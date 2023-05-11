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125 cc'nin altındaki motorlar için ehliyet düzenlemesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bundan sonra 125 cc'nin altındaki motorlar B sınıfı ehliyetle kullanılabilecek. Bu konudaki çalışmalar belli bir noktaya geldi, hazırlığı yapıldı ve arkadaşlar da düğmeye bastılar." dedi.

11 Mayıs 2023 | 14:44
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125 cc'nin altındaki motorlar için ehliyet düzenlemesi

125 cc'nin altındaki motorlar için ehliyet düzenlemesi geliyor. 

Kanal D canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan İçişleri Bakanı Soylu, 125 cc altındaki motosikletlerle ilgili ehliyet düzenlemesi için Milli Eğitim Bakanlığı ile görüştüklerini anlatarak, "Bundan sonra 125 cc'nin altındaki motorlar B sınıfı ehliyetle kullanılabilecek. Bu konudaki çalışmalar belli bir noktaya geldi, hazırlığı yapıldı ve arkadaşlar da düğmeye bastılar. Motosikletle alakalı ek bir dersle bunu sağlayabilecekler. Onun için ayrı bir motor ehliyeti almaya da gerek kalmamış olacak." dedi. 

 

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