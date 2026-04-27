  • 19 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 19 Mayıs okullar tatil mi?

19 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 19 Mayıs okullar tatil mi?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye'de her yıl olduğu gibi 2026 yılında da resmi tatil olarak kutlanacak. Peki 19 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 19 Mayıs okullar tatil mi?

Ekonomist
19 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 19 Mayıs okullar tatil mi?

Milli Mücadele'nin başlangıcı kabul edilen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, hem öğrenciler hem de çalışanlar için resmi tatil günü kapsamındadır.

19 Mayıs 2026 Hangi Güne Denk Geliyor?

2026 yılında 19 Mayıs, Salı gününe denk gelmektedir. Bu durum, özellikle hafta sonu tatiliyle birleştirme yapmak isteyenler için güzel bir fırsat sunuyor.

Okullar ve Üniversiteler Tatil mi?

Evet, 19 Mayıs Salı günü tüm ilk ve orta dereceli okullar ile üniversiteler tatil edilecektir.

18 Mayıs Pazartesi: Okullar normal eğitimine devam edecektir. Ancak öğrenciler veya öğretmenler Pazartesi günü için idari izinli sayılmazlar.

20 Mayıs Çarşamba: Ders başı yapılacaktır.

 

 

 Çalışanlar İçin 19 Mayıs Tatil Süreci

Kamu Kurumları: Valilikler, belediyeler, bankalar ve diğer resmi daireler 19 Mayıs Salı günü kapalı olacaktır.

Özel Sektör: 19 Mayıs resmi tatil olduğu için çalışanlar izinli sayılır. Çalışmak zorunda olan özel sektör personeline ise İş Kanunu gereği ek mesai (resmi tatil ücreti) ödenmesi zorunludur.

 4 Günlük Tatil Fırsatı

19 Mayıs'ın Salı gününe denk gelmesi, yıllık iznini planlamak isteyenler için bir avantaj oluşturuyor:

18 Mayıs Pazartesi günü için 1 gün yıllık izin alarak Cumartesi ve Pazar günlerini de dahil edip toplamda 4 günlük kesintisiz bir tatil yapabilirsiniz.
