEĞERİNİN YÜZDE 90'INI KAYBETTİ

2021’de Barry Diller’ın IAC şirketinden ayrılarak bağımsız hale gelen Vimeo, halka arzından bu yana piyasa değerinin yaklaşık yüzde 90’ını kaybetti. YouTube’un hakimiyetinde olduğu video pazarında öne çıkmakta zorlanan şirket, daha düşük maliyetli rakiplerle de rekabet etmekte güçlük çekti.

Pandemi sırasında, daha fazla işletme ve insanın uzaktan iletişim kurmak ve iş yapmak için bu mecraya yönelmesiyle Vimeo kısa bir süreliğine popüler hale gelmişti.

İşlem tamamlanırsa şirketin hisseleri halka açık borsada işlem görmeyecek.