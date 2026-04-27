19 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 19 Mayıs okullar tatil mi?

Çalışanlar İçin 19 Mayıs Tatil Süreci

Kamu Kurumları: Valilikler, belediyeler, bankalar ve diğer resmi daireler 19 Mayıs Salı günü kapalı olacaktır.

Özel Sektör: 19 Mayıs resmi tatil olduğu için çalışanlar izinli sayılır. Çalışmak zorunda olan özel sektör personeline ise İş Kanunu gereği ek mesai (resmi tatil ücreti) ödenmesi zorunludur.

4 Günlük Tatil Fırsatı

19 Mayıs'ın Salı gününe denk gelmesi, yıllık iznini planlamak isteyenler için bir avantaj oluşturuyor:

18 Mayıs Pazartesi günü için 1 gün yıllık izin alarak Cumartesi ve Pazar günlerini de dahil edip toplamda 4 günlük kesintisiz bir tatil yapabilirsiniz.