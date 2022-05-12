Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,57 değer kaybıyla 2.390,98 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 62,96 puan azalırken, toplam işlem hacmi 45,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
- Bankacılık endeksi yüzde 1,84 ve holding endeksi yüzde 3,23 değer kaybetti.
- Sektör endeksleri arasında tek yükselen yüzde 1,77 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 5,26 ile metal ana sanayi oldu.
- Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,34, hizmetler endeksi yüzde 1,52, sanayi endeksi yüzde 2,89 ve teknoloji endeksi yüzde 3,03 değer kaybetti.
- BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 74,29 puan ve yüzde 2,72 düşüşle 2.661,53 puandan kapandı.
- BIST 100 endeksine dahil hisselerin 12’si prim yaptı, 86’sı geriledi.
Türk Hava Yolları, Şişecam, Kardemir (D), Sabancı Holding, Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
- En çok artanlar
- En çok azalanlar
- En çok işlem görenler
- Altın fiyatları hareketlendi, gram altında yükseliş sürecek mi?
ANALİST YORUMU NE?
- ABD’de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), nisanda aylık yüzde 0,5 artarken, yıllık yüzde 11 ile beklentilerin üzerinde yükseliş kaydetti.
- Analistler, küresel ekonomik büyüme ve enflasyonist baskılara ilişkin endişeler paralelinde yatırımcıların riskli varlıklardan kaçma eğiliminin devam ettiğini söyledi.
- ABD’de, dün Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) ardından bugün de ÜFE’nin yıllık bazda beklentileri aştığını belirten analistler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) daha agresif faiz artırımı yapmak zorunda kalacağı endişelerinin arttığını kaydetti.
YARIN HANGİ VERİLER VAR?
Yarın Fed ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini bildiren analistler, veri gündeminde ise yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD’de Michigan Tüketici Güven Endeksi ile Avro Bölgesi’nde sanayi üretiminin öne çıkacağını vurguladı.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.350 seviyesinin destek, 2.470 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin martta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,4 artmasını bekliyor.
Ekonomistler, martta arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 8,1 artacağını öngörüyor.
– Altının onsu 1.838,7 dolar
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.838,7 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,1 kayıpla 924 bin liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 15,3418 lira, satışta 15,4033 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 15,2775 lira, satışta 15,3387 lira olarak belirlemişti.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 25,10’dan, bileşik getirisi de yüzde 26,68’den gerçekleşti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0420, sterlin/dolar paritesi 1,2230, dolar/yen paritesi de 128,3 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,7 yükselişle 107,5 dolardan işlem görüyor.
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