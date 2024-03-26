100 euroya satılan bu ayakkabıların farklı bir özelliği var

İspanya merkezli enerji ekipmanları üretici şirketi Acciona Energia, İspanyol giyim markası El Ganso ile rüzgar kanatlarının geri dönüşümüyle ürettiği spor ayakkabılarını 37-46 ölçüleri ve yaklaşık 100 euro fiyatla "El Ganso x ACCIONA" markası altında müşterilerin beğenisine sunuyor. İşte anlattıkları...

1 Farklı alanlarda kullanılıyor AA'nın derlemesine göre rüzgar enerjisi santralini oluşturan kanat, türbin ve kulelerin, mukavemete dayanıklı olmaları için fiberglas, epoksi, çelik ve farklı metallerden yapılması atık yönetiminde zorluklara sebep olsa da başta Almanya, İspanya, Danimarka ve Hollanda gibi rüzgar enerjisini kullanan öncü ülkelerin bu atıkları değerlendirmede başarılı sonuçlar aldığı biliniyor.

2 İnşaat, mobilya, şimdi ayakkabı... Rüzgar türbini temellerinin beton kısımlarının ise ufalanarak inşaat sektöründe dolgu malzemesi olarak kullanılmasına yönelik çalışmalar bulunuyor. Santralin temel kısmındaki çelik barlar da hurda olarak tekrar geri dönüşüme kazandırılabiliyor. Dünya genelinde rüzgar türbin kanatları bahçe ve şehir mobilyalarına dönüştürülürken, bisiklet garajları ile gölgelikler yine bu kanatlar kullanılarak inşa edilebiliyor.

3 "İnovatif teknolojileri üretmeye devam etmeliyiz" İspanya merkezli Acciona Energia Şirketi İnovasyon Projeleri Müdürü Asun Padrós, dünyada ilk kez kullanılan dönüşüm teknolojisi ile kanatların geri dönüşüme tabi tutulduğunu belirterek, kanatların yapımında kullanılan cam elyafı ve epoksi reçinelerinin boyutlarının mikron seviyesinde küçültüldüğünü daha sonra ortaya çıkan toz zerreciklerinin ayakkabının sağlamlığını artırması için kauçukla birleştirildiğini anlattı.

4 85 metrelik kanatla 200 bin çift "El Ganso x ACCION" markasıyla piyasaya sürülen ayakkabıların El Ganso'nun resmi web sitesi ve mağazalarında satışa sunulduğunu dile getiren Padrós, 85 metre uzunluğundaki kanat kullanılarak yaklaşık 200 bin çift ayakkabı üretildiğini kaydetti.

5 Tüm sektörlerde atık yönetimi önemli Padrós, tüm sektörlerde atık yönetiminin önemli olduğuna işaret ederek, "İnovatif teknolojileri üretmeye devam etmeliyiz. Atık yönetimi döngüsel ekonomi için önem taşıyor. İnovatif takımımız geri dönüşüm için başka neler yapılması gerektiği konusunda çalışmalara devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.