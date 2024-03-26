ARA
Bist 100
8816,18
-2,36%
Bist 100
Dolar/TL
32,1842
0,1161%
Dolar/TL
Euro/TL
34,9201
0,2307%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0838
-0,0157%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2252,77
0,36%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • 100 euroya satılan bu ayakkabıların farklı bir özelliği var

100 euroya satılan bu ayakkabıların farklı bir özelliği var

Farklı sektördeki iki şirket bir araya geldi, ortaya bu ayakkabılar çıktı... Eskiyen rüzgar santrallerinin kanatları ayakkabıya dönüştürülüyor.

26 Mart 2024 | 12:44
Son Güncellenme: 26 Mart 2024 | 12:54
100 euroya satılan bu ayakkabıların farklı bir özelliği var

İspanya merkezli enerji ekipmanları üretici şirketi Acciona Energia, İspanyol giyim markası El Ganso ile rüzgar kanatlarının geri dönüşümüyle ürettiği spor ayakkabılarını 37-46 ölçüleri ve yaklaşık 100 euro fiyatla "El Ganso x ACCIONA" markası altında müşterilerin beğenisine sunuyor. İşte anlattıkları...

1 Farklı alanlarda kullanılıyor

Farklı alanlarda kullanılıyor AA'nın derlemesine göre rüzgar enerjisi santralini oluşturan kanat, türbin ve kulelerin, mukavemete dayanıklı olmaları için fiberglas, epoksi, çelik ve farklı metallerden yapılması atık yönetiminde zorluklara sebep olsa da başta Almanya, İspanya, Danimarka ve Hollanda gibi rüzgar enerjisini kullanan öncü ülkelerin bu atıkları değerlendirmede başarılı sonuçlar aldığı biliniyor.

2 İnşaat, mobilya, şimdi ayakkabı...

İnşaat, mobilya, şimdi ayakkabı... Rüzgar türbini temellerinin beton kısımlarının ise ufalanarak inşaat sektöründe dolgu malzemesi olarak kullanılmasına yönelik çalışmalar bulunuyor. Santralin temel kısmındaki çelik barlar da hurda olarak tekrar geri dönüşüme kazandırılabiliyor. Dünya genelinde rüzgar türbin kanatları bahçe ve şehir mobilyalarına dönüştürülürken, bisiklet garajları ile gölgelikler yine bu kanatlar kullanılarak inşa edilebiliyor.

3 "İnovatif teknolojileri üretmeye devam etmeliyiz"

"İnovatif teknolojileri üretmeye devam etmeliyiz" İspanya merkezli Acciona Energia Şirketi İnovasyon Projeleri Müdürü Asun Padrós, dünyada ilk kez kullanılan dönüşüm teknolojisi ile kanatların geri dönüşüme tabi tutulduğunu belirterek, kanatların yapımında kullanılan cam elyafı ve epoksi reçinelerinin boyutlarının mikron seviyesinde küçültüldüğünü daha sonra ortaya çıkan toz zerreciklerinin ayakkabının sağlamlığını artırması için kauçukla birleştirildiğini anlattı.

4 85 metrelik kanatla 200 bin çift

85 metrelik kanatla 200 bin çift "El Ganso x ACCION" markasıyla piyasaya sürülen ayakkabıların El Ganso'nun resmi web sitesi ve mağazalarında satışa sunulduğunu dile getiren Padrós, 85 metre uzunluğundaki kanat kullanılarak yaklaşık 200 bin çift ayakkabı üretildiğini kaydetti.

5 Tüm sektörlerde atık yönetimi önemli

Tüm sektörlerde atık yönetimi önemli Padrós, tüm sektörlerde atık yönetiminin önemli olduğuna işaret ederek, "İnovatif teknolojileri üretmeye devam etmeliyiz. Atık yönetimi döngüsel ekonomi için önem taşıyor. İnovatif takımımız geri dönüşüm için başka neler yapılması gerektiği konusunda çalışmalara devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

6 Tabanda kullanılıyor

Tabanda kullanılıyor Kanatların dönüşümüyle çok ince bir fiberglas ve epoksi reçine tozu üretiliyor ve bu toz ayakkabı tabanlarında kullanılıyor.
0
  • BASCM 15,66 -9,95% DETAY
  • UNLU 15,11 -9,95% DETAY
  • DERHL 10,4 -9,96% DETAY
  • PETKM 21,3 -9,97% DETAY
  • BJKAS 57,75 -9,98% DETAY
  • KSTUR 6782,5 -9,99% DETAY
  • KONYA 10117,5 -9,99% DETAY
  • PEKGY 12,71 -9,99% DETAY
  • SRVGY 277,25 -9,98% DETAY
  • ALTIN GRAM - TL 2252,77 0,36%
  • ALTIN ONS 2177,13 0,24%
  • BIST 100 8816,18 -2,36%
  • DOLAR/JAPON YENI 151,437 0,01%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35726 -0,10194%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 93,0105 0,2136%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,1842 0,1161%
  • EURO/DOLAR 1,0838 -0,0157%
  • EURO/TURK LIRASI 34,9201 0,2307%
  • STERLIN/DOLAR 1,2628 -0,07636%
Günün En Çok Okunanları
SASA'nın patronundan 'servet vergisi' önerisi: 'Deprem hazırlığında kullanılsın'
Boeing'in CEO'sundan sürpriz istifa
Boeing'in CEO'sundan sürpriz istifa
Asya'nın 'milyarderler' başkenti değişti: New York ve Londra'dan sonra dünyada üçüncü
Asya'nın 'milyarderler' başkenti değişti: New York ve Londra'dan sonra dünyada üçüncü
Borsanın yeni şirketi 2 yeni iş ilişkisini duyurdu
Borsanın yeni şirketi 2 yeni iş ilişkisini duyurdu
Avrupakent GYO geri alım kararını duyurdu
Avrupakent GYO geri alım kararını duyurdu
Küresel piyasalarda bugün: Yorumlar ne? Hangi veriler izlenecek?
Küresel piyasalarda bugün: Yorumlar ne? Hangi veriler izlenecek?
Gedik Yatırım ne zaman, ne kadar temettü verecek?
Gedik Yatırım ne zaman, ne kadar temettü verecek?
Facebook ve Instagram'dan seçimler için manipülasyon önlemi
GERİ
İLERİ
SASA'nın patronundan 'servet vergisi' önerisi: 'Deprem hazırlığında kullanılsın'
Boeing'in CEO'sundan sürpriz istifa
Asya'nın 'milyarderler' başkenti değişti: New York ve Londra'dan sonra dünyada üçüncü
Borsanın yeni şirketi 2 yeni iş ilişkisini duyurdu
Avrupakent GYO geri alım kararını duyurdu
Boeing'in CEO'sundan sürpriz istifa
Asya'nın 'milyarderler' başkenti değişti: New York ve Londra'dan sonra dünyada üçüncü
Borsanın yeni şirketi 2 yeni iş ilişkisini duyurdu
Avrupakent GYO geri alım kararını duyurdu
Küresel piyasalarda bugün: Yorumlar ne? Hangi veriler izlenecek?
Asya'nın 'milyarderler' başkenti değişti: New York ve Londra'dan sonra dünyada üçüncü
Borsanın yeni şirketi 2 yeni iş ilişkisini duyurdu
Avrupakent GYO geri alım kararını duyurdu
Küresel piyasalarda bugün: Yorumlar ne? Hangi veriler izlenecek?
Gedik Yatırım ne zaman, ne kadar temettü verecek?
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL